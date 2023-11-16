Project manager/Менеджер проектов

Мы в поисках Менеджера проектов в отдел услуг администрирования!

Кто мы такие: команда DevOps-инженеров, архитекторов и менеджеров проекта, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать.

Любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках Менеджера проектов в отдел услуг администрирования!

Кто мы такие: команда DevOps-инженеров, архитекторов и менеджеров проекта, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать.

Любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Заниматься пресейловой деятельностью совместно с коммерческим менеджером
  • Управлять проектами по построению клиентской инфраструктуры (формировать задачи, контролировать сроки, управлять рисками)
  • Управлять беклогом команды (3 человека)
  • Осуществлять контроль качества на проектах, которые находятся в введение команды
  • Взаимодействовать с партнерами по совместным проектам

Мы ожидаем

  • Опыт управление проектами
  • Опыт участия в пресейловой деятельности
  • Опыт управления распределенной командой
  • Знания в области построения облачной инфраструктуры, понимание основ Linux и принципов DevOps-практик
  • Опыт ведения переговоров с партнерами и конечными клиентами

Будет плюсом

  • Знания основ проектного управления (PMBoK)
  • Опыт ведения проектов с разработкой IT-решений
  • Опыт ведения интеграционных IT-проектов

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.