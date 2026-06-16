Аренда выделенного сервера в Екатеринбурге

- безлимитный интернет-трафик на скорости 1 Гбит/с;
- один публичный IPv4-адрес;
- 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных;
- 1 Гбит/с порт в интернет;
- автоустановка ОС;
- KVM-консоль для удаленного управления;
- круглосуточная поддержка;
- замена комплектующих оборудования в течение трех часов;
- базовая защита от DDoS-атак.
Выбирайте выделенные серверы готовой или произвольной конфигурации
Что включено в стоимость сервера
Преимущества аренды выделенного сервера в Selectel
Надежные дата-центры
Вы можете арендовать серверы в наших собственных ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти. Каждый из них соответствует уровню Tier III.
Запуск от 2 минут
Так как серверы уже собраны и протестированы нашими специалистами, то запуск занимает минимальное время.
API и KVM-консоль
Вы сможете управлять сервером с помощью API или KVM-консоли. Всю необходимую для этого информацию найдете в документации и API.
Бесплатная техподдержка
Наши специалисты доступны 24/7 и смогут быстро отреагировать, если вам потребуется помощь.
Как быстро арендовать выделенный сервер
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
FAQ
Проходят ли серверы проверку перед тем, как сдаются в аренду?
Да, каждый сервер тестируется сотрудниками перед сдачей их в аренду. Только проверив все параметры, мы передаем серверы клиенту.
В какой срок после заказа я получу сервер?
Так как серверы уже собраны и протестированы, то настройка и запуск будут быстрыми —от 2 минут.
Что гарантирует Selectel?
Мы финансово отвечаем за работоспособность наших серверов, работающих за границей и в России. Это регламентирует документ на нашем сайте «Условия использования отдельных сервисов».
Где будет размещен арендованный сервер?
В одном из наших дата-центров, в зависимости от вашего выбора.
Наши дата-центры находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Каждый из них соответствует уровню надежности Tier III. Это значит, что каждая система в ДЦ зарезервирована, а следовательно, любое происшествие ничем не грозит. Например, если город останется без света, запустятся источники бесперебойного питания и дизель-генераторы.
Вы можете подробнее прочитать о том, как устроены наши дата-центры и как они выглядят внутри.
Как заказать выделенный сервер?
Проще всего сделать это через нашу панель управления. Для этого вам нужно пополнить баланс, выбрать интересующий сервер из готовых конфигураций или собрать сервер в конфигураторе. Затем останется лишь нажать на кнопку Оплатить сейчас.
Если вам потребуется консультация перед заказом, вы сможете ее получить по телефону 8 800 555 06 75 или по почте sales@selectel.ru.
Какие операционные системы и программное обеспечение доступны для серверов в аренду?
Вы можете заказать сервер с самыми актуальными лицензионными версиями Linux (Ubuntu, Debian, CentOS), VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox. Помимо этого, вы можете установить лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера, если это не противоречит условиям соответствующего лицензионного соглашения. Лицензии на ПО, кроме Microsoft, вы можете заказать в панели управления.
За прогрессом установки можно следить через KVM-консоль. Обычно это занимает от 15 до 60 минут. Если установка заняла больше времени, напишите нам или перезагрузите сервер ― установка начнется заново.
Лицензии на ПО нужно заказывать отдельно в панели управления.
Входит ли в стоимость аренды физического сервера защита от DDoS-атак?
Да, базовая защита от DDoS-атак уже включена в стоимость сервера. Дополнительно вы можете заказать защиту от DDoS-GUARD и Curator.
Какие дополнительные услуги включены в стоимость сервера?
- Трафик: без лимита на скорости 100 Мбит/с, 30 ТБ доступны на скорости 1 Гбит/с, в десктопных конфигурациях вы получите 5 ТБ на скорости 1 Гбит/с.
- Один публичный IPv4-адрес.
- 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных.
- 1 Гбит/с порт в интернет.
- Автоустановка ОС.
- KVM-консоль для удаленного управления.
- Круглосуточная поддержка.
- Замена комплектующих оборудования в течение трех часов.
- Базовая защита от DDoS-атак.
Все дополнительные услуги, включенные в стоимость сервера, вы найдете на странице с его описанием. Чтобы перейти на эту страницу, выберите интересующий вас сервер в конфигураторе и кликните на кнопку Подробнее.
Предоставляете ли вы услуги администрирования?
Да, у нас есть услуги администрирования сервисов. С их помощью мы освободим ваших системных администраторов, которые отвечают за серверную часть и окружение, от рутинных задач. Сами перенесем системы на инфраструктуру Selectel, внедрим лучшие методологии создания сервисов и будем следить, чтобы все работало исправно.
Описание услуги
Оплата и биллинг
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Работа сети
Работа в KVM-консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Загрузка сервера в Rescue-режим
Установка операционной системы
Selectel Dedicated Servers API
Как развернуть приложение в кластере Managed Kubernetes на выделенном сервере
Автоматизируем создание глобального роутера для связи выделенного и облачного серверов
Как работать с Terraform на выделенных серверах
Как развернуть сервер с n8n для автоматизации бизнес-процессов: погружение в Terraform
Как поднять сервер для ML с JupyterLab
Как запустить почтовый сервер Mailcow? Полное руководство
Большое обновление Terraform: выделенные серверы все ближе к облаку
Базы данных на выделенном облачном сервере
Как управлять IT-инфраструктурой в 2026 году: практическое руководство по приручению bare metal
Как быстро настроить сеть? Масштабирование из выделенных серверов в облако
Как сократить расходы на инфраструктуру на 30%? Рассчитываем стоимость и время обслуживания
Как организовать работу 1С в облаке в период импортозамещения
Используйте продукты, которые совместимы с выделенными серверами
Облачные серверы
Облачное объектное хранилище
Сеть доставки контента
Проверка доступности
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать выделенный сервер в Екатеринбурге.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.