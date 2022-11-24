Nextcloud + Onlyoffice: бесплатная консультация администраторов Selectel

Nextcloud — сервис для хранения данных. Это альтернатива популярным облачным сервисам вроде Dropbox или Google Drive. Но в отличие от этих сервисов, Nextcloud можно установить на сервер и обеспечить дополнительную безопасность.

В Selectel мы интегрировали Nextcloud и Onlyoffice, чтобы вы могли не только хранить файлы, но и удобно с ними работать всей командой в одном месте. Например, делиться важными документами, оставлять комментарии коллегам, управлять доступом к файлам и следить за их версиями, чтобы ничего не потерять.

О том, что умеет сервис, написали в статье.

Как его установить самостоятельно — в инструкции.