Почему важно соблюдать закон
Он регулирует отношения, связанные со сбором, обработкой и хранением персональных данных. Закон защищает права и интересы людей, которые оставляют информацию о себе: создают личные кабинеты в интернет-магазинах, регистрируются для получения бесплатного контента, подписываются на рассылку о специальных предложениях и акциях, просят перезвонить, указывая данные на сайте, или заполняют форму, чтобы получить демодоступ к SaaS-платформе. Его основная функция — выстроить отношения между физическими лицами и компаниями, а также другими юридическими лицами: партнерами, подрядчиками и посредниками, получающими доступ к этим персональными данным.
Кому нужен хостинг ИСПДн
Selectel поможет соблюсти российское законодательство на уровне инфраструктуры
Сдадим в аренду облако и серверы
Вам не нужно платить за соответствие 152-ФЗ отдельно, просто арендуйте облачные или выделенные серверы, облако на базе VMware, выделенные серверы в А-ЦОД или облако в Аттестованной зоне доступности. Эти сервисы уже соответствует российскому законодательству.
Предоставим СЗИ
Если нужна аттестация системы, вам понадобятся дополнительные средства защиты. Они у нас есть и сертифицированы ФСТЭК.
Подготовим набор документов
Предоставим выписку из модели угроз, акт установки СЗИ, аттестат на инфраструктуру и схему размещения оборудования.
За информационную безопасность своих систем, ОС, ПО и управление доступом отвечает клиент
Подробнее о зонах ответственности мы написали в нашей документации. Прочтите, за что вы будете отвечать, когда разместите инфраструктуру на выделенном сервере, в облаке Selectel или в облаке на базе VMware.
Когда нужно переносить ИСПДн в Selectel
У провайдера закончился аттестат
Инфраструктура, которую вы арендовали у другого провайдера, потеряла аттестат.
Много вопросов про безопасность
Ваши клиенты все чаще интересуются, как хранятся и обрабатываются их данные.
СЗИ не сертифицированы
Вам нужна аттестация системы, а у провайдера нет сертификатов на СЗИ.
Компания растет
С развитием компании может меняться уровень защищенности ПДн. У нас можно провести аттестацию ИСПДн и получить инфраструктуру, которая будет соответствовать максимальному уровню защищенности.
Как перенести ИСПДн в Selectel
Определить уровень защищенности
Он зависит от того, какие вы данные храните и обрабатываете и чьи это данные. Всего 4 уровня защищенности. Чем чувствительнее данные и чем их больше, тем выше требования. Например, для хранения медицинских данных более 100 000 пользователей нужно обеспечить УЗ-2. А для хранения общедоступных данных менее 100 000 пользователей — УЗ-4.
Подобрать инфраструктуру: облако для 152-ФЗ или защищенный сервер
На разной инфраструктуре можно хранить и обрабатывать данные разного уровня защищенности. Мы поможем подобрать подходящую, чтобы вы соответствовали всем требованиям закона. Оставьте заявку, мы свяжемся и проведем подробную консультацию.
Подписать поручение на обработку персональных данных
Для этого создайте тикет в нашей панели управления и запросите это поручение. Мы все подготовим и отправим его на подпись. Весь процесс занимает не больше 2-3 рабочих дней. Используйте информацию из поручения при регистрации в реестре операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора.
Нужна помощь с переносом — наши специалисты бесплатно помогут в рамках услуг администрирования
Почему разместить ИСПДн в Selectel — надежно и выгодно
Аренда дешевле покупки
Вам не придется покупать инфраструктурное оборудование и заботиться об инфраструктуре — мы все сделаем сами.
Бесплатная защита от DDoS-атак
Защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3, L4 включена в стоимость всех наших продуктов.
Четкие зоны ответственности
Обеспечиваем прозрачность в разграничении зон ответственности для выполнения требований безопасности при обработке ПДн.
Надежные ЦОДы
У нас шесть собственных дата-центров уровня Tier III. Мы обеспечиваем в них электропитание, стабильную работу сетей и отвечаем за скорость их работы, за охлаждение, круглосуточную охрану и системы мониторинга.
Лицензии ФСТЭК и ФСБ
Selectel имеет лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и для работы с использованием средств криптографической защиты информации.
Круглосуточная техническая поддержка
Специалисты нашей технической поддержки работают круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Они помогут решить проблемы с инфраструктурой.