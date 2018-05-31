Пресса о нас

Российский хостинг-провайдер Selectel (ООО «Селектел») совместно с международной платформой по автоматизации бизнеса Resello (Нидерланды) будут развивать в России облачный сервис Azure Stack Network по сервисной модели. Как партнер Resello по проекту в России Selectel готов предоставить инфраструктурные мощности для организации узлов сети Azure Stack в Москве и Петербурге, а также участвовать в ее продвижении. Помимо того, Selectel заинтересован продавать свои облачные продукты в Европу через маркетплейс Resello.

Как рассказали в пресс-службе Selectel, вместе с Resello Selectel рассматривает ряд общих проектов, в том числе совместное развитие облачного сервиса Azure Stack Network в России. Соответствующий меморандум о намерениях компании подписали 25 мая, в ходе Петербургского международного экономического форума.

Как партнер Resello в России при развитии на ее территории Azure Stack Network Selectel готов предоставить инфраструктурные мощности для организации узлов сети в Москве и Петербурге. При этом компании планируют совместно продвигать облачный сервис Azure Stack Network на локальном рынке.

Напомним, что Resello управляет глобальной сетью Azure Stack. Внутри сети клиенты могут запускать географически распределенные ресурсы на платформе Azure Stack, пользуясь при этом единой системой учета потребленных ресурсов и биллинга. Проект объединяет дата-центры, облачных провайдеров и реселлеров из разных стран. В свою очередь, Selectel активно развивает собственную облачную платформу, включающую сервисы на базе технологий VMware и Openstack.

Что касается глобальной сети Azure Stack Network на платформе Resello, то на одной платформе Resello объединяет различные локации Azure Stack по всему миру. Реселлеры, зарегистрированные на платформе, могут использовать ресурсы любой из локаций, которая находится под управлением непосредственно Resello либо одного из ее стратегических партнеров. Платформа позволяет создавать и подключать собственные локации Azure Stack, а также предоставляет функционал для биллинга и учета потребленных конечными клиентами облачных ресурсов.

«Сотрудничество с Resello открывает перед провайдером новый канал взаимодействия с потенциальными заказчиками и реселлерами из Европы», — заметили относительно общих с Resello проектов в пресс-службе Selectel.

«Иностранные компании, ведущие бизнес в России, все чаще ищут локальных инфраструктурных партнеров. Это продиктовано необходимостью соблюдать местное законодательство, а также стремлением улучшать качество услуг, ускорять работу бизнес-приложений. Мы с интересом наблюдаем, как Resello развивает свой облачный маркетплейс, и видим потенциал для реализации через него своих сервисов», — заявил директор по продуктам Selectel Петр Щеглов. При этом он заметил, что Selectel заинтересован в том, чтобы европейские потребители имели доступ ко всем продуктам компании, включая новое облако Selectel Vmware Cloud, виртуальное частное облако, облачное хранилище, выделенные серверы и др.

«Resello участвовала в разработке Azure Stack на протяжении нескольких лет. Мы одни из первых развернули гибридное облако Microsoft в Западной Европе. Россия — очень перспективный регион для развития гибридных облачных вычислений. Поддержка Selectel, ключевого российского игрока в своем сегменте, исключительно важна для нас», — прокомментировал генеральный директор Resello Юрий Борстлап.

Относительно того, какие перспективы и почему ждут Azure Stack в России, Петр Щеглов сказал следующее: «Бизнес по всему миру, в том числе и в России, меняет свое отношение к планированию, построению и управлению ИТ-инфраструктурой. Если раньше компании стремились к владению и полному контролю над ней, то сейчас все чаще арендуют вычислительные мощности у профессионалов. Им же передают и задачи по администрированию. Многие заказчики при этом предпочитают пользоваться услугами более чем одного провайдера. Это приводит к тому, что практически каждая крупная компания сегодня использует гибридную ИТ-инфраструктуру, то есть комбинацию on-premise и облачных решений. Azure Stack позволяет клиентам использовать облачные сервисы Microsoft Azure из локального дата-центра. У Microsoft нет собственных дата-центров в России, и это решение поможет заказчикам получать здесь качественные сервисы с минимальными сетевыми задержками и соблюдать требования законодательства». Иными словами, как сказал Петр Щеглов, так как раньше среди партнеров Resello не было российских сервис-провайдеров, то Selectel заполняет эту нишу.

При этом Петр Щеглов пояснил корреспонденту ComNews, что суть сервисной модели для Azure Stack в том, что сервис-провайдер берет на себя подготовку аппаратной базы и развертывание программного обеспечения Microsoft, а клиент получает готовые локальные сервисы на этой платформе. «Сейчас мы с Resello исследуем рынок и опрашиваем потенциальных заказчиков, — добавил Петр Щеглов. — Помимо того, мы с партнером рассчитываем оптимальную конфигурацию первого пула и ведем переговоры с потенциальными поставщиками оборудования».

Он также обратил внимание на то, что корпоративные клиенты, а также многие интеграторы давно и активно используют программное обеспечение Microsoft. Они глубоко интегрировали свои прикладные системы с интерфейсами и API этого разработчика. Даже первые робкие успехи импортозамещения в нашей стране не смогут в ближайшее время снизить спрос на сервисы Azure. Именно на этот сегмент рынка и ориентирован Azure Stack.

Менеджер по продуктам облачного провайдера «Техносерв Cloud» Алексей Дежанов в разговоре с корреспондентом СomNews отметил, что, безусловно, Azure и решения, построенные на его основе, популярны в мире и находятся в лидерах квадранта Гартнера, уступая разве что Amazon.

«Востребованность продуктов, в частности Azure Stack, обусловлена несколькими факторами, среди которых высокая производительность и скорость приема и передачи данных, наличие инструментов для мониторинга, аварийного восстановления, обеспечения безопасности и непрерывности деятельности, а также возможность запускать Azure-приложения в автономных или изолированных средах. Для заказчиков из России одним из основных требований к размещению в облаке остаются требования федерального законодательства, в частности ФЗ-144, поэтому появление Azure Stack, развернутого в облаке на территории РФ, будет способствовать росту его востребованности у заказчиков, строящих свои гибридные облака с использованием технологий Microsoft», — указал Алексей Дежанов.

Эксперт по облачным услугам компании «Крок» (ЗАО «Крок инкорпорейтед») Сергей Зинкевич, беседуя с корреспондентом ComNews, указал, что российский облачный рынок находится в фазе роста, поэтому добавление новых сервисов абсолютно уместно. «Между тем нужно заметить, что Azure Stack — это продукт, рассчитанный в первую очередь только на тех заказчиков, которые уже используют облако Microsoft. Для других клиентов переход на Azure Stack будет связан с определенными техническими трудностями. В частности, если заказчик использует другую облачную платформу, Azure Stack будет для него попросту непривычен в применении», — заметил Сергей Зинкевич.

Он также обратил внимание на то, что «Крок» в составе своих облачных услуг уже предлагает сегмент, построенный на базе Microsoft. В данный момент для обеспечения потребностей облачных заказчиков этого сегмента вполне достаточно. «Мы с большим интересом следим за игроками облачного рынка, которые не боятся применять подобные Azure Stack новые продукты и предлагать их своим клиентам», — заявил Сергей Зинкевич.

Источник: www.comnews.ru