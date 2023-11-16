Менеджер по внешним коммуникациям (PR-менеджер) станет частью PR-команды Selectel. Мы ищем профессионала, который сможет выстроить и поддерживать эффективную коммуникацию с ключевыми отраслевыми журналистами, находить и проактивно предлагать инфоповоды и запускать новые PR-проекты.