Видеокарта NVIDIA® Tesla® A100 40 ГБ HBM

|Архитектура
|Ampere
|Ядра CUDA
|6 912
|Тензорные ядра
|432
|Память
|40 ГБ
|Пропускная способность памяти
|1,56 ТБ/с
|Форм-фактор
|PCIe 4,0 x16
Базовые технические характеристики
Аренда сервера с этой или похожей видеокартой
Входит в стоимость
Входит в стоимость
- Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
- Приватная сеть — до 25 Гбит/с
- Публичный IPv4-адрес
- KVM-консоль
- Защита от DDoS-атак
- Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
- SLA — до 100%
- Техподдержка 24/7
- Сборка сервера
- Замена комплектующих за 3 часа
Почему аренда выделенного сервера с GPU выгоднее покупки видеокарты
Сервер готов к работе от 2 минут
Вам не надо заказывать и долго ждать видеокарту. Выбирайте выделенный сервер с GPU среди моделей, которые уже собраны и готовы к запуску.
Много полезных фичей входят в стоимость
Вне зависимости от выбранного сервера, вы получите безлимитный интернет-трафик с полосой 1 Гбит/с, публичный IPv4-адрес, бесплатную защиту от DDoS и соответствие 152-ФЗ.
Простое управление
Несколько кликов в панели управления и сервер с GPU работает, еще несколько — и можно арендовать другой. А если что-то непонятно — техническая поддержка работает бесплатно 24/7.
Видеокарты под разные задачи
Арендуйте серверы с GPU NVIDIA® Tesla® T4, A2, А30, A100, V100, A2000, А4000 и А5000, а также GTX™ 1080, RTX™ 2080 Ti и RTX™ 4090.
Высокопроизводительное железо
Арендуйте серверы под ваши задачи с процессорами Intel® Xeon® Scalable и AMD EPYC™.
Решайте свои инфраструктурные задачи быстрее — арендуйте выделенный сервер с GPU в Selectel
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