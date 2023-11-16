Инженер по тестированию проекта Мобильной Фермы

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Почему стоит выбрать нашу команду:
- У нас можно влиять на процессы и выстраивать их
- Мы быстро принимаем решения по продукту
- Отсутствие легаси
- Продукт молодой, может меняться "на лету"
- Тестирование не только программной, но и некоторой аппаратной части
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Тестирование backend web-приложения мобильной фермы
- Тестирование API мобильной фермы
- Тестирование не только программной, но и аппаратной части "мобильной фермы"
- Разрабатывать и вести документацию программы тестирования
- Выстраивание процессов тестирования
Мы ожидаем
- Опыт тестирования бэкенда от 2 лет
- Умение тестировать API (инструменты Postman и/или SOAP UI или их аналоги)
- Хорошее понимание процессов тестирования
- Умение увидеть проблемы в процессах и предложить пути их решения
- Формализация процесса по контролю качества за девайсами с последующей передачей его инженерам
Будет плюсом
- Опыт тестирования на мобильных девайсах (подключение по ADB к Android девайсам)
- Опыт работы в продуктовой команде от года.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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