Старший UX/UI-дизайнер

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В Selectel мы делаем продукты для управления IT-инфраструктурой: дата-центрами, серверами, облаками. За каждым продуктом стоит своя кросс-функциональная команда, которая его проектирует, разрабатывает и развивает.
Мы ищем старшего (по умению самостоятельно решать сложные и комплексные задачи) проектировщика интерфейсов, который присоединится к core-команде и будет отвечать за проектирование общей для всех продуктов компании панели управления — фактически, навигационной обвязки и общими правилами и ограничениями, в которых будут работать интерфейсы продуктов.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разбираться с устройством панели управления продуктами Selectel, работать с пользовательскими сценариями и техническими ограничениями
- Определять и совместно с командами обновлять и улучшать информационную архитектуру панели управления
- Прорабатывать состояния инициализации приложения, логику переходов между разделами и режимами, крайние состояния панели и глобальную механику обработки ошибок
- Заботиться о воспринимаемой скорости работы панели управления и адаптации для использования в других регионах мира
- Подготоваливать панель управления для корректной работы на мобильных устройствах
- Проектировать интерфейсы для экспериментальных продуктов компании вместе с R&D-командами
- Проектировать механику внешних интеграцией с панель управления: статус-панели, документации, курсов и другие информационных систем компании
Мы ожидаем
- Опыт проектирования технически сложных продуктов с множеством экранов, сценариев и контекстов использования
- Умение разрешать противоречия и изобретательно обходить технические ограничения; взаимодействие с разработчиками и QA-инженереами
- Мастерское владение дизайн-системой и стремление переиспользовать, а не переизобретать
- Самостоятельная организация и работа над проектами больших изменений — с большим количеством переменных, неизвестных, стейкхолдеров, контекстов и коммуникации
- Умение быстро моделировать решения дизайнерской проблемы на разных уровнях
- Умение декомпозировать, флексить и умение принимать решения в условиях продуктового тумана
- Ревностное отношение к типографике, верстке, сетке и русскому языку
- Обладание минимальным техническим бэкграундом (знание в общих чертах, как работает интернет) и способность разобраться в новой для себя предметной области. Один на один с Облаками не оставим
Про условия
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса