Golang-разработчик в Мобильную ферму

Мы в поисках Go-разработчика в команду Мобильной фермы.
Что такое мобильная ферма?
Это система управления мобильными устройствами, которая позволяет управлять физическим устройством удаленно. Через управление устройством передаются изображение экрана, нажатия, свайпы, adb команды на удаленное устройство, что позволяет не быть привязанным к физическому расположению телефона.
Мы молодой продукт, который готовится к запуску в новом направлении для нашего рынка и даст возможность командам, которые занимаются тестированием мобильных приложений, удаленно работать с различными реальными телефонами и планшетами, чтобы повысить качество выпускаемых приложений.
У вас есть возможность попасть в команду к изобретателям и помогать нам формировать вектор развития мобильной фермы и не только. На данный момент продукт написан на Node.js (ES5+), ищем разработчика, который поможет нам все переписать на Go и в дальнейшем участвовать в разработке новых возможностей продукта.
Наш стек - Node.js (ES5+), Express, ZeroMQ + Protobuf, RethinkDB, Redis, Docker
Основные задачи
- Разрабатывать бэкенд сервисы мобильной фермы устройств
- Проводить код-ревью
- Поддерживать техническую документацию
- Участвовать в разработке новых возможностей продукта
- Обновлять кодовую базу продукта
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на Go
- Знание основных алгоритмов и структур данных
- Опыт работы с HTTP, REST API, WebSocket
- Понимание принципов работы с брокерами сообщений
- Опыт работы с базами данных
- Знание ОС Linux
- Опыт работы с системой контроля версий Git
- Понимание принципов CI/CD
- Базовые знания инструментов контейнеризации (Docker, Docker CLI, Docker-compose)
Будет плюсом
- Знания Kubernetes
- Понимание деплоя приложений
- Опыт документирования API при помощи Swagger (OpenAPI)
- Опыт участия в open source проектах
- Опыт разработки под Node.js (ES5 и выше)
- Знания работы ОС Android, iOS
- Опыт разработки мобильных приложений
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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