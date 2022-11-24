Он регулирует отношения, связанные со сбором, обработкой и хранением персональных данных. Закон защищает права и интересы людей, которые оставляют информацию о себе: создают личные кабинеты в интернет-магазинах, регистрируются для получения бесплатного контента, подписываются на рассылку о специальных предложениях и акциях, просят перезвонить, указывая данные на сайте, или заполняют форму, чтобы получить демодоступ к SaaS-платформе. Его основная функция — выстроить отношения между физическими лицами и компаниями, а также другими юридическими лицами: партнерами, подрядчиками и посредниками, получающими доступ к этим персональными данным.
Почему важно соблюдать закон
Кому нужен хостинг ИСПДн
Клиникам, банкам и страховым
Обеспечить максимальную защиту биометрических, медицинских и финансовых данных. У нас можно хранить даже данные платежных карт, так как есть сертификат PCI DSS.
Государственным органам и системам
Выполнить требования 17 приказа ФСТЭК до 1 класса защищенности информационных систем и провести их аттестацию.
Компаниям, которые работают с государством
Аттестовать свою систему, чтобы подключиться к государственным информационным системам (СМЭВ, ЕГИСЗ, ЕСИА и другим ГИС) и участвовать в госпроектах.
Корпорациям
Изолировать систему на логическом уровне, чтобы сохранить максимальный контроль за безопасностью и выполнить корпоративные требования.
Selectel поможет соблюсти российское законодательство на уровне инфраструктуры
Сдадим в аренду облако и серверы
Предоставим СЗИ
Подготовим набор документов
За информационную безопасность своих систем, ОС, ПО и управление доступом отвечает клиент
Когда нужно переносить ИСПДн в Selectel
У провайдера закончился аттестат
Инфраструктура, которую вы арендовали у другого провайдера, потеряла аттестат.
Много вопросов про безопасность
Ваши клиенты все чаще интересуются, как хранятся и обрабатываются их данные.
СЗИ не сертифицированы
Вам нужна аттестация системы, а у провайдера нет сертификатов на СЗИ.
Компания растет
С развитием компании может меняться уровень защищенности ПДн. У нас можно провести аттестацию ИСПДн и получить инфраструктуру, которая будет соответствовать максимальному уровню защищенности.
Как перенести ИСПДн в Selectel
Определить уровень защищенности
Подобрать инфраструктуру: облако для 152-ФЗ или защищенный сервер
Подписать поручение на обработку персональных данных
Нужна помощь с переносом — наши специалисты бесплатно помогут в рамках услуг администрирования
Почему разместить ИСПДн в Selectel — надежно и выгодно
Аренда дешевле покупки
Надежные ЦОДы
Бесплатная защита от DDoS-атак
Лицензии ФСТЭК и ФСБ
Четкие зоны ответственности
Круглосуточная техническая поддержка
Разместите свои ИСПДн в облаке или арендуйте сервер для ИСПДн
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Расскажем об услуге подробнее и уточним информацию о ваших информационных системах.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.