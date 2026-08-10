Team lead в команду IAM

Backend-разработка

Мы развиваем платформу управления доступом (IAM) — ключевой инфраструктурный сервис, на который завязаны все продуктовые команды компании. Помимо IAM, в зоне ответственности команды ещё несколько платформенных сервисов безопасности.

Мы ищем тимлида — человека с сильным инженерным бэкграундом, который возьмёт на себя технологическое лидерство направления и одновременно будет управлять командой разработки.