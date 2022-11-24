Backend-разработка

Senior Python-разработчик в команду Выделенных серверов

Мы в поисках Python-разработчика в команду разработки Выделенных серверов!

Продукт полностью написан нами с нуля, поэтому нет вопросов, на которые невозможно найти ответов. Сейчас мы разрабатываем новую версию нашей системы с учетом новых требований бизнеса, накопленного опыта и экспертизы, делаем систему более гибкой и расширяемой.

В команде Тим лид и 6 backend-разработчиков. Команда сама решает какие технологии и подходы следует применить для достижения лучшего результата. Работает 2х недельными спринтами.

Что еще делает команда

  • Разрабатывает backend для управления тысяч железных серверов, сетевогого оборудования и прочего железа
  • Пишет и развивает свой внутренний биллинг
  • Развивает интеграции с внутренними сервисами в компании в рамках продукта
  • Много работает над архитектурой, отказоустойчивостью и разделением на микросервисы
  • Консультирует и ревьюит решения коллег из продуктовых команд перед внедрением фичи
  • Расширяет слаженную команду разработки для ускорения и увеличения экспертизы

Стэк - Python, SQLAlchemy, Flask, RabbitMQ, Consul, Docker, Nomad, OpenApi

Офис находится в Санкт-Петербурге. Возможен и удаленный формат работы.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках Python-разработчика в команду разработки Выделенных серверов!

Продукт полностью написан нами с нуля, поэтому нет вопросов, на которые невозможно найти ответов. Сейчас мы разрабатываем новую версию нашей системы с учетом новых требований бизнеса, накопленного опыта и экспертизы, делаем систему более гибкой и расширяемой.

В команде Тим лид и 6 backend-разработчиков. Команда сама решает какие технологии и подходы следует применить для достижения лучшего результата. Работает 2х недельными спринтами.

Что еще делает команда

  • Разрабатывает backend для управления тысяч железных серверов, сетевогого оборудования и прочего железа
  • Пишет и развивает свой внутренний биллинг
  • Развивает интеграции с внутренними сервисами в компании в рамках продукта
  • Много работает над архитектурой, отказоустойчивостью и разделением на микросервисы
  • Консультирует и ревьюит решения коллег из продуктовых команд перед внедрением фичи
  • Расширяет слаженную команду разработки для ускорения и увеличения экспертизы

Стэк - Python, SQLAlchemy, Flask, RabbitMQ, Consul, Docker, Nomad, OpenApi

Офис находится в Санкт-Петербурге. Возможен и удаленный формат работы.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Участие в разработке архитектуры сервисов
  • Написание кода этих самых сервисов, тестирование
  • Ревью кода коллег
  • Ревью технических решений продуктовых команд

Наши ожидания:

  • Коммерческий опыт разработки на Python
  • Опыт работы в Linux и командной строке
  • Опыт работы с брокерами сообщений (RabbitMQ)
  • Опыт работы с Git
  • Опыт проведения code review
  • Опыт работы с СУБД
  • Опыт работы с CI/CD
  • Уверенное знание технологий контейнеризации (Docker/Nomad/K8s)

Знание систем/программ:

  • Python, SQLAlchemy, Git, RabbitMQ, Docker, Consul

      • Будет плюсом:

      • Коммерческий опыт работы с SQLAlchemy
      • Большой опыт работы с RabbitMQ и подобными брокерами
      • Опыт работы с распределенными системами
      • Участие в построении архитектур сложных систем

      Про условия:

      • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
      • Белая заработная плата
      • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Релокационный бонус при переезде
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
      • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

      Про здоровье и спорт:

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие:

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг:

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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