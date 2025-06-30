Начните пользоваться продуктами Selectel сейчас

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и управляйте 50+ продуктами в одном интерфейсе.

Зарегистрироваться
Backend-разработка

Middle Python-разработчик

- Лидеры рынка DBaaS в России – наш сервис второй год подряд занимает лидирующие позиции в рейтингах; - DBaaS на выделенных серверах – первыми в России сделали такое решение, обеспечивая клиентам максимальную производительность; - Переход к современным технологиям – распиливаем монолит, внедряем микросервисы, готовимся к Kubernetes; - Архитектурная свобода – команда сама выбирает технологии и решения, нет навязанного стека; - Сервис растёт и развивается – добавляем новые базы данных, расширяем отказоустойчивые решения, улучшаем автоматизацию.
  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи

- Разрабатывать и развивать сервис "Облачные базы данных"

- Проектировать архитектуру сервисов и взаимодействие компонентов

- Поддерживать открытые SDK для работы с публичными API сервисов

- Описывать устройство и особенности сервисов в технической документации

- Готовить код к развёртыванию в тестовых и продуктовых средах

- Проводить код-ревью и делиться экспертизой с коллегами

- Консультировать техническую поддержку по продукту.

Мы ожидаем

- Опыт коммерческой разработки на Python; - Понимание архитектурных паттернов и проектирования сервисов;

- Опыт работы с асинхронными фреймворками: FastAPI / asyncio / httpx;

- Опыт работы с операционными системами GNU/Linux, пониманием принципов контейнеризации;

- Опыт работы с реляционными базами данных: PostgreSQL / MySQL;

- Понимание современных DevOps практик, CI/CD, опыт подготовки ПО к эксплуатации;

- Понимание протоколов HTTPS, WebSocket; - Умение писать тесты и обеспечивать надежность кода.

Будет плюсом

- Опыт разработки на Go

- Опыт работы с Ansible, Terraform или другими инструментами конфигурации

- Опыт работы с Kubernetes и OpenStack

- Опыт работы с очередями сообщений: Kafka / RabbitMQ

- Опыт развёртывания и эксплуатации баз данных: PostgreSQL / MySQL / ClickHouse / Redis.

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Backend-разработка
Golang-инженер в команду Мобильной фермы

Санкт-Петербург

Backend-разработка
Разработчик инфраструктурных сетей облака

Санкт-Петербург / Удаленно

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных