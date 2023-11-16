QA

QA Fullstack Engineer в команду облачных сервисов

Мы в поисках QA Fullstack Engineer для развития одного из наших ключевых облачных продуктов — Managed Kubernetes (KaaS) KaaS — ключевой и самый быстрорастущей сервис нашей облачной инфрастуруктуры. Помогает пользователю развернуть и управлять кластером(кластерами) Kubernetes в облаке Selectel. Сейчас мы ищем QA Fullstack инженера который присоединившись к нашей команде, поможет с развитием и улучшением сервиса Вы будете принимать участие в разработке крупнейшего KaaS решения на рынке СНГ и ближайшего зарубежья Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям Отличная возможность прокачать свои скилы в k8s до экспертного уровня
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы в поисках QA Fullstack Engineer для развития одного из наших ключевых облачных продуктов — Managed Kubernetes (KaaS) KaaS — ключевой и самый быстрорастущей сервис нашей облачной инфрастуруктуры. Помогает пользователю развернуть и управлять кластером(кластерами) Kubernetes в облаке Selectel. Сейчас мы ищем QA Fullstack инженера который присоединившись к нашей команде, поможет с развитием и улучшением сервиса Вы будете принимать участие в разработке крупнейшего KaaS решения на рынке СНГ и ближайшего зарубежья Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям Отличная возможность прокачать свои скилы в k8s до экспертного уровня
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Функциональное и регрессионное тестирование (Frontend и Backend)
  • Поддержка и развитие тестовой документации (Testrail)
  • Поддержка и развитие существующих API/e2e тестов: у нас уже есть немного фронтовых тестов на стеке JS/Playwright, но сейчас мы делаем упор на тестирование бэкенда, и вы можете писать на привычном вам стеке
  • Работа с системами баг-трекинга Jira
  • Авто и ручное тестирование в процентном соотношении от 80/20 до 50/50
  • Помощь в проактивном улучшении QA практик в команде в тесном взаимодействии с командой разработки и поддержки

Мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной позиции fullstack QA
  • Понимание жизненного цикла программного обеспечения, методологий, техник тест-дизайна
  • Понимание работы HTTP/REST и клиент-серверной архитектуры
  • Умение работать с API (Postman)
  • Базовое знание одного из языков программирования
  • Знание *nix-подобных систем на уровне работы из консоли (bash)
  • Умение работать с системами контроля версий (Git)
  • Опыт разработки автоматических тестов (Selenium/Playwright)

Будет плюсом

  • Знание английского языка на уровне чтения документации
  • Знание Go
  • Базовые знания Kubernetes, Docker
  • Работа с базами данных PostgreSQL, MySQL
  • Опыт нагрузочного тестирования (JMeter, k6.io)

Про условия

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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