Руководитель направления продуктового дизайна

В Selectel мы делаем продукты для управления IT-инфраструктурой: дата-центрами, серверами, облаками. Сегодня таких продуктов больше 40, и развитием каждого занимается своя кросс-функциональная команда.

Мы ищем человека, который возглавит направление продуктового дизайна и поможет командам создавать удобные, консистентные, соответствующие задачам пользователей интерфейсы. В управлении у вас — основные процессы, общие задачи, и большая горизонтальная команда продуктовых дизайнеров, а в зоне ответственности — качество продуктового дизайна.

Санкт-Петербург
Гибкий
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В Selectel мы делаем продукты для управления IT-инфраструктурой: дата-центрами, серверами, облаками. Сегодня таких продуктов больше 40, и развитием каждого занимается своя кросс-функциональная команда.

Мы ищем человека, который возглавит направление продуктового дизайна и поможет командам создавать удобные, консистентные, соответствующие задачам пользователей интерфейсы. В управлении у вас — основные процессы, общие задачи, и большая горизонтальная команда продуктовых дизайнеров, а в зоне ответственности — качество продуктового дизайна.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • ​​​​​​​Определять стратегию развития продуктового дизайна и пользовательского опыта в компании
  • Заземлять продуктовую стратегию на уровне задач практики дизайна, и отвечать за ее реализацию
  • Отвечать за качество продуктового дизайна в компании: соответствие и адекватность решения решаемой задаче, логику и механику работы интерфейсов, внешний вид, консистентность между продуктами
  • Помогать дизайн-команде расти и эффективно работать: искать людей, определять и развивать основные компетенции, распределять ресурсы, настраивать основные процессы и принципы принятия дизайн-решений

Мы ожидаем

  • Опыт руководства командой продуктовых дизайнеров: наем, развитие, обучение
  • Опыт работы над сложными, комплексными продуктами со множеством сценариев, контекстов, неизвестных, ограничений и легаси
  • Опыт развития продуктового дизайна на всех уровнях: оперативном, стратегическом и тактическом (отлично понимаете, что это такое, как влиять и измерять)
  • Знание особенностей и возможностей разработки, хорошо понимаете логику работы кода
  • Навыки системного дизайна и умение мыслить системами и взаимосвязями, а не локальными сценариями
  • Навыки проектного менеджмента
  • Насмотренность, вкус и чувство эстетики, и умение сделать не только удобно, но и красиво
  • Наличие минимального технического бэкграунда (общее понимание, как работает интернет) и способность разбираться в сложных технических доменах

Про условия

  • ​​​​Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.