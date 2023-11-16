QA

QA Fullstack Engineer в команду разработки Выделенных серверов

Мы в поисках QA Fullstack Engineer для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Сейчас мы ищем QA Fullstack инженера в продуктовую команду Blue, задача которой, создавать удобные и функциональные инструменты для внешних пользователей.Почему в нашей команде круто:

  • Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России
  • Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса
  • Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям

Стэк: JavaScript, Plawright, typescript, postman, proxyman, qase, GitLab CI

Офис находится в Санкт-Петербурге/Москве, работать удаленно также возможно.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы в поисках QA Fullstack Engineer для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Сейчас мы ищем QA Fullstack инженера в продуктовую команду Blue, задача которой, создавать удобные и функциональные инструменты для внешних пользователей.Почему в нашей команде круто:

  • Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России
  • Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса
  • Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям

Стэк: JavaScript, Plawright, typescript, postman, proxyman, qase, GitLab CI

Офис находится в Санкт-Петербурге/Москве, работать удаленно также возможно.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Проводить ручное И автоматизированное (JavaScript) тестирование веб-приложений (70% manual, 30% auto)
  • Составлять чек-листы, тест-кейсы и другие виды тестовой документации
  • Фиксировать выявленные ошибки и дефекты в Jira
  • Работать в кросс-функциональной команде разработки
  • Участие в активностях QA-команды

Мы ожидаем

  • Опыт тестирования пользовательского интерфейса в продуктовой разработке
  • Опыт разработки автоматических тестов на JS (Selenium/Playwright)
  • Опыт ведения тестовой документации (Testrail/TestOps/TestIT)
  • Знание JavaScript, TypeScript, CSS, HTML
  • Умение работать с API (Postman, cURL)
  • Умение работать со снифферами (Charles/Fiddler)

Будет плюсом

  • Опыт работы с инструментами CI (Jenkins/GitLab CI)
  • Знакомство с фреймворками AngularJS/Angular
  • Знание и опыт работы с Jest, Playwright, Mocha, Chai

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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