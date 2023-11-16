Руководитель направления продуктового дизайна

В Selectel мы делаем продукты для управления IT-инфраструктурой: дата-центрами, серверами, облаками. Сегодня таких продуктов больше 40, и развитием каждого занимается своя кросс-функциональная команда.



Мы ищем человека, который возглавит направление продуктового дизайна и поможет командам создавать удобные, консистентные, соответствующие задачам пользователей интерфейсы. В управлении у вас — основные процессы, общие задачи, и большая горизонтальная команда продуктовых дизайнеров, а в зоне ответственности — качество продуктового дизайна.