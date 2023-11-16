Маркетинг и PR

Product Marketing Manager

Продуктовый маркетинг - связующее звено между командами продукта, маркетинга, продаж. Мы привлекаем в продукт новых клиентов и делаем так, чтобы о нем существовало как можно больше информации.


Санкт-Петербург
Гибкий
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Продуктовый маркетинг - связующее звено между командами продукта, маркетинга, продаж. Мы привлекаем в продукт новых клиентов и делаем так, чтобы о нем существовало как можно больше информации.


Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Составлять и корректировать маркетинговую стратегию для существующих и новых продуктов и услуг (основная цель - привлечение новых клиентов)
  • Прогнозировать маркетинговые метрики на месяц/квартал/год, ориентироваться на них в работе, отслеживать их выполнение
  • Проводить эксперименты и масштабировать успешные идеи: разработка гипотез, тестирование и внедрение улучшений в текущие процессы
  • Проектировать воронки привлечения и запускать лидген-проекты, управлять дальнейшей работой с базой пользователей
  • Работать с разными маркетинговыми каналами, искать новые, придумывать и запускать специальные проекты (цель - product awareness и привлечение новых клиентов)
  • Работать с пользователями (исследовать, выявлять и уточнять потребности), исследовать рынок и конкурентов, следить за трендами и адаптировать лучшие практики
  • Координировать работу проектных групп для запуска маркетинговых кампаний: лидген, менеджеры продуктов, писатели, редакторы, дизайнеры, аналитики
  • Анализировать полученные результаты и масштабировать успешные кейсы

Мы ожидаем

  • Опыт работы в b2b маркетинге, желательно в IT компании
  • Уверенное владение одним из инструментов аналитики (Я.Метрика, Analytics, PowerBI, Roistat)
  • Базовое понимание работы каналов привлечения клиентов (SEO, PPC, Email)
  • Навыки управления проектами, опыт организации и управления проектными командами
  • Аналитические навыки и способность принимать решения на основе данных
  • Вы следите за трендами в индустрии, последними новостями (и знаете, где и как это можно сделать)

Будет плюсом

  • Понимание принципов работы дата-центра и инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса, понимание облачных технологий на уровне пользователя
  • Понимание маркетинговых метрик, жизненного цикла продукта и продуктовой разработки

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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