Уровень L3-L4: Selectel и DDoS-GUARD

Полоса легитимного трафика
Анализируемый трафик
Задержка срабатывания
Максимальная атака
Регион
Типы атак
Точность детектирования

Защита Selectel

Без ограничений
Входящий
Средняя
Несколько сотен Гбит
Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск
  • Volumetric-атаки
  • TCP SYN/RST flood (ограниченная поддержка)
  • UDP flood
  • ICMP flood
  • Амплификации и атаки с отражением на основе UDP (DNS, NTP и другие)
Средняя

Бесплатно

Защита DDoS-GUARD

От 10 до 100 Мб/с
Симметрично входящий и исходящий
Низкая
Несколько Тбит
Вся Россия
  • Volumetric-атаки
  • TCP ACK/FIN/RST-атаки (повышенная точность фильтрации)
  • Амплификации и атаки с отражением на основе UDP
Высокая

Цена зависит от объема трафика

Уровень L7: защита и ускорение сайта DDoS-GUARD

Неограниченная полоса легитимного трафика
Гарантированно фильтруемая полоса
Домены под защитой
Защита поддоменов как у основного домена
Гибкое изменение настроек защиты для конкретных поддоменов
CDN
Bot Mitigation
Бесплатные и сторонние SSL-сертификаты
Балансировка нагрузки
Геоблокировки
Черный и белый списки
Правила защиты
Правила лимита запросов
Поддержка OCSP Stapling
Уведомления об аномалиях трафика
Время ответа на обращение
Поддержка в Telegram
Управление услугой через API
SLA

Normal

3,2+ Tbps / 700 Mpps
1
До 2 серверов
До 20 правил
До 5 правил
2
Менее 40 минут
99,9%

24 400 ₽

Medium

3,2+ Tbps / 700 Mpps
3
1
По запросу
До 5 серверов
До 15 правил
До 30 правил
7
По запросу
Менее 30 минут
99,9%

58 700 ₽

Premium

3,2+ Tbps / 700 Mpps
5
3
По запросу
До 10 серверов
До 30 правил
До 50 правил
10
15
По запросу
Менее 15 минут
По запросу
99,9%

97 900 ₽

Enterprise

3,2+ Tbps / 700 Mpps
10 и более
5
По запросу
До 20 серверов
До 50 правил
До 100 правил
20
25
По запросу
Менее 10 минут
По запросу
99,9%

244 800 ₽

Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%

Уровень L7: защита Curator

Полоса фильтрации нежелательного трафика
Полоса легитимного трафика — входит в тариф
Цена дополнительной полосы легитимного трафика, за 1 Мбит/с
Цена дополнительных IP-адресов
Цена защиты от ботов, дополнительно
Цена WAF, дополнительно
SLA
Фильтрация HTTPS
Сертификаты Let’s Encrypt
Активная проверка доступности площадок
Доступ к API
Фильтрация трафика по геозонам, ежемесячно

Professional

До 10 Гбит/с
10 Мбит/с
От 10 до 200 Мбит/с — 960 ₽

От 300 до 500 Мбит/с — 720 ₽
8 400 ₽
От 36 000 ₽
97%
С приватными ключами клиента

28 100 ₽

Business

До 50 Гбит/с
10 Мбит/с
От 10 до 200 Мбит/с — 960 ₽

От 300 до 500 Мбит/с — 720 ₽
19 200 ₽
480 ₽ за 1 Мбит/с
От 36 000 ₽
99%
С приватными ключами клиента и без них

95 400 ₽

Corporate

До 500 Гбит/с
10 Мбит/с
От 10 до 200 Мбит/с — 960 ₽

От 300 до 500 Мбит/с — 720 ₽
30 000 ₽
480 ₽ за 1 Мбит/с
От 36 000 ₽
99,5%
С приватными ключами клиента и без них
30 000 ₽

195 800 ₽

Enterprise

Не ограничена
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Узнать детали
99,5%
С приватными ключами клиента и без них
Рассчитать

Рассчитать

Что входит в тариф хостинга с защитой от DDoS

  • защита от DDoS на сетевом и транспортном уровне (L3, L4),
  • управление серверами с помощью API и Terraform,
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
  • безлимитный трафик между продуктами Selectel,
  • DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
  • выделенный IP (IPv4 или IPv6).

