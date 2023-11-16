QA Fullstack Engineer в команду разработки Выделенных серверов

Мы в поисках QA Fullstack Engineer для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.
Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.
Сейчас мы ищем QA Fullstack инженера в продуктовую команду Blue, задача которой, создавать удобные и функциональные инструменты для внешних пользователей.Почему в нашей команде круто:
- Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России
- Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса
- Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям
Стэк: JavaScript, Plawright, typescript, postman, proxyman, qase, GitLab CI
Офис находится в Санкт-Петербурге/Москве, работать удаленно также возможно.
Основные задачи
- Проводить ручное И автоматизированное (JavaScript) тестирование веб-приложений (70% manual, 30% auto)
- Составлять чек-листы, тест-кейсы и другие виды тестовой документации
- Фиксировать выявленные ошибки и дефекты в Jira
- Работать в кросс-функциональной команде разработки
- Участие в активностях QA-команды
Мы ожидаем
- Опыт тестирования пользовательского интерфейса в продуктовой разработке
- Опыт разработки автоматических тестов на JS (Selenium/Playwright)
- Опыт ведения тестовой документации (Testrail/TestOps/TestIT)
- Знание JavaScript, TypeScript, CSS, HTML
- Умение работать с API (Postman, cURL)
- Умение работать со снифферами (Charles/Fiddler)
Будет плюсом
- Опыт работы с инструментами CI (Jenkins/GitLab CI)
- Знакомство с фреймворками AngularJS/Angular
- Знание и опыт работы с Jest, Playwright, Mocha, Chai
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Инженер по тестированию проекта Мобильной Фермы
Санкт-ПетербургQA
QA Automation Engineer (TypeScript)
Санкт-Петербург