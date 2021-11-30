Team lead команды разработки Python (Выделенные серверы)

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Сейчас наша компания лидер рынка BareMetal, и у нас есть большие планы по росту. Поэтому мы находимся в поиске тимлида для развития одного из наших ключевых продуктов -— Выделенные серверы.
Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.
В вашем подчинении будет полнофункциональная команда, вместе с которой вы будете развивать и поддерживать продукт.
Задачи по управлению командой
- Руководить полнофункциональной командой
- Выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды
- Вести работу по найму новых людей: работать с текстом вакансий, общаться с HR, координировать выдачу и проверку тестовых заданий, онбоардить сотрудников
- Помогать подопечным в профессиональном и личностном росте: проводить встречи 1:1, организовывать обучение
- Развивать необходимые команде хард скиллы: следить за бюджетом обучения, помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов
- Поддерживать здоровые отношения в команде: собирать чаты, проводить ретроспективы и тимбилдинги
Задачи по разработке
- Помогать продакту спроектировать фичу для клиентов, выявлять технические ограничения, блокирующие процессы, согласовывать разработку с соседними командами
- Выстраивать архитектуру сервиса и внешних интеграций
- Проектировать технические решения на основе требований, декомпозировать крупные задачи на понятные и ёмкие группы тасков для разработчиков
- Вести процесс разработки сервисов: организовывать работу над задачами в коротких циклах, следить за стилем и качеством работы, писать программный код и тесты для него, документировать и ревьювить
От вас мы ожидаем:
- Опыт работы на позиции старшего/ведущего разработчика или руководителя команды/отдела
- Опыт программирования на Python
- Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL
- Понимание гибких методологий производства (Scrum, Kanban)
- Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana
- Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello
Мы придем в восторг, если у вас есть:
- Знания и навыки системного администрирования Linux
- Понимание работы базовых сетевых технологии уровня L2 / L3
- Опыт проектирования распределенных систем
Про условия работы:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможность работать частично или полностью удаленно
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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