Аренда выделенного сервера в Екатеринбурге

- бесплатный трафик: без лимита на скорости 100 Мбит/с, 30 ТБ на скорости 1 Гбит/с, в десктопных конфигурациях — 5 ТБ на скорости 1 Гбит/с;
- один публичный IPv4-адрес;
- 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных;
- 1 Гбит/с порт в интернет;
- автоустановка ОС;
- KVM-консоль для удаленного управления;
- круглосуточная поддержка;
- бесплатная замена комплектующих оборудования в течение трех часов;
- базовая защита от DDoS-атак.
Выбирайте выделенные серверы готовой или произвольной конфигурации
Что включено в стоимость сервера
Преимущества аренды выделенного сервера в Selectel
Надежные дата-центры
Вы можете арендовать серверы в наших собственных ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти. Каждый из них соответствует уровню Tier III.
Запуск от 2 до 60 минут
Так как серверы уже собраны и протестированы нашими специалистами, то запуск занимает минимальное время.
API и KVM-консоль
Вы сможете управлять сервером с помощью API или KVM-консоли. Всю необходимую для этого документацию найдете в базе знаний и документации к API.
Бесплатная техподдержка
Наши специалисты доступны 24/7 и смогут быстро отреагировать, если вам потребуется помощь.
Как быстро арендовать выделенный сервер
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FAQ
Проходят ли серверы проверку перед тем, как сдаются в аренду?
Да, каждый сервер тестируется сотрудниками перед сдачей их в аренду. Только проверив все параметры, мы передаем серверы клиенту.
В какой срок после заказа я получу сервер?
Так как серверы уже собраны и протестированы, то настройка и запуск будут быстрыми — от 2 до 60 минут.
Что гарантирует Selectel?
Мы финансово отвечаем за работоспособность наших серверов, работающих за границей и в России. Это регламентирует документ на нашем сайте «Условия использования отдельных сервисов».
Где будет размещен арендованный сервер?
В одном из наших дата-центров, в зависимости от вашего выбора.
Наши дата-центры находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Каждый из них соответствует уровню надежности Tier III. Это значит, что каждая система в ДЦ зарезервирована, а следовательно, любое происшествие ничем не грозит. Например, если город останется без света, запустятся источники бесперебойного питания и дизель-генераторы.
Вы можете подробнее прочитать о том, как устроены наши дата-центры и как они выглядят внутри.
Как заказать выделенный сервер?
Проще всего сделать это через нашу панель управления. Для этого вам нужно пополнить баланс, выбрать интересующий сервер из готовых конфигураций или собрать сервер в конфигураторе. Затем останется лишь нажать на кнопку «Оплатить сейчас».
Если вам потребуется консультация перед заказом, вы сможете ее получить по телефону 8 800 555 06 75 или по почте sales@selectel.ru.
Какие операционные системы и программное обеспечение доступны для серверов в аренду?
Вы можете заказать сервер с самыми актуальными лицензионными версиями Linux (Ubuntu, Debian, CentOS), Windows Server, VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox.
За прогрессом установки можно следить через KVM-консоль. Обычно это занимает от 15 минут до 60 минут. Если установка заняла больше времени, напишите нам или перезагрузите сервер ― установка начнется заново.
Лицензии на ПО нужно заказывать отдельно в панели управления.
Входит ли в стоимость аренды физического сервера защита от DDoS-атак?
Да, базовая защита от DDoS-атак уже включена в стоимость сервера. Дополнительно вы можете заказать защиту от DDoS-GUARD и Qrator.
Какие дополнительные услуги включены в стоимость сервера?
- Бесплатный трафик: без лимита на скорости 100 Мбит/с, 30 ТБ доступны на скорости 1 Гбит/с, в десктопных конфигурациях вы получите 5 ТБ на скорости 1 Гбит/с.
- Один публичный IPv4-адрес.
- 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных.
- 1 Гбит/с порт в интернет.
- Автоустановка ОС.
- KVM-консоль для удаленного управления.
- Круглосуточная поддержка.
- Бесплатная замена комплектующих оборудования в течение трех часов.
- Базовая защита от DDoS-атак.
Все дополнительные услуги, включенные в стоимость сервера, вы найдете на странице с его описанием. Чтобы перейти на эту страницу, выберите интересующий вас сервер в конфигураторе и кликните на кнопку «Подробнее».
Предоставляете ли вы услуги администрирования?
Да, у нас есть услуги администрирования сервисов. С их помощью мы освободим ваших системных администраторов, которые отвечают за серверную часть и окружение, от рутинных задач. Сами перенесем системы на инфраструктуру Selectel, внедрим лучшие методологии создания сервисов и будем следить, чтобы все работало исправно.
Описание услуги
Оплата и биллинг
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Работа сети
Работа в KVM-консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Загрузка сервера в Rescue-режим
Установка операционной системы
Selectel Dedicated Servers API
Скрипты по сусекам: инструмент для контроля количества серверных комплектующих
Обзор дистрибутива Fedora Linux
Продуктовый дайджест: новый регион «Амстердам» и миграция с зарубежных хостингов
Десктопное железо в серверах: преимущества, особенности работы и сравнение с enterprise
Как мы собираем кастомные серверы: от конфигуратора до тестирования
Как провести юнит-тестирование приложений с БД
Используйте продукты, которые совместимы с выделенными серверами
Облачные серверы
Облачное объектное хранилище
Сеть доставки контента
Мониторинг
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать выделенный сервер в Екатеринбурге.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.