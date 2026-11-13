Инженер по надёжности и управлению проблемами
Мы развиваем наши продукты и хотим системно заниматься не только развитием новых возможностей, но и долгосрочной надёжностью существующих систем.
Для этого ищем инженера, который возьмёт на себя работу с техническими проблемами от их выявления и анализа причин до появления конкретного плана исправления и фактического устранения.
Это роль на стыке технической экспертизы, инженерных процессов и взаимодействия между командами.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
Управлять проблемами от обнаружения до решения
Вы будете вести перечень значимых технических проблем и следить за их жизненным циклом. В работе будет:
- анализ повторяющихся инцидентов и технических проблем;
- организация разборов причин;
- выявление системных причин, а не только отдельных симптомов;
- формирование и ведение плана исправлений;
- определение команд и специалистов, которые должны участвовать в решении;
- контроль сроков и прогресса;
- анализ того, какие проблемы создают наибольшую техническую и операционную нагрузку.
Продвигать решение проблем через команды
Это важная часть роли. Не все технические проблемы являются срочными. Поэтому они неизбежно конкурируют за ресурсы с развитием продуктов, новыми функциями и другими приоритетами. Ваша задача не просто зарегистрировать проблему и передать её команде. Вам нужно будет:
- объяснять командам, почему проблему важно решить;
- показывать последствия её откладывания;
- добиваться появления конкретного плана действий;
- возвращаться к отложенным задачам и контролировать их движение;
- участвовать в обсуждении приоритетов;
- поднимать нерешенные вопросы на следующий уровень, если они системно остаются без движения;
- помогать руководителям принимать осознанные решения о том, какие технические проблемы решаем сейчас, а какие откладываем и почему.
В некоторых ситуациях вам придётся настойчиво отстаивать необходимость технических изменений перед продуктовыми и инженерными командами. Ваша задача сделать так, чтобы технический долг, повторяющиеся ошибки и проблемы надёжности не исчезали из приоритетов.
Мы ожидаем
- Системное мышление. Вы умеете видеть связь между отдельными техническими событиями и общей проблемой.
- Настойчивость. Если проблема действительно важна, вы не воспринимаете первый ответ «давайте потом» как окончательный результат.
- Техническая самостоятельность. Вы способны разговаривать с сильными инженерами на одном языке и понимать, когда предлагаемое решение устраняет причину, а когда только симптом.
- Умение договариваться. Вам предстоит работать с разработчиками, инженерами, руководителями и продуктовыми командами.
- Способность работать через влияние. У вас не будет задачи самостоятельно исправлять всё, что вы обнаружили. Нужно уметь добиваться результата через владельцев соответствующих систем и команд.
Будет плюсом
Важна техническая база, позволяющая самостоятельно разобраться в сложной производственной системе. Особенно полезен опыт в нескольких направлениях:
- эксплуатация высоконагруженных или критичных сервисов;
- опыт работы с распределенными информационными системами;
- опыт работы и понимание принципов систем мониторинга;
- понимание принципов контейнеризации и виртуализации;
- опыт работы с базами данных;
- понимание принципов работы сетей.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса