Редактор/продуктовый редактор

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
У нас в Selectel большая in-house редакция технических и продуктовых текстов. Мы готовим рассылки, лендинги и презентации для коллег из разных отделов, а также делаем уникальный контент для собственных медиа — блогов, соцсетей, YouTube.
Компания быстро растет, и команда бренд-медиа вместе с ней. Сейчас нам нужен продуктовый редактор, который возьмет на себя контент для собственных мероприятий, рассылок, промо-страниц, спецпроектов и текстов для Академии Selectel. Другими словами, нам нужен редактор-универсал, который не боится переключаться между форматами и разбираться в том, как работают сложные технические продукты компании.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Создавать маркетинговые тексты для мероприятий, баннеров, акций, анонсов, презентаций, спецпроектов
- Готовить тексты для маркетинговых и контентных рассылок, разрабатывать цепочки писем, взаимодействовать с командой CRM-маркетинга
- Готовить контент для продуктовых лендингов
- Редактировать и писать уведомления в инфостиле для пользователей в панели управления
- Готовить тексты для страниц раздела «Мероприятия» и рубрики «Бизнес-кейсы» в Академии Selectel
- Редактировать и принимать статьи контент-агентств для блогов
- Предлагать концепции для собственных мероприятий, конференций и митапов
- Переупаковывать готовые статьи Академии в разные форматы для собственных каналов бренда
- Анализировать и оценивать эффективность контента, генерировать гипотезы для улучшения ключевых метрик и конверсий
Мы ожидаем
- Пишете без ошибок, практикуете инфостиль
- Умеете создавать тексты разных форматов: от CTA для баннеров до написания статьи в блог
- Опыт в подготовке текстов рассылок и цепочек писем
- Опыт в создании маркетинговых и продуктовых лендинговых
- Стремитесь разбираться в сложных темах, у вас есть интерес к IT
- Критическое мышление и сильные навыки коммуникации для работы с заказчиками
- Знаете основные метрики контент-маркетинга, умеете их отслеживать и анализировать
- Умеете отслеживать тренды и создавать контент, интересный конкретной целевой аудитории
- У вас есть опыт переупаковки сложных материалов в форматы для соцсетей
- Опыт работы с корпоративным блогом или бренд-медиа
Знание систем/программ
- Wordpress (опыт верстки на сайт)
- Notion
- Опыт работы с аналитикой
- Яндекс Метрика и Google Analytics
Будет плюсом
- Опыт работы с техническими материалами
- Опыт работы редактором в деловых изданиях или нишевых ИТ-медиа
- Понимание принципов работы инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса
- Опыт в IT-компании и B2b продукте
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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