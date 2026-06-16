Аренда выделенного сервера в Екатеринбурге

В одном из наших дата-центров, в зависимости от вашего выбора.

Наши дата-центры находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Каждый из них соответствует уровню надежности Tier III. Это значит, что каждая система в ДЦ зарезервирована, а следовательно, любое происшествие ничем не грозит. Например, если город останется без света, запустятся источники бесперебойного питания и дизель-генераторы.

Вы можете подробнее прочитать о том, как устроены наши дата-центры и как они выглядят внутри.