Тимлид команды IAM

Мы предлагаем вам присоединиться к команде сервисов авторизации и аутентификации в роли тимлида!

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удаленных локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Задачи команды cloud-iam

Команда Cloud IAM – это молодая команда, отпочковавшаяся из облака в выделенное направление. Сейчас в команде два Go разработчика и продакт. Ищем тимлида, FE и UX разработчиков. Команда целиком отвечает за API, панель управления, базу знаний и всё остальное, что требуется для создания хорошего продукта.

Что мы не делаем сами: инфраструктуру для деплоя наших сервисов — используем готовую платформу, собранную командой SRE. Не затаскиваем поддержку нашего сервиса во все остальные — показываем и рассказываем командам, как с ним работать и максимально облегчаем процесс.

Сервис авторизации — это сердце не только облака, но и других продуктов компании. Поэтому требования к качеству и доступности сервиса достаточно высокие.

На этой позиции вам предстоит

Быть классическим тимлидом – человеком, выполняющим несколько ролей одновременно

Управлять командой - это основная и самая важная роль, которая на старте будет занимать много времени. Сюда входит работа с наймом, проведение 1:1, развитие людей через поиск правильного обучения, курсов и менторов

Настраивать и поддерживать процесс разработки. Это та работа, которую в больших корпорациях выполняет выделенная роль “скрам-мастер” или “agile-коуч”. Сейчас в команде работают осознанные и любящие свое дело разработчики, поэтому скорее всего на настройку процесса много времени тратить не придётся. Однако координация усилий с другими командами – это важная часть работы, которую мы ожидаем от лида команды

Непосредственно участвовать в разработке. Мы надеемся, что спустя какое-то время после подключения к проекту у вас получится пребывать в этой роли около ½ всего рабочего времени. Здесь нужно будет вкладываться в архитектуру сервисов, определять DoD эпиков (чтобы ничего не забыть), формулировать подходящие продукту требования по качеству разработки и тестирования. И, конечно, самостоятельно девелопить и ревьювить код коллег. Основная часть кода команды написана на Go, но читать и патчить код на Python 3 тоже придётся.

От вас мы ожидаем

Опыт работы на аналогичной позиции

Честное желание работать с людьми вперёд других задач. Нам бы не хотелось, чтобы вы ежедневно преодолевали себя, выходя на 1:1 с ребятами из своей команды. Польза, которую вы приносите как лид для команды, должна генерировать в вас много удовольствия – располагаться высоко в топе ваших личных ценностей

Умение тайм-менеджить себя так, чтобы после работы над процессом и командой у вас оставались цельные удобные периоды времени, в течение которых ваши навыки разработки и архитектуроведения будут развиваться и помогать команде

Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения high availability в сетевом мире

Уверенное знание Go или Python в контексте разработки веб-сервисов

Умение писать тестируемый и поддерживаемый код

Плюсом будет

Опыт работы с компонентами OpenStack Keystone, Redhat Keycloak

Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC

Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса