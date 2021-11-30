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Frontend-разработка

Frontend-разработчик в Команду разработки клиентских сервисов

Быть частью Команды разработки клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.

Помимо клиентских сервисов, также ведется разработка и поддержка общих сервисов: хранение файлов, event-система, история назначения ip-адресов.

Мы находимся в поиске опытного Frontend-разработчика, который усилит команду своей экспертизой

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Быть частью Команды разработки клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.

Помимо клиентских сервисов, также ведется разработка и поддержка общих сервисов: хранение файлов, event-система, история назначения ip-адресов.

Мы находимся в поиске опытного Frontend-разработчика, который усилит команду своей экспертизой

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Чем предстоит заниматься

  • Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи

  • Поддерживать и развивать клиентскую и служебную панель управления

  • Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, разработчиками бэкенда, qa-инженерами и devops-специалистами

  • Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде

Смело откликайтесь, если вы

  • Пишете кроссбраузерный, валидный HTML и CSS

  • Обладаете опытом адаптивной верстки под широкую линейку устройств

  • Имеете опыт работы с сетками Bootstrap и Grid Layout

  • Твердо владеете основами JavaScript

  • Имеете опыт разработки на Vue.js, AngularJS, Angular 4 и выше

  • Имеете опыт работы с RxJS

  • Знаете принцип работы сборщиков проектов Gulp/Webpack

  • Имеете опыт работы с Git, Gitflow

  • Используете ES6 и актуальные спецификации W3C

  • Работали с REST API

  • Знакомы с методологией БЭМ и активно ее используете

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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