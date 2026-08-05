Back office

Специалист в группу сопровождения договорной работы

Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами. Доступно и приветствуется внедрять, улучшать существующие процессы. Нет ограничений в инициативности. Много интересных логических задач. Участие в процессных задачах. Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД.

Санкт-Петербург

Гибкий