Senior Python-разработчик в команду Выделенных серверов

Мы в поисках Python-разработчика в команду разработки Выделенных серверов!

Продукт полностью написан нами с нуля, поэтому нет вопросов, на которые невозможно найти ответов. Сейчас мы разрабатываем новую версию нашей системы с учетом новых требований бизнеса, накопленного опыта и экспертизы, делаем систему более гибкой и расширяемой.

В команде Тим лид и 6 backend-разработчиков. Команда сама решает какие технологии и подходы следует применить для достижения лучшего результата. Работает 2х недельными спринтами.

Что еще делает команда

Разрабатывает backend для управления тысяч железных серверов, сетевогого оборудования и прочего железа

Пишет и развивает свой внутренний биллинг

Развивает интеграции с внутренними сервисами в компании в рамках продукта

Много работает над архитектурой, отказоустойчивостью и разделением на микросервисы

Консультирует и ревьюит решения коллег из продуктовых команд перед внедрением фичи

Расширяет слаженную команду разработки для ускорения и увеличения экспертизы

Стэк - Python, SQLAlchemy, Flask, RabbitMQ, Consul, Docker, Nomad, OpenApi

Офис находится в Санкт-Петербурге. Возможен и удаленный формат работы.