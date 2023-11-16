Редактор/продуктовый редактор

У нас в Selectel большая in-house редакция технических и продуктовых текстов. Мы готовим рассылки, лендинги и презентации для коллег из разных отделов, а также делаем уникальный контент для собственных медиа — блогов, соцсетей, YouTube.

Компания быстро растет, и команда бренд-медиа вместе с ней. Сейчас нам нужен продуктовый редактор, который возьмет на себя контент для собственных мероприятий, рассылок, промо-страниц, спецпроектов и текстов для Академии Selectel. Другими словами, нам нужен редактор-универсал, который не боится переключаться между форматами и разбираться в том, как работают сложные технические продукты компании.