Маркетинг и PR

Менеджер по внешним коммуникациям/ PR-менеджер

Менеджер по внешним коммуникациям (PR-менеджер) станет частью PR-команды Selectel. Мы ищем профессионала, который сможет выстроить и поддерживать эффективную коммуникацию с ключевыми отраслевыми журналистами, находить и проактивно предлагать инфоповоды и запускать новые PR-проекты.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Менеджер по внешним коммуникациям (PR-менеджер) станет частью PR-команды Selectel. Мы ищем профессионала, который сможет выстроить и поддерживать эффективную коммуникацию с ключевыми отраслевыми журналистами, находить и проактивно предлагать инфоповоды и запускать новые PR-проекты.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Media relations: подготовка пресс-релизов, экспертных статей, комментариев и других материалов для СМИ. Формирование календаря потенциальных инфоповодов, самостоятельное инициирование инфоповодов
  • Реализация PR-проектов и спецпроектов в СМИ с последующим анализом их эффективности
  • Организация совместных PR- и маркетинговых активностей с технологическими партнерами компании
  • Организация участия компании в отраслевых рейтингах, наградах и продуктовых обзорах
  • Организация участия спикеров компании в интервью со СМИ и релевантных экспертных дискуссиях
  • Взаимодействие с продуктовой командой, Brand Media, Influence Marketing, Event-командой
  • Координация PR-агентства и других подрядчиков, поиск потенциальных подрядчиков
  • Мониторинг и анализ PR- и маркетинговых активностей конкурентов

Мы ожидаем

  • Опыт работы в PR B2B более 2 лет
  • Умение рассказывать просто о сложных технических вещах и продуктах, знание, как правильно подать инфоповод, понимание, в чем его ценность для аудитории и СМИ
  • Опыт работы над PR-проектами/ спецпроектами в качестве Project Manager: от создания концепции до реализации и оценки эффективности
  • Опыт работы с разными направлениями PR
  • Умение работать в команде

Будет плюсом

  • Опыт работы в сфере IT и английский язык уровня upper-intermediate/advanced

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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