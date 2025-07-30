UX

Senior Designer (Dedicated)

Наш отдел занимается разработкой большого продукта Выделенные серверы.
Мы отвечаем за продукты в клиентской панели управления:

  • Выделенные серверы
  • Системы хранения данных (Сетевые диски и СХД)
  • Размещение оборудования (Коло)
  • Аренда стойки (Серверные стойки)
  • Аренда сетевого оборудования
  • Базовый файрвол
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проектировать пользовательские интерфейсы, презентовать и защищать свои решения
  • Анализировать результаты своей работы и предлагать улучшения в продукте
  • Совместно с PM формулировать продуктовые и интерфейсные гипотезы
  • Тесно взаимодействовать с командой разработки
  • Проводить качественные и количественные исследования
  • Собирать и анализировать функциональные требования
  • Формировать метрики успешности и отслеживать их
  • Работать с внутренними и внешними пользователями
  • Описывать user story, user flow, готовить спецификации
  • Взаимодействовать с дизайн гильдией, развивать дизайн систему
  • Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, синхронизировать свою работу с другими дизайнерами и командами разработки
Мы ожидаем
  • Умеете самостоятельно проектировать и проводить качественные и количественные исследования, анализировать результаты, формировать инсайты и продвигать предложения по изменениям
  • Хорошее знание UX-методологии и умение подбирать их под задачу (не придумывая велосипед) и реализовывать
  • Умеете быстро продемонстрировать концепт решения через прототипы и любые другие инструменты. Использование инструментов типа Replit, Lovable и др. как большой плюс
  • Умеете просто и понятно презентовать дизайн-решения и разъяснять технические детали
  • Наличие опыта взаимодействия с разработчиками и DevOps-инженерами
  • Готовы брать инициативу, предлагать улучшения, доводить задачи до результата
  • Имеете опыт и умение оптимизировать процесс работы UX-проектировщиков от написания тестов и прототипов до проектирования больших изменений и оценки изменений
  • Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое
Будет плюсом
  • Опыт работы в IT-инфраструктурной компании / команде инфраструктуры / телекоме или профильное техническое образование (ИТ, сетевые технологии, компьютерная инженерия и т.д.)
  • Опыт работы с платформенным техническим продуктом, имеющим внутренних заказчиков в компании
  • Опыт проектирования компонентов дизайн системы для использования другими командами
  • Будет большим плюсом — опыт работы с Posthog для сбора и анализа пользовательского поведения и веб-аналитики и Superset (аналоги) для построения дашбордов и визуализации метрик по продуктовой аналитике
  • Хорошее знание AI-инструментов и умение их использовать в работе для ее ускорения
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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