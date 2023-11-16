QA Fullstack Engineer в команду облачных сервисов

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы в поисках QA Fullstack Engineer для развития одного из наших ключевых облачных продуктов — Managed Kubernetes (KaaS) KaaS — ключевой и самый быстрорастущей сервис нашей облачной инфрастуруктуры. Помогает пользователю развернуть и управлять кластером(кластерами) Kubernetes в облаке Selectel. Сейчас мы ищем QA Fullstack инженера который присоединившись к нашей команде, поможет с развитием и улучшением сервиса Вы будете принимать участие в разработке крупнейшего KaaS решения на рынке СНГ и ближайшего зарубежья Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям Отличная возможность прокачать свои скилы в k8s до экспертного уровня
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Функциональное и регрессионное тестирование (Frontend и Backend)
- Поддержка и развитие тестовой документации (Testrail)
- Поддержка и развитие существующих API/e2e тестов: у нас уже есть немного фронтовых тестов на стеке JS/Playwright, но сейчас мы делаем упор на тестирование бэкенда, и вы можете писать на привычном вам стеке
- Работа с системами баг-трекинга Jira
- Авто и ручное тестирование в процентном соотношении от 80/20 до 50/50
- Помощь в проактивном улучшении QA практик в команде в тесном взаимодействии с командой разработки и поддержки
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной позиции fullstack QA
- Понимание жизненного цикла программного обеспечения, методологий, техник тест-дизайна
- Понимание работы HTTP/REST и клиент-серверной архитектуры
- Умение работать с API (Postman)
- Базовое знание одного из языков программирования
- Знание *nix-подобных систем на уровне работы из консоли (bash)
- Умение работать с системами контроля версий (Git)
- Опыт разработки автоматических тестов (Selenium/Playwright)
Будет плюсом
- Знание английского языка на уровне чтения документации
- Знание Go
- Базовые знания Kubernetes, Docker
- Работа с базами данных PostgreSQL, MySQL
- Опыт нагрузочного тестирования (JMeter, k6.io)
Про условия
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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