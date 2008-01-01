Стажировки и практики

Стажер программист-алгоритмист

Мы команда разработки операционной системы. Сейчас мы находимся в поиске инженера. Тебе точно к нам, если ты: хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков, хочешь работать в дружной и профессиональной команде, хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS, хочешь понять и повлиять на работу и структуру ядра операционной системы

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы команда разработки операционной системы. Сейчас мы находимся в поиске инженера. Тебе точно к нам, если ты: хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков, хочешь работать в дружной и профессиональной команде, хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS, хочешь понять и повлиять на работу и структуру ядра операционной системы

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Написание патчей к ПО под руководством сотрудника Senior уровня
  • Создание и имплементация алгоритмов оптимизации существующих Linux-based систем

Мы ожидаем

  • Понимание и умение работать в Linux среде
  • Базовые знания C/C++
  • Готовность нарастить компетенцию до уровня middle/senior за короткий срок
  • Знание алгоритмов и структур данных

Будет плюсом

  • Наличие опыта или пет проекты на языках С/С++
  • Хобби связанные с низкоуровневым программированием
  • Опыт участия в олимпиадах по математике или программированию

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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