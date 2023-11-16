Frontend-разработчик в команду Core

Core-команда панели управления Selectel ищет себе в команду фронтенд-разработчика. Мы занимаемся разработкой внутренних инструментов для других разработчиков, формулируем и распространяем лучшие практики. Также выполняем продуктовые задачи: помогаем молодым командам, у которых пока нет своего фронтенд-разработчика. Вам предстоит не только реализовывать внутренние инструменты, но и периодически о них рассказывать остальным фронтенд-разработчикам. У нас открытое внутреннее комьюнити фронтенд-разработчиков, вы сможете влиять на процессы и инструменты, а также найти помощь, если она потребуется.