Аренда выделенного сервера в Казани

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  • 152-ФЗ
  • API и KVM
  • Бесплатный безлимит 1 Гбит/с
  • Панель управления
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Поддержка 24/7
Выделенные серверы
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