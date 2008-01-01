Пресса о нас

Рынок IaaS/PaaS продолжает интенсивно расти. По итогам 2017 года его рост составил 25%, подсчитали в J’son & Partners Consulting. В России специализированные провайдеры IaaS/PaaS обслуживают большую часть абонентов.

«Инфраструктура как сервис» (Infrastructure as a Service, IaaS) — это предоставление функций всех видов ИКТ-инфраструктуры (серверов и ПК, систем хранения данных, сетевого оборудования) в формате облачных сервисов.

По данным J’son & Partners, по доле выручки лидирующую позицию на рынке пока занимают российские провайдеры, предлагающие сервисы IaaS и PaaS в дополнение к традиционным услугам коммерческих ЦОД, таким как colocation и dedicated (52%). При этом по размеру клиентской базы лидируют российские специализированные провайдеры IaaS/PaaS (48,1%). Промежуточное положение и по выручке, и по клиентской базе занимают глобальные специализированные провайдеры IaaS/PaaS (32% и 41,2% соответственно).

«Российские провайдеры colocation, системные интеграторы, обслуживают 10,7% клиентов, но при этом собирают 57% рынка в денежном выражении. Это означает, что их усилия, в основном, сконцентрированы на крупнейших клиентах, — комментирует результаты исследования аналитик „Финама“ Леонид Делицын. — Фактически они предоставляют клиентам те же услуги, что и раньше, только в облаке. По-видимому, их стратегия состоит сейчас в том, чтобы не отдать крупных клиентов зарубежным провайдерам PaaS/IaaS или оказать отечественному бизнесу услугу, которую клиент по тем или иным причинам не может заказать за рубежом. И наоборот, специализированные провайдеры IaaS, обслуживая 48,1% клиентов, получают лишь 17% выручки. Они предоставляют малому и среднему бизнесу инновационные облачные платформы по доступным ценам, и продвигают именно эти решения. В случае зарубежных провайдеров PaaS/IaaS такого резкого деления не обнаруживается, по-видимому, к их услугам обращаются как крупные, так и малые компании».

В исследовании не учитывается выручка от хранения данных и выручка от хранения данных без услуг вычисления и потребление услуг со стороны частных пользователей. «Тем не менее, даже с учетом этих ограничений в методологии и ужесточения регулирования на рынке стоит отметить серьезное противостояние между глобальными (преимущественно американскими) и российскими игроками, — говорит аналитик „Открытия Брокер“ Тимур Нигматуллин. — Первые занимают более 41% рынка по количеству клиентов и 32% по выручке. Судя по всему, российские компании, в том числе с госучастием, смогут удержать свою долю рынка благодаря отраслевому регулированию, но давление со стороны конкурентов, скорее всего, будет способствовать устойчивому снижению ARPU».

В J’son & Partners отмечают, что особенность российского рынка состоит в том, что ARPU крупного предприятия в России соответствует ARPU среднего предприятия в США, малого — микро предприятию, а сегмент микро предприятий в России вообще не имеет ценовых аналогов в Северной Америке. «Поэтому тарифная сетка глобальных провайдеров не оптимальна для российских микро предприятий, и этот сегмент практически полностью занят российскими специализированными IaaS-провайдерами, предлагающими более подходящие для российских микро предприятий тарифы», — говорят аналитики.

«Изначально Selectel следовал стратегии лидера в сегменте ИТ-инфраструктурных решений для среднего и малого бизнеса, разработчиков, стартапов. Это компании новой экономики, которые быстро адаптируют технологии, — подтверждают эту мысль в Selectel. — Сегодня мы видим растущий спрос на услуги IaaS со стороны крупных консервативных организаций и дополняем продуктовую линейку решениями корпоративного уровня. Например, в этом году в коммерческом режиме было запущено Selectel VMware Cloud. Это решение позволяет компаниям со сложившейся on-premise ИТ-инфраструктурой бесшовно расширять ее в облако».

«Среди заказчиков IaaS увеличивается доля компаний среднего сегмента, которые в потреблении облачных услуг уже вышли за рамки классических сервисов, — при этом уверен директор по развитию облачных услуг компании „Крок“ Максим Березин. — По нашим заказчикам мы видим такую тенденцию. Вырос спрос не просто на аренду виртуальной инфраструктуры, но и на управляемые сервисы для повышения устойчивости бизнеса к сбоям и защите данных от потери в случае ИТ-инцидентов».

По мнению экспертов Selectel, за последние 20 лет в мире полностью поменялась парадигма потребления ИТ-инфраструктуры. «В дополнение к собственной инфраструктуре компании все чаще начинают использовать сервисы коммерческих дата-центров, облачных провайдеров. Это приводит к тому, что многие организации уже используют комбинацию on-premise инфраструктуры и несколько частных и публичных облаков различных поставщиков. Управление все более сложными ИТ-системами требует значительных компетенций, которые сложно сформировать непрофессиональным игрокам. Это создает большие возможности для роста коммерческих провайдеров», — уверены в Selectel.

По мнению эксперта «Крок», одним из новых для рынка вызовов стал новый тип рисков, связанных с блокировками регулятора. Последствия таких блокировок для работы бизнеса и вступление в полную силу законодательства, регулирующего персональные данные, стимулируют бизнес переходить в российские облака.

В «Ростелекоме» также считают, что рынок IaaS/PaaS не насыщен, замедления темпа роста не наблюдается. Спрос со стороны клиентов на IaaS/PaaS постоянно увеличивается.

В J’son & Partners считают, что следующие 3-5 лет рынок IaaS/PaaS будет расти в среднем на 23-25% в год, при этом больше трети прироста будет обеспечено за счет сегмента микро и малых предприятий.

Источник: www.tdaily.ru