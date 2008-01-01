Стажировки и практики

Стажер в команду бренда работодателя и внутренних коммуникаций

Мы открываем уникальную вакансию, которая позволит тебе попробовать себя как во внутренних, так и во внешних коммуникациях, а также — в деврел-направлении и ивент-маркетинге. Будем рады видеть в своей команде креативного, любознательного и проактивного человека :) На твоем пути тебя будут сопровождать поддерживающая команда, наставники и развивающие вызовы.

Перед откликом

Предлагаем выполнить тестовое задание перед откликом!

Ежегодно 25 сентября Selectel делает офисную вечеринку для сотрудников по случаю дня рождения маскота компании — динозавра Тирекса.

Над праздником будут работать две команды:

  • команда внутренних коммуникаций: концепция и организация праздника
  • команда внешних коммуникаций: освещение ивента в запрещенной соц. сети :)

Тестовое задание

  1. Представьте, что команда внутренних коммуникаций позвала вас на брейншторм идей к ивенту. Важное ограничивающее условие: 2024 год в Selectel — год доказательной медицины. Как связать этот посыл с днем рождения маскота? Предложите 3-5 идей по наполнению праздника.
  2. Напишите анонс мероприятия для сотрудников.
  3. Напишите короткий пост для запрещенной соц. сети, освещающий праздник.
Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы открываем уникальную вакансию, которая позволит тебе попробовать себя как во внутренних, так и во внешних коммуникациях, а также — в деврел-направлении и ивент-маркетинге. Будем рады видеть в своей команде креативного, любознательного и проактивного человека :) На твоем пути тебя будут сопровождать поддерживающая команда, наставники и развивающие вызовы.

Перед откликом

Предлагаем выполнить тестовое задание перед откликом!

Ежегодно 25 сентября Selectel делает офисную вечеринку для сотрудников по случаю дня рождения маскота компании — динозавра Тирекса.

Над праздником будут работать две команды:

  • команда внутренних коммуникаций: концепция и организация праздника
  • команда внешних коммуникаций: освещение ивента в запрещенной соц. сети :)

Тестовое задание

  1. Представьте, что команда внутренних коммуникаций позвала вас на брейншторм идей к ивенту. Важное ограничивающее условие: 2024 год в Selectel — год доказательной медицины. Как связать этот посыл с днем рождения маскота? Предложите 3-5 идей по наполнению праздника.
  2. Напишите анонс мероприятия для сотрудников.
  3. Напишите короткий пост для запрещенной соц. сети, освещающий праздник.
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Публиковать посты в социальных сетях компании (ВК, Telegram и +1 соцсеть :))
  • Продвигать социальные сети и контент
  • Участвовать в организации студенческих проектов: стипендии, стажировки, карьерные дни и многое другое
  • Участвовать в организации внутренних мероприятий: громкие выезды и локальные тусовки
  • Готовить и публиковать контент для интранета и базы знаний
  • Дарить подарки и мерч коллегам (поводов у нас много!)
  • Фиксировать годовые цели компании и актуализировать их во внутренних коммуникациях
  • Вести заметки с внутри- и кросс-командных встреч
  • Общаться с подрядчиками, вести документооборот
  • Участвовать в других проектах команды (по желанию и возможности)

Мы ожидаем

  • Опыт работы во внутренних коммуникациях 6-12 месяцев
  • Любовь к текстам и грамотность
  • Навык работы с графическими редакторами
  • Навык работы с простыми видеоредакторами
  • Стремление узнавать новое и внедрять это в работу
  • Насмотренность
  • Готовность делать монотонную работу наряду с творческой
  • Способность к самостоятельной работе
  • Желание и умение структурировать информацию

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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