Руководитель направления продуктового дизайна

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
В Selectel мы делаем продукты для управления IT-инфраструктурой: дата-центрами, серверами, облаками. Сегодня таких продуктов больше 40, и развитием каждого занимается своя кросс-функциональная команда.
Мы ищем человека, который возглавит направление продуктового дизайна и поможет командам создавать удобные, консистентные, соответствующие задачам пользователей интерфейсы. В управлении у вас — основные процессы, общие задачи, и большая горизонтальная команда продуктовых дизайнеров, а в зоне ответственности — качество продуктового дизайна.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Определять стратегию развития продуктового дизайна и пользовательского опыта в компании
- Заземлять продуктовую стратегию на уровне задач практики дизайна, и отвечать за ее реализацию
- Отвечать за качество продуктового дизайна в компании: соответствие и адекватность решения решаемой задаче, логику и механику работы интерфейсов, внешний вид, консистентность между продуктами
- Помогать дизайн-команде расти и эффективно работать: искать людей, определять и развивать основные компетенции, распределять ресурсы, настраивать основные процессы и принципы принятия дизайн-решений
Мы ожидаем
- Опыт руководства командой продуктовых дизайнеров: наем, развитие, обучение
- Опыт работы над сложными, комплексными продуктами со множеством сценариев, контекстов, неизвестных, ограничений и легаси
- Опыт развития продуктового дизайна на всех уровнях: оперативном, стратегическом и тактическом (отлично понимаете, что это такое, как влиять и измерять)
- Знание особенностей и возможностей разработки, хорошо понимаете логику работы кода
- Навыки системного дизайна и умение мыслить системами и взаимосвязями, а не локальными сценариями
- Навыки проектного менеджмента
- Насмотренность, вкус и чувство эстетики, и умение сделать не только удобно, но и красиво
- Наличие минимального технического бэкграунда (общее понимание, как работает интернет) и способность разбираться в сложных технических доменах
Про условия
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса