Процессор Intel® Core™ i7 11700K

8-ядерный и 16-поточный процессор на архитектуре Rocket Lake-S с сокетом FCLGA1200. Дата выпуска — 16 марта 2021 года.
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Базовые технические характеристики

Сокет FCLGA1200
Размер 37,5 мм x 37,5 мм
Количество ядер  8
Количество потоков 16
Базовая частота процессора 3,6 ГГц
Максимальная частота с Turbo Boost 5 ГГц
Техпроцесс 14 нм
Максимальное количество CPU в системе  1
Поддержка оперативной памяти DDR4-3200
Максимальная пропускная способность памяти 50 ГБ/с
Максимальный объем оперативной памяти  128 ГБ
Максимальное количество каналов памяти 2
Поддержка ECC Нет
Встроенная графика Да, Intel® UHD Graphics 750
Встроенная графика 350 МГц

Аренда сервера с этим или похожим процессором

Входит в стоимость

Входит в стоимость

  • Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
  • Приватная сеть — до 25 Гбит/с
  • Публичный IPv4-адрес
  • KVM-консоль
  • Защита от DDoS-атак
  • Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
  • SLA — до 100%
  • Техподдержка 24/7
  • Сборка сервера
  • Замена комплектующих за 3 часа

Почему аренда выделенного сервера выгоднее покупки

Сервер готов к работе от 2 минут

Вам не нужно заказывать и ждать нужный процессор, вы можете выбрать конфигурацию выделенного сервера с этим процессором и арендовать ее у нас.

Капитальные расходы меняются на операционные

Вам не нужно покупать дорогой процессор, вы будете платить за аренду сервера ровно столько, на сколько его арендуете — на день, неделю, месяц или год.

Удобно управлять в панели

Несколько кликов и сервер работает, еще несколько — и можно масштабироваться и арендовать другой сервер. А если будет что-то непонятно, техническая поддержка всегда ответит на ваши вопросы.

Легко установить ОС

Арендуя у нас сервер, вы можете сразу установить операционную систему (Ubuntu, Debian, CentOS, Rocky, Oracle Linux и AlmaLinux). Если ее нет в списке в панели управления, можете установить сами из образа.

Много дополнительных фичей входят в стоимость

Вне зависимости от выбранного сервера, вы получите безлимитный интернет-трафик с полосой 1 Гбит/с, публичный IPv4-адрес, техподдержку 24/7, бесплатную защиту от DDoS и соответствие 152-ФЗ.

Решайте свои инфраструктурные задачи быстрее — арендуйте выделенный сервер в Selectel

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

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