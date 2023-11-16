Project manager/Менеджер проектов

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы в поисках Менеджера проектов в отдел услуг администрирования!
Кто мы такие: команда DevOps-инженеров, архитекторов и менеджеров проекта, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать.
Любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Заниматься пресейловой деятельностью совместно с коммерческим менеджером
- Управлять проектами по построению клиентской инфраструктуры (формировать задачи, контролировать сроки, управлять рисками)
- Управлять беклогом команды (3 человека)
- Осуществлять контроль качества на проектах, которые находятся в введение команды
- Взаимодействовать с партнерами по совместным проектам
Мы ожидаем
- Опыт управление проектами
- Опыт участия в пресейловой деятельности
- Опыт управления распределенной командой
- Знания в области построения облачной инфраструктуры, понимание основ Linux и принципов DevOps-практик
- Опыт ведения переговоров с партнерами и конечными клиентами
Будет плюсом
- Знания основ проектного управления (PMBoK)
- Опыт ведения проектов с разработкой IT-решений
- Опыт ведения интеграционных IT-проектов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса