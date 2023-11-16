QA Fullstack Engineer в команду облачных сервисов

Мы в поисках QA Fullstack Engineer для развития одного из наших ключевых облачных продуктов — Managed Kubernetes (KaaS) KaaS — ключевой и самый быстрорастущей сервис нашей облачной инфрастуруктуры. Помогает пользователю развернуть и управлять кластером(кластерами) Kubernetes в облаке Selectel. Сейчас мы ищем QA Fullstack инженера который присоединившись к нашей команде, поможет с развитием и улучшением сервиса Вы будете принимать участие в разработке крупнейшего KaaS решения на рынке СНГ и ближайшего зарубежья Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям Отличная возможность прокачать свои скилы в k8s до экспертного уровня