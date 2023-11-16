Руководитель бренда работодателя

Мы ищем человека, который сможет не только поддержать существующие достижения, но и приумножить их.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы ищем человека, который сможет не только поддержать существующие достижения, но и приумножить их.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Растить бренд работодателя: увеличивать узнаваемость, привлекательность, лояльность
  • Управлять двумя командами: (внутренних коммуникаций и HR бренда): перфоманс-менеджмент, планирование и развитие команды, мотивация, фидбэк-сессии, управление проектами и процессами.
  • Развивать направление: разрабатывать стратегию развития выделенных направлений и реализовывать её, управлять изменениями, планировать и контролировать бюджет, проводить исследования.
  • Развивать партнерские отношения со всеми HR-командами, топ-менеджерами и руководителями, командой маркетинга.
  • Представлять компанию на премиях и в рейтингах работодателей, выступать на конференциях.
  • Генерировать новые идеи по развитию направления.

Мы ожидаем

  • Запуск и развитие успешных проектов в сфере внешних HR-коммуникаций (вы готовы подтвердить их реальными результатами).
  • Работа в IT и Digital-сфере от 5 лет.
  • Управление командой.
  • Выстраивание и развитие системы внутренних коммуникаций в компании.
  • Вовлечение лидеров и топ-менеджеров компании в коммуникационные проекты.
  • Собственные публичные выступления и продюсирование выступлений других спикеров.

Качества, которые мы ищем:

  • Проактивность — вы не просто не боитесь изменений, вы их сами создаете.
  • Жизнестойкость — любая проблема для вас это задача.
  • Неравнодушие к делу — вы умеете делегировать, но готовы и хотите лично контрибьютить в проекты команды.
  • Лидерство и стремление к коллаборации, так как мы верим, что впечатляющие вещи делаются командой.
  • Стратегическое мышление. В Selectel HR-департамент — это стратегическая функция, наши цели всегда основаны на глобальных целях компании.
  • Критическое мышление для оценки существующих и новых проектов, инициатив относительно принятой стратегии.

Будет плюсом

  • Запуск и развитие успешных проектов в сфере внешних HR-коммуникаций (вы готовы подтвердить их реальными результатами).
  • Работа в IT и Digital-сфере от 5 лет.
  • Управление командой.
  • Выстраивание и развитие системы внутренних коммуникаций в компании.
  • Вовлечение лидеров и топ-менеджеров компании в коммуникационные проекты.
  • Собственные публичные выступления и продюсирование выступлений других спикеров.

Качества, которые мы ищем:

  • Проактивность — вы не просто не боитесь изменений, вы их сами создаете.
  • Жизнестойкость — любая проблема для вас это задача.
  • Неравнодушие к делу — вы умеете делегировать, но готовы и хотите лично контрибьютить в проекты команды.
  • Лидерство и стремление к коллаборации, так как мы верим, что впечатляющие вещи делаются командой.
  • Стратегическое мышление. В Selectel HR-департамент — это стратегическая функция, наши цели всегда основаны на глобальных целях компании.
  • Критическое мышление для оценки существующих и новых проектов, инициатив относительно принятой стратегии.

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • График работы: гибрид (часть дней в офисе, часть по желанию удаленно)
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.