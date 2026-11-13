Мы развиваем наши продукты и хотим системно заниматься не только развитием новых возможностей, но и долгосрочной надёжностью существующих систем.

Для этого ищем инженера, который возьмёт на себя работу с техническими проблемами от их выявления и анализа причин до появления конкретного плана исправления и фактического устранения.

Это роль на стыке технической экспертизы, инженерных процессов и взаимодействия между командами.