Team lead в команду IAM
Мы развиваем платформу управления доступом (IAM) — ключевой инфраструктурный сервис, на который завязаны все продуктовые команды компании. Помимо IAM, в зоне ответственности команды ещё несколько платформенных сервисов безопасности.
Мы ищем тимлида — человека с сильным инженерным бэкграундом, который возьмёт на себя технологическое лидерство направления и одновременно будет управлять командой разработки.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Продумывать и внедрять архитектурные и технологические решения направления — как в продуктах команды, так и на стыке с решениями, которые реализуют другие команды;
- Искать и устранять фундаментальные технические риски, стандартизировать и внедрять платформенные решения уровня всей организации;
- Определять, куда развивается техническая база направления и как это связано с будущим продуктовых фич;
- Регулярно синхронизироваться с продакт-менеджером, участвовать в формировании OKR и роадмапов;
- Приоритизировать работу с фокусом на бизнес-показатели и ROI;
- Управлять командой разработки: найм, онбординг, индивидуальные планы развития и рост инженеров (в первую очередь — одна команда, с перспективой расширения до нескольких);
- При необходимости — включаться руками: доступ ко всем репозиториям направления, участие в разборе инцидентов.
Мы ожидаем
- Сильный технический бэкграунд
- Опыт управления инженерной командой «под ключ» — от найма и онбординга до развития сотрудников;
- Опыт руководства кросс-функциональной командой (frontend, backend, QA и т.д.), а не только одним направлением;
- Высокий уровень самоорганизации, системное мышление, навыки стратегического планирования;
- Готовность и способность работать в условиях высокой неопределённости, самостоятельно находить баланс между «идеальным» и «достаточно хорошим» решением;
- Умение связывать технические решения с бизнес-метриками.
Знание систем/программ
Знание Go/Python будет преимуществом
Будет плюсом
- Опыт презентации сложных технических решений, написания технической документации и гайдов, продвижения непопулярных, но необходимых изменений;
- Опыт построения дорожной карты развития платформы с учётом кратного роста нагрузки и требований;
- Опыт работы в продуктовых платформенных командах крупных технологических компаний (не аутсорс/аутстафф и не заказная разработка «в чистом поле»).
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса