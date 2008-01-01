Панель управления

Гибридная инфраструктура

Hybrid Infrastructure
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Объединение выделенных серверов и виртуального приватного облака в единую инфраструктуру.

Масштабируйте свои ресурсы по вычислительной мощности и числу доступных машин.

  • Цифровизация бизнеса
  • Доступ к выделенным серверам без VPN
  • Точный биллинг, запуск решения от 2 дней

Для кого это решение

Разработчики, тестировщики, веб-студии, IT-стартапы

Разработка и тестирование на виртуальных машинах, с БД на выделенном продакшен-сервере.

Удаленный рабочий стол с графическими ускорителями в облаке — для создания игр, анимации, видеопродакшена, приложений Artificial Intelligence и Machine Learning.

Клон продакшен-серверов на виртуальные машины для тестирования.

Ритейл и интернет-торговля, туристические и транспортные услуги, образовательные проекты

Кратковременное масштабирование IT-ресурсов под акции и сезонные пики.

Доступ к серверам с БД по локальной сети и/или выделенной линии связи.

Выделенные серверы в особо охраняемой зоне.

Производственные холдинги

Проектирование изделий на графических станциях САПР в режиме удаленного рабочего стола.

Облачное хранилище для проектной документации.

Компоненты гибридной инфраструктуры

Выделенный сервер

Это вычислительное ядро гибридной инфраструктуры. Все ресурсы такой машины используются только под задачи вашего проекта с установкой любого ПО.

Виртуальное приватное облако

Легко масштабируемая облачная инфраструктура виртуальных машин, параметры которых можно выбрать «на лету» с помощью онлайн-конфигуратора.

Локальная сеть

Услуга объединяет физические (выделенные) серверы и виртуальные машины, дисковые хранилища и сетевые устройства в защищенную частную сеть. Трафик внутри сети не ограничен.

Выделенные каналы связи

В гибридную сеть можно включить площадки заказчика с построением выделенного канала связи с дата-центром Selectel. Для удобства заказчика заказ и оплата канала реализуется в режиме «одного окна».

Почему Selectel

Уникальность решения

Мы одни из немногих, кто предлагает гибридную инфраструктуру в виде типового решения. Гибридная сеть будет готова к работе через 2 дня после заказа (для ресурсов под управлением Selectel).

Точный биллинг

Оплата с точностью до одного дня. Стоимость в рублях. Единый биллинговый договор.

Поддержка

24/7/365 техническая поддержка. Подписывается сервисное соглашение (SLA).

Учи.ру — это образовательная платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Для проведения олимпиад Учи.ру потребовалась высокопроизводительная гибридная платформа, позволяющая в пиковом режиме кратковременно наращивать ресурсы веб-сайта и базы данных, содержащей задания участников.

Хотите объединить серверы и облако в одну инфраструктуру?

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и расскажем, как это можно реализовать.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.