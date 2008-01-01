Соберите конфигурацию виртуального сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, SSD и HDD-дисков. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких серверов, сначала соберите один, а затем там же создайте новый.

В стоимость сервера включена защита от DDoS-атак Selectel на сетевом и транспортном уровне (L3-L4) — с фильтрацией только внешнего трафика. Если вы хотите анализировать еще и исходящий трафик, а также отражать атаки на уровне сайта и приложения (L7), выбирайте сервисы наших партнеров: DDoS-Guard и Curator.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.