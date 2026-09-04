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Специалист АХО

Мягкий и комфортный onbording с подробными чек-листами и описанием процессов на входе классная поддерживающая атмосфера в команде возможность карьерного роста и развития

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Работа на кофе-поинтах: размещение продуктов и одноразовой посуды, обслуживание техники (кофемашин, пурифайеров и кулеров), взаимодействие с подрядчиками по вопросам ремонта и обслуживания оборудования
  • Контроль чистоты и порядка на кофе-поинтах и в офисных пространствах, координация работы клининговой службы
  • Отслеживание наличия продуктов, одноразовой посуды и хозяйственных товаров, своевременное оформление заказов 
  • Ведение учета затрат и аналитики расходов, контроль бюджета 
  • Приемка товаров, контроль их количества и качества, организация хранения и поддержание порядка на складах
  • Закупка мебели, бытовой техники, предметов интерьера и озеленение офисных пространств
  • Подготовка рабочих мест для новых сотрудников, организация перемещений и переездов команд
  • Организация и контроль выполнения мелких ремонтных работ в офисах
  • Работа с первичной документацией: заведение счетов на оплату, контроль сроков и своевременное получение закрывающих документов
  • Работа с подрядчиками: поиск исполнителей под задачи, сбор и анализ коммерческих предложений, проведение отборов, подготовка и заключение договоров и дополнительных соглашений
  • Помощь сотрудникам в решении текущих вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативная обратная связь во внутренних чатах компании
  • Выполнение иных задач руководителя в рамках функционала административно-хозяйственного направления
Мы ожидаем
  • Высшее образование
  • Коммуникабельность и без конфликтность
  • Внимательность к деталям и сообразительность
  • Умение работать с документами (счета, акты, договоры и т.д.)
  • Опыт в закупках (продукты, мелкая мебель, хоз. товары)
  • Готовность к большому объему информации
  • Готовность работать на ногах целый день, работать в нескольких офисах и передвигаться между ними в течение дня
Знание систем/программ
  • Умение работать в google docs, Word и Excel
  • В идеале - опыт работы в jira и ЭДО
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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