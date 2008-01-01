Специалист по продвижению в социальных сетях

Ищем специалиста по платному продвижению в соцсетях в команду Influence-маркетинга и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа и в каналах инфлюенсеров, увеличение количества подписчиков и конверсия подписчиков в клиентов. Мы ищем человека, который готов реализовывать рекламные кампании в телеграм-каналах и на YouTube, коллаборации с блогерами и партнерами.