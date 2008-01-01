Стажер программист-алгоритмист

Мы команда разработки операционной системы. Сейчас мы находимся в поиске инженера. Тебе точно к нам, если ты: хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков, хочешь работать в дружной и профессиональной команде, хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS, хочешь понять и повлиять на работу и структуру ядра операционной системы

