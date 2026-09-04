HR
Специалист АХО
Мягкий и комфортный onbording с подробными чек-листами и описанием процессов на входе классная поддерживающая атмосфера в команде возможность карьерного роста и развития
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Работа на кофе-поинтах: размещение продуктов и одноразовой посуды, обслуживание техники (кофемашин, пурифайеров и кулеров), взаимодействие с подрядчиками по вопросам ремонта и обслуживания оборудования
- Контроль чистоты и порядка на кофе-поинтах и в офисных пространствах, координация работы клининговой службы
- Отслеживание наличия продуктов, одноразовой посуды и хозяйственных товаров, своевременное оформление заказов
- Ведение учета затрат и аналитики расходов, контроль бюджета
- Приемка товаров, контроль их количества и качества, организация хранения и поддержание порядка на складах
- Закупка мебели, бытовой техники, предметов интерьера и озеленение офисных пространств
- Подготовка рабочих мест для новых сотрудников, организация перемещений и переездов команд
- Организация и контроль выполнения мелких ремонтных работ в офисах
- Работа с первичной документацией: заведение счетов на оплату, контроль сроков и своевременное получение закрывающих документов
- Работа с подрядчиками: поиск исполнителей под задачи, сбор и анализ коммерческих предложений, проведение отборов, подготовка и заключение договоров и дополнительных соглашений
- Помощь сотрудникам в решении текущих вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативная обратная связь во внутренних чатах компании
- Выполнение иных задач руководителя в рамках функционала административно-хозяйственного направления
Мы ожидаем
- Высшее образование
- Коммуникабельность и без конфликтность
- Внимательность к деталям и сообразительность
- Умение работать с документами (счета, акты, договоры и т.д.)
- Опыт в закупках (продукты, мелкая мебель, хоз. товары)
- Готовность к большому объему информации
- Готовность работать на ногах целый день, работать в нескольких офисах и передвигаться между ними в течение дня
Знание систем/программ
- Умение работать в google docs, Word и Excel
- В идеале - опыт работы в jira и ЭДО
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса