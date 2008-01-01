VPS/VDS для Android

Запускайте Android‑окружение в облаке: разворачивайте эмуляторы, автоматизируйте тесты, работайте с приложениями и CI/CD‑процессами. Оплата по потреблению, а готовность — меньше минуты.
  • Оплата по потреблению
  • 152‑ФЗ
  • Техподдержка 24/7
  • Включены 3 ТБ трафика
Выберите виртуальный сервер для Android

Конфигурации подойдут для разных сценариев: от тестирования приложений до запуска нескольких эмуляторов и автоматизации процессов.
VPS/VDS для базовых задач
Подходит для единичных эмуляторов и базовых тестов.

Пример конфигурации

CPU 2 vCPU
RAM 2–4 ГБ
SSD 50 ГБ
Цена от 7,25 ₽/час
VPS/VDS для разработки и CI/CD
Стабильная работа Android Studio, Gradle, автотестов.

Пример конфигурации

CPU 4 vCPU
RAM 8 ГБ
SSD 100 ГБ
Цена от 13,04 ₽/час
VPS/VDS для высоких нагрузок
Поддержка нескольких Android‑инстансов, ферм и API‑нагрузки.

Пример конфигурации

CPU 8 vCPU
RAM 16 ГБ
SSD 200 ГБ
Цена от 24,61 ₽/час
Зачем использовать VPS для Android

Проверяйте приложения в разных средах

Запускайте Android‑эмуляторы с нужной версией ОС, настройками устройства и геолокацией.

Разворачивайте CI/CD‑процессы

Интегрируйте VPS с Jenkins, GitLab и другими системами, чтобы автоматически прогонять тесты в Android‑эмуляторах.

Автоматизируйте тестирование

Используйте инструменты вроде Appium и Espresso для автотестов без участия инженера.

Эмулируйте пользовательский опыт

Работайте с Bluestacks, LDPlayer и другими эмуляторами — настраивайте сценарии, проверяйте производительность.

Разрабатывайте и отлаживайте приложения

Подключайтесь к Android Studio или VS Code на VPS, сохраняйте окружение, запускайте отладку в любой момент.
Тестируйте Android-приложения на реальных устройствах
Подключите мобильную ферму Selectel и запускайте автотесты, проверяйте баги и поведение интерфейса на настоящих смартфонах. Зарегистрируйтесь в панели управления и начните тестирование в несколько кликов — с почасовой или поминутной оплатой.
Арендуйте облачный сервер в Selectel

Удобное управление

Работайте с инфраструктурой в панели управления или из кода приложения (Golang, Python) с помощью SDK. Управляйте через HTTP и командной строки с помощью Rest API и CLI, пользуйтесь Terraform.

Соответствие требованиям безопасности

Гарантируем соответствие 152-ФЗ, а также приказу ФСТЭК № 17. Изолируем проекты на уровне сетей и даем бесплатную защиту от DDoS.

Бесплатная техническая поддержка 24/7

Поможем подключить, настроить или создать проект. Средняя скорость ответа специалистов — менее 15 минут.

Автоустановка ОС

Вместе с сервером автоматически развернется одна из операционных систем. Выберите ту, что подходит именно вам: Ubuntu, Debian, Fedora CoreOS, CentOS, Fedora, Oracle Linux.

Просто связать с другими продуктами

Можно создать полноценную инфраструктуру: развернуть облачные базы данных, кластеры Kubernetes, подключить S3, сеть доставки контента и не только.

Можно изолировать хост, пул или его сегмент

Арендуйте приватные решения на базе публичного облака, управляйте доступами и полностью контролируйте сервисы в любой момент времени.

Арендуйте хостинг для Android на базе дата-центров уровня Tier III

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 564 м²

площадь серверных

1 196

стоек

50+

продуктов

Компании, которые нам доверяют

Более 28 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

