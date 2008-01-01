Стажер в команду бренда работодателя и внутренних коммуникаций

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы открываем уникальную вакансию, которая позволит тебе попробовать себя как во внутренних, так и во внешних коммуникациях, а также — в деврел-направлении и ивент-маркетинге. Будем рады видеть в своей команде креативного, любознательного и проактивного человека :) На твоем пути тебя будут сопровождать поддерживающая команда, наставники и развивающие вызовы.
Перед откликом
Предлагаем выполнить тестовое задание перед откликом!
Ежегодно 25 сентября Selectel делает офисную вечеринку для сотрудников по случаю дня рождения маскота компании — динозавра Тирекса.
Над праздником будут работать две команды:
- команда внутренних коммуникаций: концепция и организация праздника
- команда внешних коммуникаций: освещение ивента в запрещенной соц. сети :)
Тестовое задание
- Представьте, что команда внутренних коммуникаций позвала вас на брейншторм идей к ивенту. Важное ограничивающее условие: 2024 год в Selectel — год доказательной медицины. Как связать этот посыл с днем рождения маскота? Предложите 3-5 идей по наполнению праздника.
- Напишите анонс мероприятия для сотрудников.
- Напишите короткий пост для запрещенной соц. сети, освещающий праздник.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Публиковать посты в социальных сетях компании (ВК, Telegram и +1 соцсеть :))
- Продвигать социальные сети и контент
- Участвовать в организации студенческих проектов: стипендии, стажировки, карьерные дни и многое другое
- Участвовать в организации внутренних мероприятий: громкие выезды и локальные тусовки
- Готовить и публиковать контент для интранета и базы знаний
- Дарить подарки и мерч коллегам (поводов у нас много!)
- Фиксировать годовые цели компании и актуализировать их во внутренних коммуникациях
- Вести заметки с внутри- и кросс-командных встреч
- Общаться с подрядчиками, вести документооборот
- Участвовать в других проектах команды (по желанию и возможности)
Мы ожидаем
- Опыт работы во внутренних коммуникациях 6-12 месяцев
- Любовь к текстам и грамотность
- Навык работы с графическими редакторами
- Навык работы с простыми видеоредакторами
- Стремление узнавать новое и внедрять это в работу
- Насмотренность
- Готовность делать монотонную работу наряду с творческой
- Способность к самостоятельной работе
- Желание и умение структурировать информацию
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Стажировки и практикиСмотреть все
Стажер программист-алгоритмист
Санкт-ПетербургСтажировки и практики
Стажер в отдел офисного администрирования (Москва)
Москва