Редактор маркетинговых коммуникаций

У нас в Selectel большая in-house редакция. Мы готовим рассылки, лендинги и презентации для коллег из разных отделов, а также делаем уникальный контент для собственных медиа — блогов, соцсетей, YouTube. Сейчас нам нужен редактор, который возьмет на себя работу с текстами и смыслами для самых разных задач: от рассылок и спецпроектов до лонгридов для Академии Selectel. Другими словами, мы в поисках редактора-универсала, который не боится переключаться между форматами и разбираться в том, как работают сложные технические продукты компании. Важно уметь быстро разбираться в новых темах и рассказывать о них так, чтобы всё стало понятно и остальным.