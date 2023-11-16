Старший UX/UI-дизайнер

В Selectel мы делаем продукты для управления IT-инфраструктурой: дата-центрами, серверами, облаками. За каждым продуктом стоит своя кросс-функциональная команда, которая его проектирует, разрабатывает и развивает.



Мы ищем старшего (по умению самостоятельно решать сложные и комплексные задачи) проектировщика интерфейсов, который присоединится к core-команде и будет отвечать за проектирование общей для всех продуктов компании панели управления — фактически, навигационной обвязки и общими правилами и ограничениями, в которых будут работать интерфейсы продуктов.