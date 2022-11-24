Senior Python-разработчик в команду разработки Выделенных серверов и оборудования

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы в поисках Python-разработчика в команду разработки Выделенных серверов и оборудования
Продукт полностью написан нами с нуля, поэтому нет вопросов, на которые невозможно найти ответов. Сейчас мы разрабатываем новую версию нашей системы с учетом новых требований бизнеса, накопленного опыта и экспертизы, делаем систему более гибкой и расширяемой.
Команда сама решает какие технологии и подходы следует применить для достижения лучшего результата. Работает 2х недельными спринтами.
Что еще делает команда
- Разрабатывает backend для управления тысяч железных серверов, сетевогого оборудования и прочего железа
- Пишет и развивает свой внутренний биллинг.
- Развивает интеграции с внутренними сервисами в компании в рамках продукта
- Много работает над архитектурой, отказоустойчивостью и разделением на микросервисы
- Консультирует и ревьюит решения коллег из продуктовых команд перед внедрением фичи
- Расширяет слаженную команду разработки для ускорения и увеличения экспертизы,
Стэк - Python, SQLAlchemy, Flask, RabbitMQ, Consul, Docker, Nomad, OpenApi
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Участие в разработке архитектуры сервисов
- Написание кода этих самых сервисов, тестирование
- Ревью кода коллег
- Ревью технических решений продуктовых команд
Наши ожидания:
- Коммерческий опыт разработки на Python от 3 лет
- Опыт работы в Linux и командной строке
- Опыт работы с брокерами сообщений (RabbitMQ)
- Опыт работы с Git
- Опыт проведения code review
- Опыт работы с СУБД
- Опыт работы с CI/CD
- Уверенное знание технологий контейнеризации (Docker/Nomad/K8s)
Будет плюсом:
- Коммерческий опыт работы с SQLAlchemy
- Большой опыт работы с RabbitMQ и подобными брокерами
- Опыт работы с распределенными системами
- Участие в построении архитектур сложных систем
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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