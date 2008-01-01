Входит в стоимость
Входит в стоимость
- Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
- Приватная сеть — до 25 Гбит/с
- Публичный IPv4-адрес
- KVM-консоль
- Защита от DDoS-атак
- Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
- SLA — до 100%
- Техподдержка 24/7
- Сборка сервера
- Замена комплектующих за 3 часа
- IPMI-мониторинг серверов
Преимущества аренды выделенных серверов в Selectel
Серверы под любые задачи
Апгрейд серверов
Разные уровни доступа
Быстрая замена комплектующих
Нет установочного платежа, есть скидки
Почему стоит выбрать хостинг Selectel
Надежные дата-центры
Собственные ЦОД Selectel соответствуют уровню Tier III.
Более 40 продуктов
Решим инфраструктурные задачи: развернем облачные БД, организуем связность, защитим данные и не только.
Поддержка 24/7
Мы всегда на связи, отвечаем в среднем за 15 минут.
Защищаем данные на всех уровнях
Соответствие 152-ФЗ
Аттестованный сегмент ЦОД
Бесплатная защита от DDoS-атак
Как заказать серверы в панели управления
Выберите подходящий ЦОД — в России или за рубежом
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
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Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Что включено в стоимость сервера?
При аренде сервера вы получаете:
- сервер в выбранной комплектации с гарантированной доступностью 100%;
- подключение к интернету с тарификацией по скорости или трафику;
- публичный IPv4-адрес;
- подключение к приватной сети, исключение — некоторые серверы линейки Chipcore;
- возможность удаленного управления сервером через KVM-консоль — для некоторых серверов линейки Chipcore услуга оплачивается отдельно;
- замену вышедшего из строя оборудования в течение трех часов — комплектующих или сервера целиком;
- круглосуточную поддержку.
После сдачи сервера можно заказать дополнительные услуги.
Чем отличаются конфигурации выделенных серверов?
Конфигурации выделенных физических серверов (dedicated servers) отличаются комплектующими, техническими характеристиками и сроками готовности к запуску. Сравнить их поможет таблица.
Фиксированные (готовые) конфигурации уже собраны и протестированы. Их можно запустить в течение часа после оплаты: это время занимает установка ОС. На запуск без установки ОС уходит от двух минут.
В произвольной конфигурации вы сами выбираете комплектующие. Такой сервер будет готов в срок от одного до пяти дней после оплаты.
Можно ли изменить конфигурацию?
Произвольную конфигурацию можно изменить в любое время после заказа сервера. Для этого откройте карточку сервера в панели управления.
Апгрейд готовых конфигураций возможен только для физических машин с серверными процессорами. Возможность доступна для серверов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.
Для серверов линейки Chipcore апгрейд недоступен.
На какой срок можно арендовать сервер?
Срок зависит от конфигурации сервера. Серверы линейки Chipcore и готовые конфигурации можно арендовать на сутки, месяц, три месяца или полгода. Серверы произвольной конфигурации ― на месяц, три или полгода.
При аренде сроком от месяца действуют скидки. Чем больше срок аренды, тем больше скидка. Установочного платежа нет.
Где будет размещен арендованный сервер?
Сервер размещается в любом из наших или партнерских дата-центров — где именно, выбираете вы. У нас шесть своих ЦОД: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они уровня Tier III — это значит, что все системы дата-центра резервируются. Также вы можете выбрать партнерский дата-центр в Новосибирске.
На этой странице вы можете подробнее узнать о том, как устроены наши дата-центры, и посмотреть, как они выглядят внутри.
Какие операционные системы установлены на серверах, которые сдаются в аренду?
Вы можете заказать сервер с новейшими версиями популярных дистрибутивов: Linux (Ubuntu, Debian, CentOS) и VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox. Все доступные ОС перечислены в документации.
Также можно установить лицензированное ПО Windows от Microsoft, купленное у другого провайдера — при условии, что это не противоречит условиям лицензионного соглашения.
Лицензии на ПО, кроме Microsoft, можно заказать в панели управления. Следить за установкой можно через KVM-консоль. Обычно установка занимает от 15 до 60 минут.
Если установка заняла больше времени, напишите в техподдержку или перезагрузите сервер ― процесс начнется заново.
Могу ли я загрузить свою ОС?
Да, загрузка своей ОС доступна практически для всех серверов, кроме линейки Chipcore. Чтобы установить свою ОС, отправьте сообщение с ISO-образом диска через тикет-систему.
Включена ли в аренду выделенного сервера защита от DDoS-атак?
Да, эта настройка уже включена в цену услуги и обеспечивается на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI. Вы можете заказать дополнительную защиту от DDoS-GUARD и Curator.
Есть ли бэкапы?
Можно настроить резервное копирование с помощью агента. Это решение реализовано на базе ПО Veeam® Agent. Эта услуга дополнительная, она не входит в стоимость аренды сервера и оплачивается отдельно.
Покупать отдельные лицензии не нужно ― они предоставляются в аренду. Подробнее о работе с резервным копированием рассказываем в документации.
Также вы можете хранить резервные копии в нашем облачном хранилище. Для этого можно воспользоваться любым ПО с поддержкой S3 или Swift API.
Как оплатить аренду выделенного сервера в Казани?
Мы работаем по предоплате с физическими и с юридическими лицами. Оплатить аренду можно в панели управления. Для этого:
- пополните Основной баланс,
- выберите подходящую конфигурацию,
- нажмите Оплатить.
Подробнее о процессе оплаты читайте в документации.
Что такое резервирование сервера?
Резервирование позволяет арендовать выделенный сервер для проекта из Татарстана на год со скидкой 10% без предоплаты. При апгрейде сервера произвольной конфигурации скидка сохранится.
Если отказаться от аренды сервера досрочно, понадобится компенсировать ее стоимость за неиспользованный период. Исключение — нарушение договора со стороны Selectel.
Какие гарантии дает Selectel?
Мы несем финансовую ответственность за работу наших серверов. Соглашение об уровне предоставления услуги (SLA) прописано в «Условиях использования отдельных сервисов».
У десктопных процессоров SLA составляет 99,8%. В этом случае недоступность больше чем в 1,5 часа в месяц компенсируется хостинг-провайдером.
У серверных процессоров SLA равен 100%. Это значит, что Selectel финансово компенсирует все время простоя.
Предоставляете ли вы сервис администрирования?
Да, вы можете заказать администрирование сервисов. Это поможет освободить от рутинных задач ваших системных администраторов, которые отвечают за серверную часть и окружение. Мы перенесем системы на инфраструктуру Selectel, займемся администрированием сети, изменим конфигурации сервисов и будем следить, чтобы все работало.
Суммируются ли скидки на выделенные серверы?
Скидки на выделенные серверы не суммируются. Вы можете зарезервировать сервер на год или арендовать сервер на аукционе.
При этом скидки на разные продукты и услуги суммируются. Например, вы можете взять в аренду выделенный сервер в Казани на аукционе со скидкой и получить два месяца бесплатного администрирования сервисов при переносе проектов в Selectel.
Описание продукта
Оплата и биллинг
Работа в KVM-консоли
Выбор готовой конфигурации
Выбор произвольной конфигурации
Работа сети
Подключение к серверу по SSH/RDP
Режим восстановления и диагностики
Установка операционной системы
Управление пользователями и ролями
Решайте инфраструктурные задачи с помощью Selectel
Организовать сеть
Глобальный роутер
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
CDN
Защита от DDoS-атак
Защита приложения (WAF)
Межсетевой экран
DNS
Организовать связность
Зарезервировать и сохранить данные
Объектное хранилище с поддержкой S3 API
Резервное копирование агентами
Файловое хранилище
Облачные базы данных
Быстро масштабировать IT-инфраструктуру
Защитить данные от атак
Защита от DDoS-атак
Защита приложения (WAF)
Межсетевой экран
Автоматизировать работу
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Container Registry
Администрирование сервисов
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.