Аренда серверов с macOS®

Разрабатывайте, создавайте и тестируйте приложения для iOS и macOS®. Повышайте скорость сборки в рамках CI/CD, выбрав конфигурацию с нужной производительностью — Mac mini® от Apple® с чипами M1 , M2 Pro или M4 Pro.
  • ARM-архитектура
  • Встроенная графика
  • Neural Engine

Задачи, которые помогут решить серверы с macOS®

Улучшить CI/CD-процессы для мобильных и веб-проектов

Быстро компилировать написанный код в среде Xcode® и оценить, как будет вести себя разработанная часть приложения на устройствах Apple®.

Протестировать работу приложений на iOS и macOS®

Проверить на совместимость с архитектурой ARM и разными версиями операционных систем. Оценить скорость запуска и отзывчивость софта, запустить программу в Debug-режиме или снять crash-логи.

Ускорить работу с данными и machine learning

Обрабатывать большие изображения, редактировать видео 8K, распознавать голос и решать другие ML-задачи благодаря встроенным графическим процессорам и системе Neural Engine от Apple®.

Mac mini® M1, M2 Pro или M4 Pro — конфигурации с разной производительностью на ваш выбор

Арендуйте и оцените скорость работы Mac mini® M1 с 8-ядерным процессором. Или попробуйте более мощные Mac mini® с 10-ядерным M2 Pro или 12-ядерным M4 Pro. Все ресурсы сервера — только ваши.

Бесплатно протестируйте сервер с macOS®

Чтобы оценить Mac mini® от Apple® перед арендой, свяжитесь с нами по телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru — предложим доступную конфигурацию и поможем с настройкой.
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Особенности серверов Mac mini® с чипами M1, M2 Pro и M4 Pro

ARM-архитектура

С 8 ядрами в чипе М1, 10 — в M2 Pro и 12 — в M4 Pro. Благодаря этому серверы быстро справляются с воспроизведением нескольких потоков видео и рендерингом сложных 3D-сцен. При этом M2 Pro и M4 Pro рассчитаны и на более ресурсоемкие задачи, например, обработку изображений с высоким разрешением и редактирование видео 8К.

Встроенные графические процессоры

Все компоненты внутри чипа могут получать доступ к одним и тем же данным, не копируя их в несколько пулов памяти. То есть CPU и GPU-процессоры работают с данными без ограничений. Это увеличивает скорость разработки приложений и обработки графики.

Neural Engine

Система от Apple®, ускоряющая задачи машинного обучения — от распознавания голоса до обработки фото и видео. В чипе M1 — 16-ядерная Neural Engine, в M2 Pro она стала на 40% быстрее, а в M4 Pro способна выполнять до 38 триллионов операций в секунду, обеспечивая мгновенную работу ИИ-функций.

FAQ

Что такое сервер на базе Mac mini®?

В чем разница между Mac mini® M1, Mac mini® M2 Pro и Mac mini® M4 Pro?

Могу ли я получить консультацию по работе с выделенным сервером на базе MacOS®?

Какие есть варианты оплаты и как оплатить?

На какой срок я могу арендовать сервер?

Документация

Собрали все важные документы и материалы в едином месте, чтобы вам было проще арендовать серверы в Selectel.

Общая информация

Основная информация об аренде выделенного сервера

Заказать сервер

Информация о доступных конфигурациях и заказе сервера

Работа с сервером

Основные операции по работе и настройке сервера

Работа с сетью

Коротко о том, как настроить сеть

Диагностика

Диагностика и восстановление работоспособности сервера

Что дальше?

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.

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