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Back office

Специалист в группу сопровождения договорной работы

Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами. Доступно и приветствуется внедрять, улучшать существующие процессы. Нет ограничений в инициативности. Много интересных логических задач. Участие в процессных задачах. Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД.
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Обработка запросов от клиентов в почте, тикет-системе и по телефону по любым вопросам, связанным с договорными отношениями
  • Консультирование клиентов по условиям договора. Умение объяснить клиенту, что означает любой из пунктов договора, почему он сформулирован именно таким образом и как работает на практике
  • Оформление договоров, дополнительных соглашений, приложений, бланков заказа
  • Организация подписания документов внутри компании и контроль своевременного подписания со стороны клиента, а также учет таких документов и ведением соответствующих реестров
  • Работа в системе ЭДО Диадок с договорами. Отправка документов, обработка уточнений и отказов в подписании со стороны контрагентов и т.д.
  • Работа с партнерами в рамках реферальной программы компании. Заключение реферальных договоров, проверка исполнения партнерами условий договора, обработка заявки на выплаты партнерам
  • Глубокое погружение в изучение внутренних процессов компании, принципов работы биллинговых и иных учетных систем, условий оказания услуг
Мы ожидаем
  • Опыт работы на схожей позиции
  • Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок. Хорошее владение инструментами Excel для обработки массивов данных. Навыки работы с таск-трекерами: JIRA или аналогичная система
  • Знание финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
  • Понимание специфики работы с сегментом B2B, опыт ведения более 130 клиентов
  • Навыки делового общения и ведения переговоров, ориентированность на клиента, умение находить баланс между желаниями клиента и приоритетами компании
  • Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
  • Опыт работы с проектными задачами
Знание систем/программ
  • Google Workspace, MS office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок,Jira
      • Будет плюсом
      • Высшее юридическое или экономическое образование
      • Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
      • Понимание специфики оказания услуг ЦОД
      Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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