QA Fullstack Engineer в команду разработки Выделенных серверов

Мы в поисках QA Fullstack Engineer для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Сейчас мы ищем QA Fullstack инженера в продуктовую команду Blue, задача которой, создавать удобные и функциональные инструменты для внешних пользователей.Почему в нашей команде круто:

Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России

Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса

Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям

Стэк: JavaScript, Plawright, typescript, postman, proxyman, qase, GitLab CI

Офис находится в Санкт-Петербурге/Москве, работать удаленно также возможно.