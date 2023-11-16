Junior DevOps-инженер

Отдел Managed Services занимается миграцией клиентских проектов в инфраструктуру Selectel, а также их последующим администрированием на постоянной основе.

Для наших клиентов мы строим DevOps Pipeline. Мы полностью снимаем с них необходимость заботится об администрировании своих проектов и позволяем сосредоточится на разработке.