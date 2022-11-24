Python-разработчик в команду разработки Клиентских сервисов

Мы в поисках Python-разработчика в команду Разработки клиентских сервисов!

Быть частью этой команды - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.

Почему у нас классно работать:

Мы создаем с нуля много новых сервисов и стараемся использовать современные технологии и практики разработки, у нас почти нет легаси =)

Мы открыты к новым идеям и решениям, поэтому у тебя будет возможность привносить что-то свое и влиять на продукт

У тебя будет возможность быстро получать фидбек от пользователей и чувствовать свой вклад в общее дело

Наш стэк: Python + Flask + Sqlalchemy (Postgresql) + Redis + Celery (Rabbitmq) + pytest + gunicorn + docker-compose + gitlab ci