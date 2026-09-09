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Хостинг ИСПДн

Соблюдайте требования российского законодательства о хранении персональных данных: арендуйте выделенные или облачные серверы, которые соответствуют 152-ФЗ, и устанавливайте сертифицированные средства защиты информации.
152-ФЗПриказы ФСТЭК 17 и 21От интернет-магазинов до ГИССертифицированные СЗИУЗ-1К1

Почему важно соблюдать закон

Он регулирует отношения, связанные со сбором, обработкой и хранением персональных данных. Закон защищает права и интересы людей, которые оставляют информацию о себе: создают личные кабинеты в интернет-магазинах, регистрируются для получения бесплатного контента, подписываются на рассылку о специальных предложениях и акциях, просят перезвонить, указывая данные на сайте, или заполняют форму, чтобы получить демодоступ к SaaS-платформе. Его основная функция — выстроить отношения между физическими лицами и компаниями, а также другими юридическими лицами: партнерами, подрядчиками и посредниками, получающими доступ к этим персональными данным.

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Кому нужен хостинг ИСПДн

Selectel поможет соблюсти российское законодательство на уровне инфраструктуры

Сдадим в аренду облако и серверы

Вам не нужно платить за соответствие 152-ФЗ отдельно, просто арендуйте облачные или выделенные серверы, облако на базе VMware, выделенные серверы в А-ЦОД или облако в Аттестованной зоне доступности. Эти сервисы уже соответствует российскому законодательству.

Предоставим СЗИ

Если нужна аттестация системы, вам понадобятся дополнительные средства защиты. Они у нас есть и сертифицированы ФСТЭК.

Подготовим набор документов

Предоставим выписку из модели угроз, акт установки СЗИ, аттестат на инфраструктуру и схему размещения оборудования.

За информационную безопасность своих систем, ОС, ПО и управление доступом отвечает клиент

Подробнее о зонах ответственности мы написали в нашей документации. Прочтите, за что вы будете отвечать, когда разместите инфраструктуру на выделенном сервере, в облаке Selectel или в облаке на базе VMware.

Когда нужно переносить ИСПДн в Selectel

У провайдера закончился аттестат

Инфраструктура, которую вы арендовали у другого провайдера, потеряла аттестат.

Много вопросов про безопасность

Ваши клиенты все чаще интересуются, как хранятся и обрабатываются их данные.

СЗИ не сертифицированы

Вам нужна аттестация системы, а у провайдера нет сертификатов на СЗИ.

Компания растет

С развитием компании может меняться уровень защищенности ПДн. У нас можно провести аттестацию ИСПДн и получить инфраструктуру, которая будет соответствовать максимальному уровню защищенности.

Как перенести ИСПДн в Selectel

Определить уровень защищенности

Он зависит от того, какие вы данные храните и обрабатываете и чьи это данные. Всего 4 уровня защищенности. Чем чувствительнее данные и чем их больше, тем выше требования. Например, для хранения медицинских данных более 100 000 пользователей нужно обеспечить УЗ-2. А для хранения общедоступных данных менее 100 000 пользователей — УЗ-4.

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Подобрать инфраструктуру: облако для 152-ФЗ или защищенный сервер

На разной инфраструктуре можно хранить и обрабатывать данные разного уровня защищенности. Мы поможем подобрать подходящую, чтобы вы соответствовали всем требованиям закона. Оставьте заявку, мы свяжемся и проведем подробную консультацию.

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Подписать поручение на обработку персональных данных

Для этого создайте тикет в нашей панели управления и запросите это поручение. Мы все подготовим и отправим его на подпись. Весь процесс занимает не больше 2-3 рабочих дней. Используйте информацию из поручения при регистрации в реестре операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора.

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Нужна помощь с переносом — наши специалисты бесплатно помогут в рамках услуг администрирования
Подробнее

Почему разместить ИСПДн в Selectel — надежно и выгодно

Аренда дешевле покупки

Вам не придется покупать инфраструктурное оборудование и заботиться об инфраструктуре — мы все сделаем сами.

Бесплатная защита от DDoS-атак

Защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3, L4 включена в стоимость всех наших продуктов.

Четкие зоны ответственности

Обеспечиваем прозрачность в разграничении зон ответственности для выполнения требований безопасности при обработке ПДн.

Надежные ЦОДы

У нас шесть собственных дата-центров уровня Tier III. Мы обеспечиваем в них электропитание, стабильную работу сетей и отвечаем за скорость их работы, за охлаждение, круглосуточную охрану и системы мониторинга.

Лицензии ФСТЭК и ФСБ

Selectel имеет лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и для работы с использованием средств криптографической защиты информации.

Круглосуточная техническая поддержка

Специалисты нашей технической поддержки работают круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Они помогут решить проблемы с инфраструктурой.

Разместите свои ИСПДн в облаке или арендуйте сервер для ИСПДн

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Расскажем об услуге подробнее и уточним информацию о ваших информационных системах.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru

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