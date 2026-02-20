Руководитель отдела сервиса и технического обслуживания

Строительство и эксплуатация дата-центра

Мы – команда отдела эксплуатации Московского филиала Selectel. Осуществляем обслуживание и эксплуатацию инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД мощностью более 30 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU, Mitsubishi мощностью более 1 МВт каждый, ГРЩ на современном оборудовании ведущих мировых вендоров ABB, SE, LS).

Компания полного цикла от владения зданий, в которых располагаются дата-центры, и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО.

Мы находимся в поиске Руководителя отдела сервиса и технического обслуживания. Вам предстоит организовывать обслуживание, ремонт и эксплуатацию энергосистем в новейших дата-центра уровня Tier III и TierIV c высоким уровнем резервирования и автоматизации всех систем, мониторингом и диспетчеризацией всех метрик и параметров работы каждой единицы оборудования и инженерных систем в целом.