Специалист по продвижению в социальных сетях

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14 июля устроим Day Off на IT-фестивале. Обсудим, как бережно развивать карьеру, и отдохнем на берегу Невы. Приходи!
Ищем специалиста по платному продвижению в соцсетях в команду Influence-маркетинга и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа и в каналах инфлюенсеров, увеличение количества подписчиков и конверсия подписчиков в клиентов. Мы ищем человека, который готов реализовывать рекламные кампании в телеграм-каналах и на YouTube, коллаборации с блогерами и партнерами.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Размещать Telegram-посевы для привлечения пользователей в собственные медиа и регистраций на мероприятия Selectel
- Готовить медиапланы и креативы для Telegram-посевов с целью продвижения аккаунта бренда в социальных сетях
- Реализовывать нативное промо продуктов Selectel в нишевых YouTube- и Telegram-каналах
- Предлагать и тестировать другие форматы промо для продвижения бренда (коллаборации, игровые боты, челленджи, видео, конкурсы)
- Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде
Мы ожидаем
- Опыт размещения интеграций в Telegram-каналах
- Опыт размещения YouTube-интеграций
- Умение работать с аналитическими системами (Google Analytics, Яндекс.Метрика)
- Опыт написания постов для интеграций и рекламных объявлений
- Навык проектного управления
- Умение быстро искать информацию по заданной теме и обрабатывать её
- Интерес к сфере IT и базовое понимание технических терминов
- Представление о том, как функционирует IT-компания и как работать со сложным продуктом
Будет плюсом
- Собственная база Telegram-каналов IT-тематики
- Портфолио с кейсами продвижения аккаунта бренда
- Умение работать с рекламным кабинетом VK
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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Старший продуктовый редактор
Санкт-ПетербургМаркетинг и PR
Автор в техническую редакцию
Санкт-Петербург