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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Менеджер по внешним коммуникациям (PR-менеджер) станет частью PR-команды Selectel. Мы ищем профессионала, который сможет выстроить и поддерживать эффективную коммуникацию с ключевыми отраслевыми журналистами, находить и проактивно предлагать инфоповоды и запускать новые PR-проекты.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Media relations: подготовка пресс-релизов, экспертных статей, комментариев и других материалов для СМИ. Формирование календаря потенциальных инфоповодов, самостоятельное инициирование инфоповодов
- Реализация PR-проектов и спецпроектов в СМИ с последующим анализом их эффективности
- Организация совместных PR- и маркетинговых активностей с технологическими партнерами компании
- Организация участия компании в отраслевых рейтингах, наградах и продуктовых обзорах
- Организация участия спикеров компании в интервью со СМИ и релевантных экспертных дискуссиях
- Взаимодействие с продуктовой командой, Brand Media, Influence Marketing, Event-командой
- Координация PR-агентства и других подрядчиков, поиск потенциальных подрядчиков
- Мониторинг и анализ PR- и маркетинговых активностей конкурентов
Мы ожидаем
- Опыт работы в PR B2B более 2 лет
- Умение рассказывать просто о сложных технических вещах и продуктах, знание, как правильно подать инфоповод, понимание, в чем его ценность для аудитории и СМИ
- Опыт работы над PR-проектами/ спецпроектами в качестве Project Manager: от создания концепции до реализации и оценки эффективности
- Опыт работы с разными направлениями PR
- Умение работать в команде
Будет плюсом
- Опыт работы в сфере IT и английский язык уровня upper-intermediate/advanced
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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