Frontend-разработка

Frontend-разработчик в команду Core

Core-команда панели управления Selectel ищет себе в команду фронтенд-разработчика. Мы занимаемся разработкой внутренних инструментов для других разработчиков, формулируем и распространяем лучшие практики. Также выполняем продуктовые задачи: помогаем молодым командам, у которых пока нет своего фронтенд-разработчика. Вам предстоит не только реализовывать внутренние инструменты, но и периодически о них рассказывать остальным фронтенд-разработчикам. У нас открытое внутреннее комьюнити фронтенд-разработчиков, вы сможете влиять на процессы и инструменты, а также найти помощь, если она потребуется.
Санкт-Петербург
Гибкий
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Core-команда панели управления Selectel ищет себе в команду фронтенд-разработчика. Мы занимаемся разработкой внутренних инструментов для других разработчиков, формулируем и распространяем лучшие практики. Также выполняем продуктовые задачи: помогаем молодым командам, у которых пока нет своего фронтенд-разработчика. Вам предстоит не только реализовывать внутренние инструменты, но и периодически о них рассказывать остальным фронтенд-разработчикам. У нас открытое внутреннее комьюнити фронтенд-разработчиков, вы сможете влиять на процессы и инструменты, а также найти помощь, если она потребуется.
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать панель управления my.selectel.ru, отвечать за ее надежность и

    производительность

  • Проектировать и реализовывать инструменты, которыми будут пользоваться другие FE-разработчики. Один из основных — UI-kit.
  • Принимать участие в Code Review
  • Писать Unit-тесты
  • Развивать внутренний кодстайл
  • Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
  • Делиться своими решениями с другими FE-разработчиками на внутренних встречах
  • Рефакторить. Переводить старую часть кодовой базы на новые рельсы.
  • Взаимодействовать с разработчиками, тестировщиками и проектировщиками
  • Участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач

Мы ожидаем

  • Уверенное владение HTML, CSS, JavaScript, TypeScript
  • Понимание принципов адаптивной вёрстки
  • Умение пользоваться CSS препроцессорами.
  • Опыт разработки на Angular 10 и выше
  • Понимание устройства современных архитектур веб-приложений и принципов работы их отдельных составляющих
  • Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST, WebSocket)
  • Умение работать с Webpack и Gulp
  • Опыт работы с CI/CD
  • Опыт написания unit-тестов
  • Опыт дебага веб-приложений
  • Опыт работы с Git, Jira/Confluence

Будет плюсом

  • Опыт в создании собственных инструментов и библиотек для веб-приложений
  • Опыт написания e2e-тестов
  • Опыт работы в облачных провайдерах
  • Опыт работы с AngularJS

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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