Пресса о нас

Selectel обновил линейку тарифов защиты от DDoS-атак, снизив цены до двух раз для новых подключений, сообщает пресс-служба компании. Если услуга защиты от DDoS уже подключена, то для переключения на новый тариф нужно будет ее отключить — чтобы при повторном подключении получить новый IP-адрес.

Всего у Selectel предусмотрено три типа защиты от DDoS-аттак: базовая с помощью фильтров на уровне сетевых протоколов L2 и L3, расширенная с фильтрацией атак на уровне протоколов приложений L4–L7 и полная защита — на базе сети Qrator Labs с автоматической фильтрацией любого трафика, включая зашифрованный HTTPS-трафик.

Сотрудничество с Qrator Labs началось, напомним, около года назад. Собственные решения, в том числе для обеспечения безопасности данных, Selectel разрабатывает с 2009 года. В компании поясняют, что мониторинг интернет-трафика ведется на всех инфраструктурных решениях провайдера, включая облачную платформу, выделенные серверы и размещенное в дата-центрах оборудование клиентов.

Тема информационной безопасности актуальна в облачном сегменте именно сейчас, уверены в компании. «Данные в облаке подвержены тем же угрозам, что и в корпоративном дата-центре, — отмечает Петр Щеглов, директор по продуктам Selectel. — Это могут быть утечки данных по вине легитимных пользователей, кражи паролей и информации с помощью вредоносных программ и методов социальной инженерии, DDoS-атаки, целевые кибератаки и т. д.».

Источник: www.tdaily.ru