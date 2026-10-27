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Финансы и юриспруденция

Бухгалтер по расчетам с клиентами

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Ежемесячное выставление реализаций клиентам, проведение корректировочных и исправительных счетов-фактур
  • Ежеквартальное подтверждение дебиторской задолженности
  • Ежемесячное и ежеквартальное проведение списаний дебиторской и кредиторской задолженности клиентов
  • Ежеквартальное начисление/доначисление резервов по клиентским договорам
  • Работа с платежными системами (ЮМани, CloudPayments, Твои платежи, оплата цифровыми рублями и т.д.): обработка ежедневных выводов средств, сверка поступлений, ежемесячная сверка отчетов с платежными системами
  • Работа с онлайн-кассами: регистрация и снятие с учета ККТ, загрузка чеков в 1С, сверка сумм, пробивка чеков (в том числе чеков коррекции)
  • Проведение возвратов по оплатам клиентов через банковские переводы и отмены платежей через платежные системы
Мы ожидаем
  • Опыт работы на аналогичной позиции
  • Знание 1С Бухгалтерия предприятия 8.3
  • Знание бухгалтерского учета, основ налогового учета, документооборота
  • Умение работать в режиме многозадачности, четко выполнять поставленные задачи в сжатые сроки
  • Высокий уровень внимательности, аккуратности и ответственности
Знание систем/программ
  • 1С Бухгалтерия предприятия 8.3
  • Банк-клиент
  • Excel
Будет плюсом
  • Опыт работы с банками в системе “Банк-клиент”
  • Опыт работы с онлайн-кассами
  • Опыт работы с Jira
  • Уверенная работа с excel
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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