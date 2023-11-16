Маркетинг и PR

Редактор/продуктовый редактор

У нас в Selectel большая in-house редакция технических и продуктовых текстов. Мы готовим рассылки, лендинги и презентации для коллег из разных отделов, а также делаем уникальный контент для собственных медиа — блогов, соцсетей, YouTube.

Компания быстро растет, и команда бренд-медиа вместе с ней. Сейчас нам нужен продуктовый редактор, который возьмет на себя контент для собственных мероприятий, рассылок, промо-страниц, спецпроектов и текстов для Академии Selectel. Другими словами, нам нужен редактор-универсал, который не боится переключаться между форматами и разбираться в том, как работают сложные технические продукты компании.

Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться

У нас в Selectel большая in-house редакция технических и продуктовых текстов. Мы готовим рассылки, лендинги и презентации для коллег из разных отделов, а также делаем уникальный контент для собственных медиа — блогов, соцсетей, YouTube.

Компания быстро растет, и команда бренд-медиа вместе с ней. Сейчас нам нужен продуктовый редактор, который возьмет на себя контент для собственных мероприятий, рассылок, промо-страниц, спецпроектов и текстов для Академии Selectel. Другими словами, нам нужен редактор-универсал, который не боится переключаться между форматами и разбираться в том, как работают сложные технические продукты компании.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Создавать маркетинговые тексты для мероприятий, баннеров, акций, анонсов, презентаций, спецпроектов
  • Готовить тексты для маркетинговых и контентных рассылок, разрабатывать цепочки писем, взаимодействовать с командой CRM-маркетинга
  • Готовить контент для продуктовых лендингов
  • Редактировать и писать уведомления в инфостиле для пользователей в панели управления
  • Готовить тексты для страниц раздела «Мероприятия» и рубрики «Бизнес-кейсы» в Академии Selectel
  • Редактировать и принимать статьи контент-агентств для блогов
  • Предлагать концепции для собственных мероприятий, конференций и митапов
  • Переупаковывать готовые статьи Академии в разные форматы для собственных каналов бренда
  • Анализировать и оценивать эффективность контента, генерировать гипотезы для улучшения ключевых метрик и конверсий

Мы ожидаем

  • Пишете без ошибок, практикуете инфостиль
  • Умеете создавать тексты разных форматов: от CTA для баннеров до написания статьи в блог
  • Опыт в подготовке текстов рассылок и цепочек писем
  • Опыт в создании маркетинговых и продуктовых лендинговых
  • Стремитесь разбираться в сложных темах, у вас есть интерес к IT
  • Критическое мышление и сильные навыки коммуникации для работы с заказчиками
  • Знаете основные метрики контент-маркетинга, умеете их отслеживать и анализировать
  • Умеете отслеживать тренды и создавать контент, интересный конкретной целевой аудитории
  • У вас есть опыт переупаковки сложных материалов в форматы для соцсетей
  • Опыт работы с корпоративным блогом или бренд-медиа

Знание систем/программ

  • Wordpress (опыт верстки на сайт)
  • Notion
  • Опыт работы с аналитикой
  • Яндекс Метрика и Google Analytics

Будет плюсом

  • Опыт работы с техническими материалами
  • Опыт работы редактором в деловых изданиях или нишевых ИТ-медиа
  • Понимание принципов работы инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса
  • Опыт в IT-компании и B2b продукте

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Маркетинг и PR

Продуктовый редактор (Команда сайта)

Санкт-Петербург

Маркетинг и PR

Менеджер по внешним коммуникациям/ PR-менеджер

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на HeadHunter.