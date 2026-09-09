Хостинг ИСПДн

Он регулирует отношения, связанные со сбором, обработкой и хранением персональных данных. Закон защищает права и интересы людей, которые оставляют информацию о себе: создают личные кабинеты в интернет-магазинах, регистрируются для получения бесплатного контента, подписываются на рассылку о специальных предложениях и акциях, просят перезвонить, указывая данные на сайте, или заполняют форму, чтобы получить демодоступ к SaaS-платформе. Его основная функция — выстроить отношения между физическими лицами и компаниями, а также другими юридическими лицами: партнерами, подрядчиками и посредниками, получающими доступ к этим персональными данным.