QA

Инженер по тестированию проекта Мобильной Фермы

Почему стоит выбрать нашу команду:

  • У нас можно влиять на процессы и выстраивать их
  • Мы быстро принимаем решения по продукту
  • Отсутствие легаси
  • Продукт молодой, может меняться "на лету"
  • Тестирование не только программной, но и некоторой аппаратной части
Санкт-Петербург
Гибкий
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Почему стоит выбрать нашу команду:

  • У нас можно влиять на процессы и выстраивать их
  • Мы быстро принимаем решения по продукту
  • Отсутствие легаси
  • Продукт молодой, может меняться "на лету"
  • Тестирование не только программной, но и некоторой аппаратной части
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Тестирование backend web-приложения мобильной фермы
  • Тестирование API мобильной фермы
  • Тестирование не только программной, но и аппаратной части "мобильной фермы"
  • Разрабатывать и вести документацию программы тестирования
  • Выстраивание процессов тестирования

Мы ожидаем

  • Опыт тестирования бэкенда от 2 лет
  • Умение тестировать API (инструменты Postman и/или SOAP UI или их аналоги)
  • Хорошее понимание процессов тестирования
  • Умение увидеть проблемы в процессах и предложить пути их решения
  • Формализация процесса по контролю качества за девайсами с последующей передачей его инженерам

Будет плюсом

  • Опыт тестирования на мобильных девайсах (подключение по ADB к Android девайсам)
  • Опыт работы в продуктовой команде от года.

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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