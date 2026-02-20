Строительство и эксплуатация дата-центра

Руководитель отдела сервиса и технического обслуживания

Мы – команда отдела эксплуатации Московского филиала Selectel. Осуществляем обслуживание и эксплуатацию инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД мощностью более 30 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU, Mitsubishi мощностью более 1 МВт каждый, ГРЩ на современном оборудовании ведущих мировых вендоров ABB, SE, LS).

Компания полного цикла от владения зданий, в которых располагаются дата-центры, и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО.

Мы находимся в поиске Руководителя отдела сервиса и технического обслуживания. Вам предстоит организовывать обслуживание, ремонт и эксплуатацию энергосистем в новейших дата-центра уровня Tier III и TierIV c высоким уровнем резервирования и автоматизации всех систем, мониторингом и диспетчеризацией всех метрик и параметров работы каждой единицы оборудования и инженерных систем в целом.

  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Организация работ и непосредственное участие в обслуживании, ремонте и эксплуатации электроустановок
  • Организация работ по плановому и внеплановому техническому обслуживанию и ремонту инженерного оборудования дата-центров (электроустановок, источников бесперебойного питания, аккумуляторных батарей, дизель-генераторных установок, оборудования электропитания/электроснабжения насосной группы системы холодоснабжения, кондиционеров, вентиляции систем заземления и уравнивания потенциалов)
  • Разработка годовых планов (графики, бюджеты) сервисного технического обслуживания (СТО), всех видов технического обслуживания (ТО), ремонтов (текущих и капитальных), модернизаций, формирование и закупка запасных материалов (ЗИП)
  • Организация обучения технического персонала по обслуживанию ЭУ ИБП, электробезопасности
  • Составление ТУ, ТЗ и работа с технической документацией электроустановки
  • Составление инструкций по работе с оборудованием, техническому обслуживанию, ремонту, диагностике, аварийным ситуациям (SOP, MOP, EOP)
  • Подготовка договоров на проведение ТО, ремонтов, приобретение и закупку запасных частей и материалов для бесперебойного функционирования
  • Проведение, организация инструктажей, командированного персонала и сотрудников организации
  • Контроль соблюдения норм ОТ/ПБ/ЭБ во вверенных технических помещениях
  • Участие в ПНР, нагрузочных испытаниях и приемке новых инженерных систем и электроустановок
  • Периодическое участие в проверке исполнительной, проектной документации по энергосистемам
  • Анализ показателей работы энергохозяйства предотвращение, расследование и устранение инцидентов, аварии и их причин
  • Управление командой, взаимодействие со смежными отделами и подрядчиками
Мы ожидаем
  • Опыт работы на руководящей позиции в сервисном отделе/сервисной компании по обслуживанию электроустановок/ИБП, либо в службе эксплуатации с опытом организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрощитового оборудования и промышленных источников бесперебойного питания (ИБП/UPS)
  • Наличие IV или V группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В, знание ПУЭ, ПТЭЭП
  • Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, LS, Huawei, Cummins, SDMO, MTU, Mitsubishi, Tica.
  • Опыт организации и проведения квалифицированных электромонтажных работ
  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания (ИБП) и аккумуляторными батареями (АКБ), дизель генераторными установками (ДГУ/ДЭС)
  • Умение читать и править однолинейные и принципиальные схемы электроустановок и электрооборудования (электрощиты, щиты автоматизации, АВР, ГРЩ, ИБП и т.д.)
  • Навыки работы с приборами: мультиметрами и контроллерами
Знание систем/программ

Информационные системы Gdocs, AutoCAD или аналоги, EcoStructure, EkipConnect, MS Office

Будет плюсом
  • Опыт работы в дата-центре
  • Опыт работы с резервными источниками электроснабжения, дизель генераторными установками (ДГУ/ДЭС)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

