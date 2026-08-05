Back office
Специалист в группу сопровождения договорной работы
Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами. Доступно и приветствуется внедрять, улучшать существующие процессы. Нет ограничений в инициативности. Много интересных логических задач. Участие в процессных задачах. Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Обработка запросов от клиентов в почте, тикет-системе и по телефону по любым вопросам, связанным с договорными отношениями
- Консультирование клиентов по условиям договора. Умение объяснить клиенту, что означает любой из пунктов договора, почему он сформулирован именно таким образом и как работает на практике
- Оформление договоров, дополнительных соглашений, приложений, бланков заказа
- Организация подписания документов внутри компании и контроль своевременного подписания со стороны клиента, а также учет таких документов и ведением соответствующих реестров
- Работа в системе ЭДО Диадок с договорами. Отправка документов, обработка уточнений и отказов в подписании со стороны контрагентов и т.д.
- Работа с партнерами в рамках реферальной программы компании. Заключение реферальных договоров, проверка исполнения партнерами условий договора, обработка заявки на выплаты партнерам
- Глубокое погружение в изучение внутренних процессов компании, принципов работы биллинговых и иных учетных систем, условий оказания услуг
Мы ожидаем
- Опыт работы на схожей позиции
- Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок. Хорошее владение инструментами Excel для обработки массивов данных. Навыки работы с таск-трекерами: JIRA или аналогичная система
- Знание финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
- Понимание специфики работы с сегментом B2B, опыт ведения более 130 клиентов
- Навыки делового общения и ведения переговоров, ориентированность на клиента, умение находить баланс между желаниями клиента и приоритетами компании
- Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
- Опыт работы с проектными задачами
Знание систем/программ
- Google Workspace, MS office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок,Jira
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
- Понимание специфики оказания услуг ЦОД
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Будет плюсом
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса