Для кого это решение
Разработчики, тестировщики, веб-студии, IT-стартапы
Разработка и тестирование на виртуальных машинах, с БД на выделенном продакшен-сервере.
Удаленный рабочий стол с графическими ускорителями в облаке — для создания игр, анимации, видеопродакшена, приложений Artificial Intelligence и Machine Learning.
Клон продакшен-серверов на виртуальные машины для тестирования.
Ритейл и интернет-торговля, туристические и транспортные услуги, образовательные проекты
Кратковременное масштабирование IT-ресурсов под акции и сезонные пики.
Доступ к серверам с БД по локальной сети и/или выделенной линии связи.
Выделенные серверы в особо охраняемой зоне.
Производственные холдинги
Проектирование изделий на графических станциях САПР в режиме удаленного рабочего стола.
Облачное хранилище для проектной документации.
Компоненты гибридной инфраструктуры
Выделенный сервер
Виртуальное приватное облако
Локальная сеть
Выделенные каналы связи
Почему Selectel
Уникальность решения
Мы одни из немногих, кто предлагает гибридную инфраструктуру в виде типового решения. Гибридная сеть будет готова к работе через 2 дня после заказа (для ресурсов под управлением Selectel).
Точный биллинг
Оплата с точностью до одного дня. Стоимость в рублях. Единый биллинговый договор.
Поддержка
24/7/365 техническая поддержка. Подписывается сервисное соглашение (SLA).
Учи.ру — это образовательная платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Для проведения олимпиад Учи.ру потребовалась высокопроизводительная гибридная платформа, позволяющая в пиковом режиме кратковременно наращивать ресурсы веб-сайта и базы данных, содержащей задания участников.
Хотите объединить серверы и облако в одну инфраструктуру?
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и расскажем, как это можно реализовать.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.