Пресса о нас

Эксперты в сфере информационных технологий рассказали о выгодах, которые сулит бизнесу бурное развитие «облачной» инфраструктуры, и о том, почему опасно оставаться в стороне от происходящих в отрасли изменений.

Мировой рынок «облачной» инфраструктуры переживает взрывной рост, и Россия следует в общем фарватере. Какие плюсы сулит бизнесу «облачная» трансформация, и какие риски встают перед теми, кто пока остается за бортом? Эксперты обсудили эти вопросы на состоявшейся в Петербурге конференции Selectel TechDay. Корреспондент РБК Петербург посетил мероприятие и записал основные выводы.

Технологическая конференция Selectel TechDay проводится на регулярной основе в Петербурге с 2017 года. Организатором мероприятия выступает российский провайдер IT-инфраструктурных решений Selectel. Поддержку в его проведении оказывают международные технологические компании, в числе которых Intel, VMware, Microsoft, Brocade, Juniper и др. Центральной темой третьей конференции Selectel TechDay, состоявшейся 5 апреля этого года, стали вопросы расширения корпоративной инфраструктуры в «облако». В работе конференции приняли участие более двухсот участников из Москвы, Петербурга и регионов.

И маятник качнулся

Еще совсем недавно, каких-то двадцать лет назад, корпоративная IT-инфраструктура находилась полностью на территории предприятий, а использование внешних площадок было крайне ограничено. Ситуация на рынке позволяла такую роскошь: инвестиционные циклы были весьма длинными, как и время вывода продуктов на рынок.

После 2000 года наступила эра коммерческих дата-центров. Это было связано прежде всего с изменением экономики: руководители бизнесов начали понимать, что часть функций можно отдать на аутсорсинг. «Чем больше „железа“ накапливалось в IT-инфраструктуре, тем сложнее становилось ею управлять. Требовалось больше навыков и компетенций, штат инженеров нужно было постоянно расширять и обучать, а все это стоит денег», — напомнил Игорь Сысоев, директор по работе с партнерами Selectel. Именно это и привело к тому, что постепенно существенная часть бизнеса созрела для передачи части инфраструктуры в коммерческие дата-центры и вывода данной функции за пределы своей ответственности, продолжая сохранять право собственности на оборудование.

Следующая волна эволюции наступила совсем недавно — в 2010-х годах, когда бизнес поверил в виртуализацию. Фактически это была идея более эффективного использования IT-ресурсов. Под каждую задачу выделялся не один или несколько серверов, как раньше. Напротив, виртуализация позволила совмещать на одном и том же «железе» разные типы нагрузок. Это повысило утилизацию процессоров, памяти и дискового пространства, позволило добиваться более быстрого возврата инвестиций.

После виртуализации собственной IT-инфраструктуры многие предприятия созрели для того, чтобы реализовать этот же подход на мощностях провайдеров. Это в свою очередь привело к росту спроса на услуги публичных «облачных» провайдеров. «Казалось бы, все устремились в „облака“. Но маятник качнулся в обратную сторону: часть заказчиков осознала, что ключевые компоненты IT-инфраструктуры полезно держать на своей территории. Сейчас в мейнстриме гибридный подход, когда часть инфраструктурных компонентов размещается у провайдера как резерв, который позволяет обеспечить эластичность инфраструктуры, а часть — в корпоративных дата-центрах. Именно за гибридной инфраструктурой будущее», — резюмировал Игорь Сысоев.

Чем больше «железа» накапливалось в IT-инфраструктуре, тем сложнее становилось ею управлять.

«Облачная» агрессия

По данным аналитиков IDC, объем мирового рынка публичных «облаков», включающего IaaS, PaaS, SaaS, составляет порядка 105 млрд долл. при росте 24% в год, т. е. в 2020 году этот показатель практически достигнет 200 млрд долларов. Из нынешних 105 млрд долл. на долю частных «облаков» приходится 45 млрд при росте 20% в год, на рынок колокейшн — 36 млрд (рост 15% в год), IaaS — 35 млрд долларов (рост 30% в год), а SaaS — 59 млрд (20% в год). Наименее существенная доля приходится на PaaS — 9 млрд долларов, однако динамика этого сегмента также велика: рынок растет со скоростью 23% в год. «Все сегменты „облачного“ рынка растут очень агрессивно и быстро», — подчеркнул Игорь Сысоев.

При этом лишь 5% от общего числа заказчиков планируют и дальше содержать IT-инфраструктуру у себя и пользоваться лишь частными «облаками». «Лишь 5% от общего числа заказчиков планируют и дальше содержать IT-инфраструктуру у себя и пользоваться лишь частными «облаками». Интересы же львиной доли заказчиков сосредоточены на гибридных «облачных» решениях: их хотят применять 67% предприятий во всем мире. Это те заказчики, которые не «выпустят» критически важные приложения из своей инфраструктуры, но готовы часть процессов передать в публичные «облака», чтобы обеспечить эластичность инфраструктуры.

Большинство отечественных клиентов также прошли путь от желания полностью контролировать свою IT-инфраструктуру до стремления фокусироваться на своих ключевых компетенциях, уверен Игорь Сысоев. Исследование iKS-Consulting и Selectel свидетельствует, что 80% российских компаний уже используют «облачные» решения, в том числе в формате микса on-premise (локальных) и провайдерских решений. Еще 9% планируют начать использовать «облака» в ближайшие 2-3 года.

Лишь 5% от общего числа заказчиков планируют и дальше содержать IT-инфраструктуру у себя и пользоваться лишь частными «облаками».

Однако если в мировой практике лишь 5% предприятий не готовы к использованию «облаков», то в России доля таких организаций более чем в два раза больше — 11%. Преимущественно это компании с государственным участием из различных отраслей, научно-исследовательские центры — те, кто зарегулирован и закрыт. Директор по продуктам Selectel Петр Щеглов видит риски в полном отказе от «облачной» модели. «Сегодня и власти, и бизнес связывают будущее экономики с развитием высокотехнологичных секторов, импортозамещением, — отметил он. — При этом складывается противоречивая ситуация, когда приоритет безопасности сдерживает инфраструктурное развитие отечественных предприятий и снижает их глобальную конкурентоспособность.

Разработка и вывод инновационных продуктов в разы ускоряются с новейшими вычислительными платформами и программными решениями. «Облачные» технологии заметно сокращают время доступа к ним и исключают капитальные вложения, что важно в условиях сокращения IT-бюджетов. Переход к «облачной» инфраструктуре является одной из главных примет четвертой технологической революции. Если российские компании сегодня не изменят свое отношение к «облакам», через несколько лет это может привести к разрыву в применении технологий между ними и зарубежными конкурентами, который будет сложно отыграть». По мнению Петра Щеглова, вопросы безопасности конфиденциальных данных и защищенности критических элементов инфраструктуры сегодня могут эффективно решаться в рамках гибридных моделей.

Объем мирового рынка публичных «облаков», включающего IaaS, PaaS, SaaS, составляет порядка 105 млрд долл. при росте 24% в год, т. е. в 2020 году этот показатель практически достигнет 200 млрд долларов.

Детали пазла

Тем не менее, объем «облачного» рынка в России составляет 47 млрд рублей при темпах роста 27% в год, что даже чуть выше среднемирового роста. К 2020 году этот показатель достигнет 79 млрд рублей. Сейчас на частные «облака» приходится 4 млрд рублей, колокейшн — 18 млрд рублей, IaaS — 8 млрд рублей, SaaS — 30 млрд рублей. Самый скромный показатель у PaaS — лишь 1,8 млрд рублей. Наиболее динамично растет сегмент IaaS — плюс 40% в год.

Неудивительно, что при таком потенциале конкуренция на «облачном» рынке России весьма высока — каждый из провайдеров хочет получить кусок от столь «жирного» пирога. Однако, как подчеркнул Игорь Сысоев, Selectel пока является единственной компанией на российском рынке, которая в состоянии предоставить наиболее полный спектр инфраструктурных решений — от услуг дата-центров до передовых «облачных» сервисов. Достигнув лидирующих позиций как поставщик для малого и среднего бизнеса, провайдер устремился в корпоративный сегмент рынка. Большим шагом в этом направлении стал запуск Selectel VMware Cloud, который был представлен в рамках Selectel TechDay. Сервис порядка полугода тестировался рядом клиентов провайдера и после прохождения апробации представлен рынку.

«У нашего решения есть несколько преимуществ: снижение стоимости владения, так как мы используем одни и те же серверы для хранения и вычислений; легкость масштабирования, так как при наращивании числа серверов одновременно увеличиваются вычислительная мощность и емкость системы хранения; повышенная надежность — в системе нет единой точки отказа», — рассказал Петр Щеглов. Также он выделил несколько сценариев использования сервиса: расширение мощностей корпоративного дата-центра в «облако», использование «облака» в качестве резервного дата-центра, вынесение рабочих приложений в «облако» и создание в нем тестовых сред для разработки.

Сейчас Selectel VMware Cloud позволяет бесшовно интегрировать свои собственные программно-определяемые ЦОДы с инфраструктурой публичного «облака», создавая таким образом гибридное «облако». Останавливаться на это компания не намерена: в течение второго квартала появится возможность для создания приватных «облаков» VMware в дата-центрах провайдера. Во второй половине 2018 года Selectel запустит вторую очередь дата-центра в Москве на 350 стоек, где заработает новый пул Selectel VMware Cloud.

Недавно в компании были сформированы новые подразделения — отдел управления продуктами и отдел «облачной» интеграции. Развиваются новые направления, среди которых информационная безопасность, партнерские программы. Эти инициативы также связаны с активизацией компании в enterprise-сегменте.

«Сейчас в большинстве крупных компаний одновременно находятся в эксплуатации сервисы из двух публичных „облаков“ и из трех приватных. Это означает, что и мы, и наши коллеги по индустрии можем строить мультимодальные решения, — объясняет Петр Щеглов, директор по продуктам Selectel. — Параллельно эти компании тестируют еще по два публичных и два частных „облака“ руководители предприятий понимают, что невозможно все строить в пределах одного провайдера и „облака“. Для нас это новые точки роста, и мы готовы развивать партнерские взаимоотношения со всеми заинтересованными в этом игроками».

Источник: rbc.ru