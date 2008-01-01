Старший менеджер продукта выделенных серверов

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Selectel — ведущий провайдер облачных решений в России, и наша миссия — предоставлять лучшие в классе сервисы. Наше Bare Metal облако представляет собой самую передовую платформу на рынке, и мы ищем менеджера продукта, который поможет нам укрепить нашу позицию как лидера отрасли.
Санкт-Петербург / Удаленно
Фиксированный
Основные задачи
- Анализировать рынок и определять ключевые тренды в области bare metal
- Генерировать и реализовывать инновационные идеи для улучшения нашего продукта
- Разрабатывать и внедрять стратегии ценообразования, учитывая экономику продукта
- Отслеживать и анализировать метрики продукта для оптимизации его производительности
Мы ожидаем
- Опыт работы в IT, предпочтительно в области выделенных серверов или хостинга
- Понимание специфики работы с корпоративными клиентами и крупными проектами
- Опыт управления продуктом, включая планирование и внедрение новых функций
- Сильные аналитические навыки и способность к принятию обоснованных решений
Будет плюсом
- Знания Linux и SQL
- Опыт работы с системами виртуализации и облачными платформами
- Знание принципов работы сетевых технологий и протоколов
- Сами собирали себе игровой компьютер
Про условия
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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