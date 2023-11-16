Frontend-разработчик в команду Сompute

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, окутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.



Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами. Всё направление виртуализации от операционной системы до панели управления. Задач становится всё больше, и сейчас мы в поиске Frontend-разработчика.





В Selectel мы предлагаем:

- Работу в одном из самых крупных облачных провайдеров в России

- Участие в развитии, разработке и поддержке панели управления для обеспечения основной функциональности Облака – виртуализации

- Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт

- Развитые корпоративную культуру и ценности

- Даем возможности для роста, развития и раскрытия потенциала

