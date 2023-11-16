Руководитель бренда работодателя

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы ищем человека, который сможет не только поддержать существующие достижения, но и приумножить их.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Растить бренд работодателя: увеличивать узнаваемость, привлекательность, лояльность
- Управлять двумя командами: (внутренних коммуникаций и HR бренда): перфоманс-менеджмент, планирование и развитие команды, мотивация, фидбэк-сессии, управление проектами и процессами.
- Развивать направление: разрабатывать стратегию развития выделенных направлений и реализовывать её, управлять изменениями, планировать и контролировать бюджет, проводить исследования.
- Развивать партнерские отношения со всеми HR-командами, топ-менеджерами и руководителями, командой маркетинга.
- Представлять компанию на премиях и в рейтингах работодателей, выступать на конференциях.
- Генерировать новые идеи по развитию направления.
Мы ожидаем
- Запуск и развитие успешных проектов в сфере внешних HR-коммуникаций (вы готовы подтвердить их реальными результатами).
- Работа в IT и Digital-сфере от 5 лет.
- Управление командой.
- Выстраивание и развитие системы внутренних коммуникаций в компании.
- Вовлечение лидеров и топ-менеджеров компании в коммуникационные проекты.
- Собственные публичные выступления и продюсирование выступлений других спикеров.
Качества, которые мы ищем:
- Проактивность — вы не просто не боитесь изменений, вы их сами создаете.
- Жизнестойкость — любая проблема для вас это задача.
- Неравнодушие к делу — вы умеете делегировать, но готовы и хотите лично контрибьютить в проекты команды.
- Лидерство и стремление к коллаборации, так как мы верим, что впечатляющие вещи делаются командой.
- Стратегическое мышление. В Selectel HR-департамент — это стратегическая функция, наши цели всегда основаны на глобальных целях компании.
- Критическое мышление для оценки существующих и новых проектов, инициатив относительно принятой стратегии.
Будет плюсом
- Запуск и развитие успешных проектов в сфере внешних HR-коммуникаций (вы готовы подтвердить их реальными результатами).
- Работа в IT и Digital-сфере от 5 лет.
- Управление командой.
- Выстраивание и развитие системы внутренних коммуникаций в компании.
- Вовлечение лидеров и топ-менеджеров компании в коммуникационные проекты.
- Собственные публичные выступления и продюсирование выступлений других спикеров.
Качества, которые мы ищем:
- Проактивность — вы не просто не боитесь изменений, вы их сами создаете.
- Жизнестойкость — любая проблема для вас это задача.
- Неравнодушие к делу — вы умеете делегировать, но готовы и хотите лично контрибьютить в проекты команды.
- Лидерство и стремление к коллаборации, так как мы верим, что впечатляющие вещи делаются командой.
- Стратегическое мышление. В Selectel HR-департамент — это стратегическая функция, наши цели всегда основаны на глобальных целях компании.
- Критическое мышление для оценки существующих и новых проектов, инициатив относительно принятой стратегии.
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- График работы: гибрид (часть дней в офисе, часть по желанию удаленно)
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса