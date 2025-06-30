Backend-разработка

Middle Python-разработчик

- Лидеры рынка DBaaS в России – наш сервис второй год подряд занимает лидирующие позиции в рейтингах; - DBaaS на выделенных серверах – первыми в России сделали такое решение, обеспечивая клиентам максимальную производительность; - Переход к современным технологиям – распиливаем монолит, внедряем микросервисы, готовимся к Kubernetes; - Архитектурная свобода – команда сама выбирает технологии и решения, нет навязанного стека; - Сервис растёт и развивается – добавляем новые базы данных, расширяем отказоустойчивые решения, улучшаем автоматизацию.

Санкт-Петербург / Удаленно

Гибкий