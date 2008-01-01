Маркетинг и PR

Редактор маркетинговых коммуникаций

У нас в Selectel большая in-house редакция. Мы готовим рассылки, лендинги и презентации для коллег из разных отделов, а также делаем уникальный контент для собственных медиа — блогов, соцсетей, YouTube. Сейчас нам нужен редактор, который возьмет на себя работу с текстами и смыслами для самых разных задач: от рассылок и спецпроектов до лонгридов для Академии Selectel. Другими словами, мы в поисках редактора-универсала, который не боится переключаться между форматами и разбираться в том, как работают сложные технические продукты компании. Важно уметь быстро разбираться в новых темах и рассказывать о них так, чтобы всё стало понятно и остальным.
Санкт-Петербург
Гибкий
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У нас в Selectel большая in-house редакция. Мы готовим рассылки, лендинги и презентации для коллег из разных отделов, а также делаем уникальный контент для собственных медиа — блогов, соцсетей, YouTube. Сейчас нам нужен редактор, который возьмет на себя работу с текстами и смыслами для самых разных задач: от рассылок и спецпроектов до лонгридов для Академии Selectel. Другими словами, мы в поисках редактора-универсала, который не боится переключаться между форматами и разбираться в том, как работают сложные технические продукты компании. Важно уметь быстро разбираться в новых темах и рассказывать о них так, чтобы всё стало понятно и остальным.
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

— Создавать маркетинговые тексты для мероприятий, баннеров, акций, анонсов, презентаций, спецпроектов

— Готовить тексты для маркетинговых и контентных рассылок, разрабатывать цепочки писем, взаимодействовать с командой CRM-маркетинга

— Готовить контент для продуктовых лендингов

— Редактировать и писать уведомления в инфостиле для пользователей в панели управления

— Предлагать концепции для собственных мероприятий, конференций и митапов

— Переупаковывать готовые статьи Академии в разные форматы для собственных каналов бренда

— Предлагать и тестировать гипотезы для роста конверсии с блогов

— Анализировать и оценивать эффективность контента, генерировать гипотезы для улучшения ключевых метрик и конверсий

— Участвовать в подготовке коммерческих презентаций, каталогов и тд

Мы ожидаем

— Пишете без ошибок, практикуете инфостиль

— Умеете создавать тексты разных форматов: от CTA для баннеров до статьи в блог

— Вы готовили тексты для рассылок и цепочек писем

— Создавали маркетинговые и продуктовые лендинги

— Умеете общаться с заказчиками и способны отстаивать свою точку зрения

— Креативны и можете предложить необычное решение для разных задач

— Умеете составлять гайды и создавать презентации

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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