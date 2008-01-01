Стажер программист-алгоритмист

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы команда разработки операционной системы. Сейчас мы находимся в поиске инженера. Тебе точно к нам, если ты: хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков, хочешь работать в дружной и профессиональной команде, хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS, хочешь понять и повлиять на работу и структуру ядра операционной системы
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Написание патчей к ПО под руководством сотрудника Senior уровня
- Создание и имплементация алгоритмов оптимизации существующих Linux-based систем
Мы ожидаем
- Понимание и умение работать в Linux среде
- Базовые знания C/C++
- Готовность нарастить компетенцию до уровня middle/senior за короткий срок
- Знание алгоритмов и структур данных
Будет плюсом
- Наличие опыта или пет проекты на языках С/С++
- Хобби связанные с низкоуровневым программированием
- Опыт участия в олимпиадах по математике или программированию
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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