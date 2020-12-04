Чип M1 больше, чем просто процессор. Это целая система из разных компонентов, необходимых для работы, — центрального и графического процессоров, памяти, контроллеров, блока безопасности и не только.

Память внутри чипа — с объединенной архитектурой. Это значит, что для CPU и GPU она доступна одинаково, — процессоры работают с одними и теми же данными без ограничений. Объединенная архитектура памяти отражается на работе с видео и графикой — скорость их обработки увеличивается в разы.

16‑ядерная система Neural Engine, способна справиться даже с самыми сложными задачами машинного обучения.