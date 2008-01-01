Старший менеджер продукта выделенных серверов

Selectel — ведущий провайдер облачных решений в России, и наша миссия — предоставлять лучшие в классе сервисы. Наше Bare Metal облако представляет собой самую передовую платформу на рынке, и мы ищем менеджера продукта, который поможет нам укрепить нашу позицию как лидера отрасли.