Поиск
Backend-разработка

Team Lead в команду Облачной инфраструктуры

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel. Эта инфраструктура в дальнейшем используется как фундамент для построения всех услуг облака.

Эта вакансия для вас, если вы хотите:

  • Улучшить опыт лидерства команды: личное участие в найме, построении команды, развитие людей

  • Получить опыт построения и поддержки большой распределенной современной физической инфраструктуры

  • Построить полностью автоматическую систему развертывания железной инфраструктуры

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией.

Москва
Удаленная работа
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel. Эта инфраструктура в дальнейшем используется как фундамент для построения всех услуг облака.

Эта вакансия для вас, если вы хотите:

  • Улучшить опыт лидерства команды: личное участие в найме, построении команды, развитие людей

  • Получить опыт построения и поддержки большой распределенной современной физической инфраструктуры

  • Построить полностью автоматическую систему развертывания железной инфраструктуры

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией.

Москва
Удаленная работа
з/п не указана

Основные задачи

1. Управление командой из 12-15 человек - это основная и самая важная роль:

  • Выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды
  • Вести работу по найму новых людей:формировать требования и задачи для поиска на вакансию, взаимодействовать с HR, непосредственно оценивать кандидатов по профессиональным навыкам, координировать выдачу и проверку тестовых заданий, онбоардить сотрудников
  • Помогать подопечным в профессиональном и личностном росте: проводить встречи 1:1, организовывать обучение
  • Развивать необходимые команде хард скиллы: следить за бюджетом обучения, помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов
  • Поддерживать здоровые отношения в команде: собирать чаты, проводить ретроспективы и тимбилдинги
  • Развивать систему обучения для сотрудников отдела: наполнять Базу новыми знаниями, проводить проверку знаний

2. Обеспечивать стабильную работу инфраструктуры облачной платформы Selectel

3. Развивать систему автоматического развертывания инфраструктуры облачной платформы Selectel

4. Участвовать в работе над задачами команды:

  • Наполнение и груминг беклога

  • Координация работы с другими командами

  • Помощь в проработке архитектуры, определении DoD и требований по качеству

  • Декомпозиция больших задач на более мелкие, контроль их исполнения

  • Организация разработки необходимых для команды инструментов с привлечением соседних команд или собственными силами

Мы ожидаем

  • Опыт работы с сфере IT на позиции ведущего специалиста или руководителя команды/отдела

  • Знания в области информационных технологий: принципы работы сетей, серверного оборудования, принципы работы сервисно-ориентированных архитектур, хорошее знание Linux (Ubuntu)

  • Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana

  • Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello

Будет плюсом

  • Опыт работы с системами виртуализации и облачными сервисами

  • Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен как удаленный формат работы, так работа в офисе на выбор

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Backend-разработка

Team lead в команду IAM

Санкт-Петербург

Backend-разработка

Teamlead в команду Cloud Common

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.