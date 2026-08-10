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Backend-разработка

Team lead в команду IAM

Мы развиваем платформу управления доступом (IAM) — ключевой инфраструктурный сервис, на который завязаны все продуктовые команды компании. Помимо IAM, в зоне ответственности команды ещё несколько платформенных сервисов безопасности.

Мы ищем тимлида — человека с сильным инженерным бэкграундом, который возьмёт на себя технологическое лидерство направления и одновременно будет управлять командой разработки. 

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Продумывать и внедрять архитектурные и технологические решения направления — как в продуктах команды, так и на стыке с решениями, которые реализуют другие команды;
  • Искать и устранять фундаментальные технические риски, стандартизировать и внедрять платформенные решения уровня всей организации;
  • Определять, куда развивается техническая база направления и как это связано с будущим продуктовых фич;
  • Регулярно синхронизироваться с продакт-менеджером, участвовать в формировании OKR и роадмапов;
  • Приоритизировать работу с фокусом на бизнес-показатели и ROI;
  • Управлять командой разработки: найм, онбординг, индивидуальные планы развития и рост инженеров (в первую очередь — одна команда, с перспективой расширения до нескольких);
  • При необходимости — включаться руками: доступ ко всем репозиториям направления, участие в разборе инцидентов.
Мы ожидаем
  • Сильный технический бэкграунд
  • Опыт управления инженерной командой «под ключ» — от найма и онбординга до развития сотрудников;
  • Опыт руководства кросс-функциональной командой (frontend, backend, QA и т.д.), а не только одним направлением;
  • Высокий уровень самоорганизации, системное мышление, навыки стратегического планирования;
  • Готовность и способность работать в условиях высокой неопределённости, самостоятельно находить баланс между «идеальным» и «достаточно хорошим» решением;
  • Умение связывать технические решения с бизнес-метриками.
Знание систем/программ

Знание Go/Python будет преимуществом

Будет плюсом
  • Опыт презентации сложных технических решений, написания технической документации и гайдов, продвижения непопулярных, но необходимых изменений;
  • Опыт построения дорожной карты развития платформы с учётом кратного роста нагрузки и требований;
  • Опыт работы в продуктовых платформенных командах крупных технологических компаний (не аутсорс/аутстафф и не заказная разработка «в чистом поле»).
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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