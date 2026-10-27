Финансы и юриспруденция
Бухгалтер по расчетам с клиентами
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Ежемесячное выставление реализаций клиентам, проведение корректировочных и исправительных счетов-фактур
- Ежеквартальное подтверждение дебиторской задолженности
- Ежемесячное и ежеквартальное проведение списаний дебиторской и кредиторской задолженности клиентов
- Ежеквартальное начисление/доначисление резервов по клиентским договорам
- Работа с платежными системами (ЮМани, CloudPayments, Твои платежи, оплата цифровыми рублями и т.д.): обработка ежедневных выводов средств, сверка поступлений, ежемесячная сверка отчетов с платежными системами
- Работа с онлайн-кассами: регистрация и снятие с учета ККТ, загрузка чеков в 1С, сверка сумм, пробивка чеков (в том числе чеков коррекции)
- Проведение возвратов по оплатам клиентов через банковские переводы и отмены платежей через платежные системы
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной позиции
- Знание 1С Бухгалтерия предприятия 8.3
- Знание бухгалтерского учета, основ налогового учета, документооборота
- Умение работать в режиме многозадачности, четко выполнять поставленные задачи в сжатые сроки
- Высокий уровень внимательности, аккуратности и ответственности
Знание систем/программ
- 1С Бухгалтерия предприятия 8.3
- Банк-клиент
- Excel
Будет плюсом
- Опыт работы с банками в системе “Банк-клиент”
- Опыт работы с онлайн-кассами
- Опыт работы с Jira
- Уверенная работа с excel
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса