Редактор маркетинговых коммуникаций

Основные задачи
— Создавать маркетинговые тексты для мероприятий, баннеров, акций, анонсов, презентаций, спецпроектов
— Готовить тексты для маркетинговых и контентных рассылок, разрабатывать цепочки писем, взаимодействовать с командой CRM-маркетинга
— Готовить контент для продуктовых лендингов
— Редактировать и писать уведомления в инфостиле для пользователей в панели управления
— Предлагать концепции для собственных мероприятий, конференций и митапов
— Переупаковывать готовые статьи Академии в разные форматы для собственных каналов бренда
— Предлагать и тестировать гипотезы для роста конверсии с блогов
— Анализировать и оценивать эффективность контента, генерировать гипотезы для улучшения ключевых метрик и конверсий
— Участвовать в подготовке коммерческих презентаций, каталогов и тд
Мы ожидаем
— Пишете без ошибок, практикуете инфостиль
— Умеете создавать тексты разных форматов: от CTA для баннеров до статьи в блог
— Вы готовили тексты для рассылок и цепочек писем
— Создавали маркетинговые и продуктовые лендинги
— Умеете общаться с заказчиками и способны отстаивать свою точку зрения
— Креативны и можете предложить необычное решение для разных задач
— Умеете составлять гайды и создавать презентации
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Специалист по продвижению в социальных сетях
Санкт-ПетербургМаркетинг и PR
Старший продуктовый редактор
Санкт-Петербург