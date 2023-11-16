Junior DevOps-инженер

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Отдел Managed Services занимается миграцией клиентских проектов в инфраструктуру Selectel, а также их последующим администрированием на постоянной основе.
Для наших клиентов мы строим DevOps Pipeline. Мы полностью снимаем с них необходимость заботится об администрировании своих проектов и позволяем сосредоточится на разработке.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Участие в проектах по построению и переносу информационных систем клиентов на мощности Selectel
- Развитие инструментов автоматизации развертывания и переноса сервисов
- Построение процессов постоянной интеграции и разработки (CI/CD)
- Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела
- Настройка систем мониторинга и агрегации логов, разработка dashboard
- Изучение современных подходов и технических решений
- Шеринг полученных знаний и ведение документации по проектам
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной позиции
- Уверенное знание ОС Linux
- Уверенное знание Docker и механик процесса сборки образов
- Понимание основных принципов конвейера CI/CD
- Опыт работы с системой управления конфигурациями Ansible и понимание для чего она нужна
- Любовь к автоматизации рутинных задач (Bash, Python и др) и следование best practice
- Уверенное знание работы сетевого стека TCP/IP, умение выявлять неисправности
- Опыт работы с системой контроля версий GIT
Будет плюсом
- Понимание принципов работы систем оркестрации (k8s, docker-compose)
- Опыт работы с реляционными СУБД (PostgreSQL, MySQL)
- Знание инструментов описания инфраструктуры как код - IaaC (Terraform)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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