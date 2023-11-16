Старший UX/UI-дизайнер

В Selectel мы делаем продукты для управления IT-инфраструктурой: дата-центрами, серверами, облаками. За каждым продуктом стоит своя кросс-функциональная команда, которая его проектирует, разрабатывает и развивает.

Мы ищем старшего (по умению самостоятельно решать сложные и комплексные задачи) проектировщика интерфейсов, который присоединится к core-команде и будет отвечать за проектирование общей для всех продуктов компании панели управления — фактически, навигационной обвязки и общими правилами и ограничениями, в которых будут работать интерфейсы продуктов.

Санкт-Петербург
Гибкий
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В Selectel мы делаем продукты для управления IT-инфраструктурой: дата-центрами, серверами, облаками. За каждым продуктом стоит своя кросс-функциональная команда, которая его проектирует, разрабатывает и развивает.

Мы ищем старшего (по умению самостоятельно решать сложные и комплексные задачи) проектировщика интерфейсов, который присоединится к core-команде и будет отвечать за проектирование общей для всех продуктов компании панели управления — фактически, навигационной обвязки и общими правилами и ограничениями, в которых будут работать интерфейсы продуктов.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разбираться с устройством панели управления продуктами Selectel, работать с пользовательскими сценариями и техническими ограничениями
  • Определять и совместно с командами обновлять и улучшать информационную архитектуру панели управления
  • Прорабатывать состояния инициализации приложения, логику переходов между разделами и режимами, крайние состояния панели и глобальную механику обработки ошибок
  • Заботиться о воспринимаемой скорости работы панели управления и адаптации для использования в других регионах мира
  • Подготоваливать панель управления для корректной работы на мобильных устройствах
  • Проектировать интерфейсы для экспериментальных продуктов компании вместе с R&D-командами
  • Проектировать механику внешних интеграцией с панель управления: статус-панели, документации, курсов и другие информационных систем компании

Мы ожидаем

  • ​​​​​​​Опыт проектирования технически сложных продуктов с множеством экранов, сценариев и контекстов использования
  • Умение разрешать противоречия и изобретательно обходить технические ограничения; взаимодействие с разработчиками и QA-инженереами
  • Мастерское владение дизайн-системой и стремление переиспользовать, а не переизобретать
  • Самостоятельная организация и работа над проектами больших изменений — с большим количеством переменных, неизвестных, стейкхолдеров, контекстов и коммуникации
  • Умение быстро моделировать решения дизайнерской проблемы на разных уровнях
  • Умение декомпозировать, флексить и умение принимать решения в условиях продуктового тумана
  • Ревностное отношение к типографике, верстке, сетке и русскому языку
  • Обладание минимальным техническим бэкграундом (знание в общих чертах, как работает интернет) и способность разобраться в новой для себя предметной области. Один на один с Облаками не оставим

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.