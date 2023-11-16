Python/Go-разработчик в команду Клиентских и внутренних сервисов

Мы в поисках Python-разработчика в команду Разработки клиентских сервисов!

Быть частью этой команды - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.

Почему у нас классно работать:

Мы создаем с нуля много новых сервисов, отслеживаем и используем современные технологии и практики разработки, у нас почти нет легаси =)

Мы открыты к новым идеям и решениям, поэтому у тебя будет возможность привносить что-то свое и влиять на продукт

У тебя будет возможность быстро получать фидбек от пользователей и чувствовать свой вклад в общее дело

Наш стэк: Python + Go+ Flask + SQLalchemy (PostgreSQL) + Redis + Celery (RabbitMQ) + Pytest + Gunicorn + Docker + Kubernetes + Gitlab CI