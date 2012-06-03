В сервере с M1 — 8-ядерный процессор с частотой 2.99 ГГц, 16 ГБ RAM и SSD на 256 ГБ.

В сервере с M2 Pro — 10-ядерный процессор с частотой 3.5 ГГц, 32 ГБ RAM и SSD на 1 ТБ.

В сервере с M4 Pro — 12-ядерный процессор с частотой 4.5 ГГц, 48 ГБ RAM и SSD на 2 ТБ.

Все конфигурации энергоэффективны и производительны. Но Mac mini® с M4 Pro лучше подходит для требовательных задач — работы с графикой и видео, обработки больших массивов данных.