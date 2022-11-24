Nextcloud + Onlyoffice: бесплатная консультация администраторов Selectel

Если хотите узнать больше о сервисах и их развертывании на нашей инфраструктуре, оставьте заявку — мы свяжемся и обо всем расскажем. А если потребуется — развернем инсталляции хранилища и офисного пакета и будем их поддерживать.

О Nextcloud и Onlyoffice

Nextcloud — сервис для хранения данных. Это альтернатива популярным облачным сервисам вроде Dropbox или Google Drive. Но в отличие от этих сервисов, Nextcloud можно установить на сервер и обеспечить дополнительную безопасность.

В Selectel мы интегрировали Nextcloud и Onlyoffice, чтобы вы могли не только хранить файлы, но и удобно с ними работать всей командой в одном месте. Например, делиться важными документами, оставлять комментарии коллегам, управлять доступом к файлам и следить за их версиями, чтобы ничего не потерять.

О том, что умеет сервис, написали в статье.
Как его установить самостоятельно — в инструкции.

Про консультацию: как получить и что ждет дальше

Оставить заявку на сайте

Укажите свои данные и количество сотрудников в компании. Если есть особенные требования к проекту, опишите их в комментарии.

Ответить на вопросы администраторов

Они составили анкету, которую важно заполнить перед консультацией.
Это поможет лучше понимать запрос и перейти на встрече сразу к делу.

Попасть в лист ожидания

Консультации проведут сотрудники отдела администрирования. До конца мая они соберут заявки и анкеты, а в начале июня — свяжутся.

Что будет на консультации

Расскажем об инфраструктуре

Сориентируем, где лучше развернуть Nextcloud + Onlyoffice, чтобы соблюсти все проектные требования. Если нужна будет помощь с развертыванием инфраструктуры, возьмем ваш проект на поддержку в рамках услуг администрирования.

Поможем с развертыванием Nextcloud + Onlyoffice

Если вам нужен сервис as is, без кастомных доработок, поможем с настройкой. Индивидуальные пожелания учитываем в рамках услуг администрирования.

Хотите узнать, как развернуть Nextcloud + Onlyoffice на нашей инфраструктуре?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами.