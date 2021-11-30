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Backend-разработка

Team lead команды разработки Python (Выделенные серверы)

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Сейчас наша компания лидер рынка BareMetal, и у нас есть большие планы по росту. Поэтому мы находимся в поиске тимлида для развития одного из наших ключевых продуктов -— Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

В вашем подчинении будет полнофункциональная команда, вместе с которой вы будете развивать и поддерживать продукт.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Сейчас наша компания лидер рынка BareMetal, и у нас есть большие планы по росту. Поэтому мы находимся в поиске тимлида для развития одного из наших ключевых продуктов -— Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

В вашем подчинении будет полнофункциональная команда, вместе с которой вы будете развивать и поддерживать продукт.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи по управлению командой

  • Руководить полнофункциональной командой
  • Выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды
  • Вести работу по найму новых людей: работать с текстом вакансий, общаться с HR, координировать выдачу и проверку тестовых заданий, онбоардить сотрудников
  • Помогать подопечным в профессиональном и личностном росте: проводить встречи 1:1, организовывать обучение
  • Развивать необходимые команде хард скиллы: следить за бюджетом обучения, помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов
  • Поддерживать здоровые отношения в команде: собирать чаты, проводить ретроспективы и тимбилдинги

Задачи по разработке

  • Помогать продакту спроектировать фичу для клиентов, выявлять технические ограничения, блокирующие процессы, согласовывать разработку с соседними командами
  • Выстраивать архитектуру сервиса и внешних интеграций
  • Проектировать технические решения на основе требований, декомпозировать крупные задачи на понятные и ёмкие группы тасков для разработчиков
  • Вести процесс разработки сервисов: организовывать работу над задачами в коротких циклах, следить за стилем и качеством работы, писать программный код и тесты для него, документировать и ревьювить

От вас мы ожидаем:

  • Опыт работы на позиции старшего/ведущего разработчика или руководителя команды/отдела
  • Опыт программирования на Python
  • Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL
  • Понимание гибких методологий производства (Scrum, Kanban)
  • Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana
  • Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello

Мы придем в восторг, если у вас есть:

  • Знания и навыки системного администрирования Linux
  • Понимание работы базовых сетевых технологии уровня L2 / L3
  • Опыт проектирования распределенных систем

Про условия работы:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Возможность работать частично или полностью удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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