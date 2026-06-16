Аренда выделенного сервера в Екатеринбурге

Арендуйте физический сервер в надежном дата-центре уровня Tier III. Его ресурсы ни с кем не придется делить. Пользуйтесь сервером на современном железе и управляйте им из нашей панели.
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  • Дата-центры уровня Tier III
  • Запуск от 2 минут
  • API и KVM
  • Техподдержка 24/7
  • Регистрация доменов
Выделенный сервер
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Выбирайте выделенные серверы готовой или произвольной конфигурации

Серверы готовой конфигурации уже собраны, протестированы и запускаются в срок от 2 минут после заказа. Произвольные конфигурации собираются под ваши требования от 1 до 5 дней. Все серверы Selectel размещаются в наших собственных дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Что включено в стоимость сервера

  • безлимитный интернет-трафик на скорости 1 Гбит/с;
  • один публичный IPv4-адрес;
  • 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных;
  • 1 Гбит/с порт в интернет;
  • автоустановка ОС;
  • KVM-консоль для удаленного управления;
  • круглосуточная поддержка;
  • замена комплектующих оборудования в течение трех часов;
  • базовая защита от DDoS-атак.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать выделенный сервер в Екатеринбурге.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.