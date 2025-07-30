UX
Наш отдел занимается разработкой большого продукта Выделенные серверы.
Senior Designer (Dedicated)
Наш отдел занимается разработкой большого продукта Выделенные серверы.
Мы отвечаем за продукты в клиентской панели управления:
- Выделенные серверы
- Системы хранения данных (Сетевые диски и СХД)
- Размещение оборудования (Коло)
- Аренда стойки (Серверные стойки)
- Аренда сетевого оборудования
- Базовый файрвол
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Проектировать пользовательские интерфейсы, презентовать и защищать свои решения
- Анализировать результаты своей работы и предлагать улучшения в продукте
- Совместно с PM формулировать продуктовые и интерфейсные гипотезы
- Тесно взаимодействовать с командой разработки
- Проводить качественные и количественные исследования
- Собирать и анализировать функциональные требования
- Формировать метрики успешности и отслеживать их
- Работать с внутренними и внешними пользователями
- Описывать user story, user flow, готовить спецификации
- Взаимодействовать с дизайн гильдией, развивать дизайн систему
- Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, синхронизировать свою работу с другими дизайнерами и командами разработки
Мы ожидаем
- Умеете самостоятельно проектировать и проводить качественные и количественные исследования, анализировать результаты, формировать инсайты и продвигать предложения по изменениям
- Хорошее знание UX-методологии и умение подбирать их под задачу (не придумывая велосипед) и реализовывать
- Умеете быстро продемонстрировать концепт решения через прототипы и любые другие инструменты. Использование инструментов типа Replit, Lovable и др. как большой плюс
- Умеете просто и понятно презентовать дизайн-решения и разъяснять технические детали
- Наличие опыта взаимодействия с разработчиками и DevOps-инженерами
- Готовы брать инициативу, предлагать улучшения, доводить задачи до результата
- Имеете опыт и умение оптимизировать процесс работы UX-проектировщиков от написания тестов и прототипов до проектирования больших изменений и оценки изменений
- Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое
Будет плюсом
- Опыт работы в IT-инфраструктурной компании / команде инфраструктуры / телекоме или профильное техническое образование (ИТ, сетевые технологии, компьютерная инженерия и т.д.)
- Опыт работы с платформенным техническим продуктом, имеющим внутренних заказчиков в компании
- Опыт проектирования компонентов дизайн системы для использования другими командами
- Будет большим плюсом — опыт работы с Posthog для сбора и анализа пользовательского поведения и веб-аналитики и Superset (аналоги) для построения дашбордов и визуализации метрик по продуктовой аналитике
- Хорошее знание AI-инструментов и умение их использовать в работе для ее ускорения
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .