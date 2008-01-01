Защищает от атак, направленных на сетевой (L3) и транспортный (L4) уровни модели OSI.
Как выглядит атака: злоумышленник генерирует большой объём трафика, чтобы исчерпать доступный объём интернет-канала и вывести из строя сетевую инфраструктуру.
Соберите конфигурацию виртуального сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, SSD и HDD-дисков. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких серверов, сначала соберите один, а затем там же создайте новый.
В стоимость сервера включена защита от DDoS-атак Selectel на сетевом и транспортном уровне (L3-L4) — с фильтрацией только внешнего трафика. Если вы хотите анализировать еще и исходящий трафик, а также отражать атаки на уровне сайта и приложения (L7), выбирайте сервисы наших партнеров: DDoS-Guard и Curator.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,783 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Работайте с инфраструктурой в панели управления или из кода приложения (Golang, Python) с помощью SDK. Управляйте через HTTP и командной строки с помощью Rest API и CLI, пользуйтесь Terraform.
Помогаем соответствовать 152-ФЗ. Изолируем проекты на уровне сетей и даем бесплатную защиту от DDoS.
Поможем подключить, настроить или создать проект. Средняя скорость ответа специалистов — менее 15 минут.
Вместе с сервером автоматически развернется одна из операционных систем. Выберите ту, что подходит именно вам: Astra Linux, Ubuntu, Debian, Fedora CoreOS, CentOS, Fedora, Oracle Linux.
Можно создать полноценную инфраструктуру: развернуть облачные базы данных, кластеры Kubernetes, подключить S3, сеть доставки контента и не только.
Арендуйте приватные решения на базе публичного облака, управляйте доступами и полностью контролируйте сервисы в любой момент времени.
