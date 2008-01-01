Маркетинг и PR

Специалист по продвижению в социальных сетях

Ищем специалиста по платному продвижению в соцсетях в команду Influence-маркетинга и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа и в каналах инфлюенсеров, увеличение количества подписчиков и конверсия подписчиков в клиентов. Мы ищем человека, который готов реализовывать рекламные кампании в телеграм-каналах и на YouTube, коллаборации с блогерами и партнерами.
Санкт-Петербург
Гибкий
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14 июля устроим Day Off на IT-фестивале. Обсудим, как бережно развивать карьеру, и отдохнем на берегу Невы. Приходи!
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Ищем специалиста по платному продвижению в соцсетях в команду Influence-маркетинга и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа и в каналах инфлюенсеров, увеличение количества подписчиков и конверсия подписчиков в клиентов. Мы ищем человека, который готов реализовывать рекламные кампании в телеграм-каналах и на YouTube, коллаборации с блогерами и партнерами.
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Размещать Telegram-посевы для привлечения пользователей в собственные медиа и регистраций на мероприятия Selectel
  • Готовить медиапланы и креативы для Telegram-посевов с целью продвижения аккаунта бренда в социальных сетях
  • Реализовывать нативное промо продуктов Selectel в нишевых YouTube- и Telegram-каналах
  • Предлагать и тестировать другие форматы промо для продвижения бренда (коллаборации, игровые боты, челленджи, видео, конкурсы)
  • Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде

Мы ожидаем

  • Опыт размещения интеграций в Telegram-каналах
  • Опыт размещения YouTube-интеграций
  • Умение работать с аналитическими системами (Google Analytics, Яндекс.Метрика)
  • Опыт написания постов для интеграций и рекламных объявлений
  • Навык проектного управления
  • Умение быстро искать информацию по заданной теме и обрабатывать её
  • Интерес к сфере IT и базовое понимание технических терминов
  • Представление о том, как функционирует IT-компания и как работать со сложным продуктом

Будет плюсом

  • Собственная база Telegram-каналов IT-тематики
  • Портфолио с кейсами продвижения аккаунта бренда
  • Умение работать с рекламным кабинетом VK

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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