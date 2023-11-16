Golang-разработчик в Мобильную ферму

Мы в поисках Go-разработчика в команду Мобильной фермы.

Что такое мобильная ферма?

Это система управления мобильными устройствами, которая позволяет управлять физическим устройством удаленно. Через управление устройством передаются изображение экрана, нажатия, свайпы, adb команды на удаленное устройство, что позволяет не быть привязанным к физическому расположению телефона.

Мы молодой продукт, который готовится к запуску в новом направлении для нашего рынка и даст возможность командам, которые занимаются тестированием мобильных приложений, удаленно работать с различными реальными телефонами и планшетами, чтобы повысить качество выпускаемых приложений.

У вас есть возможность попасть в команду к изобретателям и помогать нам формировать вектор развития мобильной фермы и не только. На данный момент продукт написан на Node.js (ES5+), ищем разработчика, который поможет нам все переписать на Go и в дальнейшем участвовать в разработке новых возможностей продукта.

Наш стек - Node.js (ES5+), Express, ZeroMQ + Protobuf, RethinkDB, Redis, Docker