Управление продуктами

Старший менеджер продукта выделенных серверов

Selectel — ведущий провайдер облачных решений в России, и наша миссия — предоставлять лучшие в классе сервисы. Наше Bare Metal облако представляет собой самую передовую платформу на рынке, и мы ищем менеджера продукта, который поможет нам укрепить нашу позицию как лидера отрасли.

Санкт-Петербург / Удаленно
Фиксированный
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Selectel — ведущий провайдер облачных решений в России, и наша миссия — предоставлять лучшие в классе сервисы. Наше Bare Metal облако представляет собой самую передовую платформу на рынке, и мы ищем менеджера продукта, который поможет нам укрепить нашу позицию как лидера отрасли.

Санкт-Петербург / Удаленно
Фиксированный

Основные задачи

  • Анализировать рынок и определять ключевые тренды в области bare metal
  • Генерировать и реализовывать инновационные идеи для улучшения нашего продукта
  • Разрабатывать и внедрять стратегии ценообразования, учитывая экономику продукта
  • Отслеживать и анализировать метрики продукта для оптимизации его производительности

Мы ожидаем

  • Опыт работы в IT, предпочтительно в области выделенных серверов или хостинга
  • Понимание специфики работы с корпоративными клиентами и крупными проектами
  • Опыт управления продуктом, включая планирование и внедрение новых функций
  • Сильные аналитические навыки и способность к принятию обоснованных решений

Будет плюсом

  • Знания Linux и SQL
  • Опыт работы с системами виртуализации и облачными платформами
  • Знание принципов работы сетевых технологий и протоколов
  • Сами собирали себе игровой компьютер

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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