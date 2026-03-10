Управление продуктами и проектами

Продакт менеджер Диски и Бэкапы

Мы ищем инициативного и амбициозного продакт-менеджера, который будет вести направление хранения и обработки данных в Selectel Cloud.

Это ключевая роль: продукты направления — базовая инфраструктура для тысяч клиентов облака, а спрос на них растёт по мере географического масштабирования платформы.

Продакт менеджер будет вести четыре продуктовые области:

  • Сетевые диски (block storage)
  • Бэкапы сетевых и локальных дисков, некоторых PaaS продуктов
  • Файловые хранилища (shared file systems)
  • Кастомные образы виртуальных машин
  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
Product Vision & Discovery
  • Формировать и актуализировать продуктовую стратегию направления: roadmap, приоритеты, цели
  • Проводить кастдевы и глубинные интервью с клиентами — от инди-разработчиков до enterprise
  • Анализировать конкурентов и тренды индустрии
  • Отслеживать изменения в стеке хранения данных: NVMe, Ceph, S3-совместимые решения, erasure coding
Delivery
  • Совместно с тимлидом команды дисков и бэкапов прорабатывать архитектуру фич: выявлять технические ограничения, согласовывать с соседними командами
  • Писать чёткие и непротиворечивые требования; декомпозировать задачи до уровня, понятного разработчикам
  • Вести бэклог, расставлять приоритеты (ICE/RICE, Kano), участвовать в спринтах.
  • Принимать результаты разработки, следить за качеством релизов
Аналитика
  • Определять ключевые метрики направления; строить и поддерживать дашборды в Grafana, Superset, Qlik

  • Анализировать поведение клиентов, выявлять проблемы в воронке, оценивать эффект запущенных фич

    Оценивать unit-экономику новых фич до запуска

Поддержка продаж и маркетинга
  • Готовить материалы для команды продаж: сравнительные таблицы, описания сценариев, FAQ
  • Работать в связке с PMM: помогать в позиционировании, участвовать в подготовке контента
  • Консультировать команду поддержки первой линии по сложным техническим кейсам
Мы ожидаем
  • Опыт работы продакт-менеджером или в одной из комплиментарных областей: solution инженера, разработчика, системного аналитика, желательно в IaaS/PaaS/инфраструктурных продуктах
  • Уверенное понимание предметной области: блочное хранилище, файловые системы, бэкапы, форматы дисков (SSD/NVMe/HDD), RAID, снапшоты
  • Технический background: умение самостоятельно примонтировать NFS/CIFS в Linux, написать SQL-запрос, разобраться в логах, набросать дашборд в Grafana
  • Опыт написания функциональных требований и работы с инструментами (Jira/Confluence или аналоги)
  • Навыки проведения кастдевов и структурирования выводов из исследований.
  • Умение приоритизировать задачи и аргументировать решения перед командой и стейкхолдерами
  • Развитые навыки коммуникации и работы в кросс-функциональной среде
Будет плюсом
  • Опыт работы с Ceph, OpenStack Cinder/Manila, S3-совместимыми хранилищами, файловыми хранилищами, СХД
  • Понимание облачной инфраструктуры: виртуализация, сеть, k8s
  • Английский на уровне чтения документации и общения на конференциях
  • Опыт работы в распределённой команде / удалённо
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных