VPS/VDS для Android

Выберите виртуальный сервер для Android
Пример конфигурации
Пример конфигурации
Пример конфигурации
Зачем использовать VPS для Android
Проверяйте приложения в разных средах
Разворачивайте CI/CD‑процессы
Автоматизируйте тестирование
Эмулируйте пользовательский опыт
Разрабатывайте и отлаживайте приложения
Арендуйте облачный сервер в Selectel
Удобное управление
Работайте с инфраструктурой в панели управления или из кода приложения (Golang, Python) с помощью SDK. Управляйте через HTTP и командной строки с помощью Rest API и CLI, пользуйтесь Terraform.
Соответствие требованиям безопасности
Гарантируем соответствие 152-ФЗ, а также приказу ФСТЭК № 17. Изолируем проекты на уровне сетей и даем бесплатную защиту от DDoS.
Бесплатная техническая поддержка 24/7
Поможем подключить, настроить или создать проект. Средняя скорость ответа специалистов — менее 15 минут.
Автоустановка ОС
Вместе с сервером автоматически развернется одна из операционных систем. Выберите ту, что подходит именно вам: Ubuntu, Debian, Fedora CoreOS, CentOS, Fedora, Oracle Linux.
Просто связать с другими продуктами
Можно создать полноценную инфраструктуру: развернуть облачные базы данных, кластеры Kubernetes, подключить S3, сеть доставки контента и не только.
Можно изолировать хост, пул или его сегмент
Арендуйте приватные решения на базе публичного облака, управляйте доступами и полностью контролируйте сервисы в любой момент времени.
Арендуйте хостинг для Android на базе дата-центров уровня Tier III
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Решайте сложные задачи с помощью дополнительных услуг и продуктов Selectel
Зарезервировать и сохранить данные
Объектное хранилище
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Организовать работу команды
