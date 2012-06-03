MacOS®-сервер — это версия десктопного Mac mini®, предназначенная для работы в качестве выделенного сервера. Его отличительные особенности — небольшой размер, низкое энергопотребление и высокая производительность.
Задачи, которые помогут решить серверы с macOS®
Улучшить CI/CD-процессы для мобильных и веб-проектов
Быстро компилировать написанный код в среде Xcode® и оценить, как будет вести себя разработанная часть приложения на устройствах Apple®.
Протестировать работу приложений на iOS и macOS®
Проверить на совместимость с архитектурой ARM и разными версиями операционных систем. Оценить скорость запуска и отзывчивость софта, запустить программу в Debug-режиме или снять crash-логи.
Ускорить работу с данными и machine learning
Обрабатывать большие изображения, редактировать видео 8K, распознавать голос и решать другие ML-задачи благодаря встроенным графическим процессорам и системе Neural Engine от Apple®.
Mac mini® M1, M2 Pro или M4 Pro — конфигурации с разной производительностью на ваш выбор
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Особенности серверов Mac mini® с чипами M1, M2 Pro и M4 Pro
ARM-архитектура
С 8 ядрами в чипе М1, 10 — в M2 Pro и 12 — в M4 Pro. Благодаря этому серверы быстро справляются с воспроизведением нескольких потоков видео и рендерингом сложных 3D-сцен. При этом M2 Pro и M4 Pro рассчитаны и на более ресурсоемкие задачи, например, обработку изображений с высоким разрешением и редактирование видео 8К.
Встроенные графические процессоры
Все компоненты внутри чипа могут получать доступ к одним и тем же данным, не копируя их в несколько пулов памяти. То есть CPU и GPU-процессоры работают с данными без ограничений. Это увеличивает скорость разработки приложений и обработки графики.
Neural Engine
Система от Apple®, ускоряющая задачи машинного обучения — от распознавания голоса до обработки фото и видео. В чипе M1 — 16-ядерная Neural Engine, в M2 Pro она стала на 40% быстрее, а в M4 Pro способна выполнять до 38 триллионов операций в секунду, обеспечивая мгновенную работу ИИ-функций.
FAQ
Что такое сервер на базе Mac mini®?
В чем разница между Mac mini® M1, Mac mini® M2 Pro и Mac mini® M4 Pro?
Могу ли я получить консультацию по работе с выделенным сервером на базе MacOS®?
Какие есть варианты оплаты и как оплатить?
На какой срок я могу арендовать сервер?
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